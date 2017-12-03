EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
رسالة مرتضى منصور للثلاثي المستقيل من جهاز الزمالك
الأحد 03 ديسمبر 2017 10:35 م
مرتضى منصور - صورة أرشيفية
أخر الأخبار
مرتضى منصور - صورة أرشيفية
وكالات:
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك, أن الثلاثي طارق يحيى المدرب العام للفريق ومدحت عبد الهادي المدرب المساعد وحسين السيد مدير الكرة, تقدموا باستقالتهم بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية, موجها الشكر لهم على الفترة التي تواجدوا فيها داخل النادي ولم يقصروا في تأدية الواجبات والمهام الخاصة بهم طوال الشهور الماضية.
وأكد رئيس الزمالك – في تصريحات اليوم إن المدير الفني للفريق نيبوشا مستمر في منصبه, وسيتم تدعيم الجهاز بمساعد أجنبي بناء على رغبته, موضحا أنه حريص على توفير جميع مقومات النجاح له ولا يتدخل في أية أمور من قريب أو بعيد, خاصة وأنه لم يتسلم النادي بشكل رسمي, واللجنة الأولمبية لم تعتمد بعد قرار انتخاب المجلس الجديد.
وأضاف منصور أنه غير راض تماما عن نتائج الفريق ويدرك جيدا حالة الحزن والغضب المسيطرة على جماهير الزمالك, لكن الوضع لن يستمر طويلا وسوف تكون هناك وقفة صارمة مع المتخاذلين والمقصرين لإعادة الزمالك لوضعه الطبيعي.
وأكد رئيس الزمالك أنه فور توليه المسئولية بشكل رسمي سيكون هناك تغيير جذري تماما في فريق كرة القدم, خاصة وأنه تعاقد مع أفضل اللاعبين بالدوري خلال الانتقالات الصيفية الماضية, مشيرا إلى أن غيابه عن النادي وتسليم الزمالك للجنة قضائية للإشراف على الانتخابات خلال الشهر الماضي كان من أهم الأسباب في تراجع النتائج.
نادي الزمالك
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا