EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
قابيل: إطلاق استراتيجية لجهاز المشروعات قريبا
الأحد 03 ديسمبر 2017 09:15 م
طارق قابيل
أخر الأخبار
طارق قابيل
أحمد الدسوقى
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة إنه سيتم إطلاق استراتيجية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نهاية الشهر الجارى أو الربع الأول من العام المقبل على أقصى تقدير
وأشار قابيل خلال كلمته بالمؤتمر الختامى للبرنامج العاجل للاستثمار فى التشغيل كثيف العمالة إلى أن هذه الاستراتجية تتوافق مع خطة الدولة لدعم وتنمية هذه المشروعات بشكل كبير فى مصر خلال خطة التنمية ٢٠٢٠.
وأكد وزير الصناعة أن هذه المشروعات قاطرة التنمية فى مصر لأنها قادرة على خلق فرص عمل.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا