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سيـــاســة
تعليم البرلمان تشكل لجنة لبحث مشاكل المدارس الخاصة
الأحد 03 ديسمبر 2017 09:36 م
البرلمان المصري 2017
أخر الأخبار
البرلمان المصري 2017
أحمد صبرى
قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم الأحد، إن المجلس قرر تشكيل لجنة مشتركة بين أعضاء من البرلمان ووزارة التعليم لفحص مشاكل التعليم الخاص بعد عدة شكاوي من اولياء الأمور .
وأضافت فى مداخلة هاتفية لها مع برنامج النهار اليوم بقناة النهار أن أصحاب المدارس الخاصة خصوصا المدارس الدولية بدأت بعقاب الأطفال وأهاليهم الذين لم يسددوا الزيادات التى اقرتها تلك المدارس وذلك من خلال وقف بعد الخدمات التعليمة .
وأكدت أنه على أولياء الأمور تقديم شكاوى لوزارة التعليم ومجلس النواب حال إذا تم زيادة أسعار المصاريف السنوية أكثر من 14%.
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