سد النهضة وليبيا تتصدران محادثات شكرى بمنتدى المتوسط

شكرى فى منتدى روما للحوار المتوسطى

- جلسة مباحثات بين وزيريّ خارجية مصر وروسيا على هامش منتدى الحوار المتوسطي



سمر السيد:



استغل وزير الخارجية المصري سامح شكري منتدى حوار المتوسط الذى استضافته العاصمة الإيطالية روما نهاية الأسبوع الماضى، وفتح نقاشات متعددة بشأن ملفات مهمة للقاهرة، في مقدمتها أزمة سد النهضة والملف الليبي، فضلاً عن الملفات التقليدية الأخرى التي تتعلق بمكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية العالقة.



وخلال المنتدى، عقد شكري جولة من اللقاءات شملت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى ووزراء خارجية السعودية وإيطاليا وروسيا، فضلاً على نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوافق الوطني الليبية، وهي اللقاءات التي شدد خلالها شكري على على أهمية دعم العالم لمصر فى مواجهة الإرهاب.



معدات المراقبة

وكشف وزير الخارجية عن منع مصر من الحصول على بعض معدات المراقبة والكشف عن المتفجرات، وهي أول تصريحات رسمية في هذا الإطار لاسيما أن مصر تواجه حربًا شرسة على الإرهاب تتطلب تقنيات حديثة، ولفت وزير الخارجية إلى الجمود الذي يعترى المسار الفنى لسد النهضة حالياً،لاسيما مع الحاجة الماسة لإتمام الدراسات الخاصة بالتأثيرات المحتملة للسد على مصر.



من جانبه، اعتبر السفير رخا أحمد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن تصريح وزير الخارجية حول منع مصر من الحصول على بعض معدات المراقبة والكشف عن المتفجرات لافتًا وغير مفهوماً، حول المقصود بتلك المعدات ونوعيتها.

وأضاف أن مسألة مكافحة الإرهاب باتت من الشواغل الضرورية لأغلب دول العالم اليوم لا سيما الاتحاد الأوروبى خاصةً مع تعرض دوله لعمليات إرهابية ومنها فرنسا ، مشيراً إلى أنه من الضرورى التعاون بين كل الدول لمكافحة الجماعات الإرهابية وتبادل المعلومات حول تلك الجماعات ومعسكرات تدريبها فى ظل الاضطربات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط حالياً والتى تؤدى لهجرات وأعمال عنف واتجار بالبشر.



ولفت إلى أن مناقشة وزير الخارجية مسألة سد النهضة مع السعودية وايطاليا يأتى ضمن إمكانية قيام هذه الدول بمساعى حميدة وليس وساطة مع اثيوبيا نظراً لعلاقاتها الاقتصادية بها وإيصال رسالة مفادها أن قضية بناء السد ليست هينة وستؤثر على حصة مصر الفعلية.



الضوء الأخضر

وأضاف أن مصر كانت قد تسرعت فى توقيع الإعلان الثلاثى فى مارس 2015 لأن اثيوبيا اعتبرت ذلك بمثابة الضوء الأخضر للمضى فى تنفيذ مشروعها ، مشيراً إلى أنه كان من المفترض الانتظار لإصدار المكتب الفنى للدراسات الخاصة بالسد ثم التوقيع.



وقال السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن فكرة المنتدى بدأت منذ تسعينيات القرن الماضى وكانت اتفاقية برشلونة لعام 1995 أبرز معالمه الأساسية التى شملت التعاون فى مختلف الجوانب الثقافية والاقتصادية والأمنية والسياسية، وقد شهدت تلك الفكرة زخما خلال فترة الرئيس الفرنسى الأسبق ساركوزى.



وأضاف أن مصر كانت من أحد المبادرين بالفكرة ، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من الركود وعدم المتابعة لانعقاد المنتدى، لكن ايطاليا التقطت طرف الخيط ونظمته خصوصا فى ظل فرض ملفات إقليمية نفسها حالياً وتمس أمن روما فى النهاية وهى الأزمات الليبىة والسورية واليمنية فضلاً عن قضايا مكافحة الارهاب والهجرة غير المشروعة.



وأشار إلى أن المنتدى جاء بصيغة مرنة منذ البداية تسمح بتواصل كافة الدول وقد اتضح ذلك فى مشاركة كلا من السعودية والأردن فى فعالياته باعتبارهما دول ذات شأن فى الملفات الإقليمية المتعلقة بليبيا واليمن وسوريا ، لافتاً إلى أن وزير الخارجية عرض خلال المنتدى وجهة النظر المصرية المتعلقة بملف اليمن وباقى الملفات الإقليمية والتأكيد على عدم القبول بالتدخلات الإيرانية بالمنطقة للضرر الكبير الذى ألحقته بها.



وقال إن السعودية قد نشطت فى الفترة السابقة فى إطار توسيع علاقاتها الخارجية بما يتناسب مع أهميتها فى المنطقة، وكان هذا واضحا فى إطار التحرك تجاه آسيا ومنطقة المتوسط اى الخروج من محور التمركز حول الأفق الأمريكى لما هو أوسع وأعرض.



وخلال المنتدى، علق وزير الخارجية على ترشيح الفريق أحمد شفيق ،رئيس الوزراء الأسبق لانتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018، قائلاً أن أى شخص لديه القدرة وتتوافر فيه الشروط القانونية له أن يترشح وهو أمر متاح في مجتمع يكفل الحرية للجميع.



لقاء وزير الخارجية السعودى

ووفقاً للرصد الذى أجرته "المال" على اللقاءات، كانت هناك مقابلة مع وزير الخارجية السعودى عادل الجبير لبحث العلاقات الثنائية ومتابعة الشروعات المشتركة علاوةً على التطورات في سوريا ولبنان واليمن وليبيا وازمة قطر وملف سد النهضة وجهود المصالحة الفلسطينية.



جلسة حوارية لعرض الرؤية المصرية عن الأوضاع الإقليمية

وشارك سامح شكري وزير الخارجية في جلسة حوارية بعنوان "رؤية من مصر" مع مدير قسم الأخبار بقناة راي الإيطالي لعرض وجهة النظر المصرية إزاء القضايا والأوضاع الإقليمية، وحول توجيهات الرئيس باستخدام القوة لاستعادة الأمن والاستقرار في سيناء خلال ثلاثة أشهر و الرؤية المصرية لمحاربة الإرهاب بجانب الشأن الليبي، ومسألة الديمقراطية في مصر، وعملية السلام في الشرق الأوسط.



نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى

كما التقى أيضاً مع أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي لتناول آخر المستجدات على الساحة الليبية وجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، و مكافحة الإتجار بالبشر، بجانب فيدريكا موجيريني نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي،و أعرب" شكري " عن اهتمام مصر بتوثيق وتوسيع التعاون في الإطار الأورومتوسطي لتنمية المصالح المتبادلة ومواجهة التحديات المشتركة، وتم بحث القضايا الإقليمية وجهود مكافحة الارهاب، والتأكيد على الموقف الأوروبي الداعم لمصر في الحرب على الإرهاب.



وزير الخارجية الايطالى

وعقد وزير الخارجية جلسة مباحثات مع نظيره الإيطالي أنجلينو ألفانو وأكد تطلع مصر للارتقاء بالتعاون الثنائي، وتطوير العلاقات الاقتصادية وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر فى مشروع تنمية محور قناة السويس، و الاوضاع الإقليمية فى ليبيا وسوريا واليمن و العراق ولبنان وجهود مكافحة الإرهاب.



كما تناولت مباحثات "شكرى" و" ألفانو " ملف سد النهضة نظراً لأن الشركة الإيطالية سالينى هي التي تضطلع بالأعمال الانشائية في السد، وشدد على أن مصر تهتم بقضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني ودعم مسار التعاون القضائي بين البلدين وضمان عدم وقوفها عائقا أمام تطوير العلاقات الثنائية.



وزير الخارجية الروسى

كما عقد شكرى مع نظيره الروسي سيرجي لافروف جلسة مشاورات ثنائية في ختام مشاركته في فعاليات المنتدى لتبادل وجهات النظر والتقييم بشأن جهود التسوية السياسة للازمة السورية فضلا عن الوضع فى لبنان واليمن اليمنية وملف استئناف الطيران المباشر بين مصر وروسيا خاصةً بعد الإجراءات التى اتخذتها السلطات المصرية من أجل تعزيز أمن المطارات المصرية.



إعلان ايراسموس بلس للتبادل العلمي

وعلى هامش المنتدى حوار المتوسط، تم التوقيع على اعلان مشترك بشأن برنامج ايراسموس بلس للتبادل العلمي والطلابي بين إيطاليا وكل من مصر ولبنان، وليبيا وتونس والجزائر والمغرب لتعزيز التواصل الثقافي بين شمال وجنوب المتوسط ويتضمن حزمة من الاجراءات التي سيتم اتخاذها لتطوير برامج التبادل العلمي وتقديم المنح الدراسية للطلاب من جنوب المتوسط الراغبين في الدراسة ببرنامج ايراسموس بالدول الاوروبية عامة وإيطاليا علي وجه خاص.



منتدى حوار المتوسط

وأنشأ منتدى رما للحوار المتوسط فى عام 2015 بمبادرة مشتركة بين وزارة الخارجية الايطالية والمعهد الايطالى للدراسات الدولية بهدف إطلاق نقاش رفيع المستوى بين دول شمال وجنوب المتوسط حول التحديات المشتركة التى تهدد استقرار وأمن المنطقة.