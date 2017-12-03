رسالة مرتضى منصور للثلاثي المستقيل من جهاز الزمالك

وكالات:





كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك, أن الثلاثي طارق يحيى المدرب العام للفريق ومدحت عبد الهادي المدرب المساعد وحسين السيد مدير الكرة, تقدموا باستقالتهم بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية, موجها الشكر لهم على الفترة التي تواجدوا فيها داخل النادي ولم يقصروا في تأدية الواجبات والمهام الخاصة بهم طوال الشهور الماضية.





وأكد رئيس الزمالك – في تصريحات اليوم إن المدير الفني للفريق نيبوشا مستمر في منصبه, وسيتم تدعيم الجهاز بمساعد أجنبي بناء على رغبته, موضحا أنه حريص على توفير جميع مقومات النجاح له ولا يتدخل في أية أمور من قريب أو بعيد, خاصة وأنه لم يتسلم النادي بشكل رسمي, واللجنة الأولمبية لم تعتمد بعد قرار انتخاب المجلس الجديد.





وأضاف منصور أنه غير راض تماما عن نتائج الفريق ويدرك جيدا حالة الحزن والغضب المسيطرة على جماهير الزمالك, لكن الوضع لن يستمر طويلا وسوف تكون هناك وقفة صارمة مع المتخاذلين والمقصرين لإعادة الزمالك لوضعه الطبيعي.



