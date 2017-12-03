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اتصالات وتكنولوجيا
سيكو مصر تخطط لبيع 1.5مليون موبايل العام القادم
الأحد 03 ديسمبر 2017 08:37 م
سيكو مصر
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سيكو مصر
أحمد صبرى
قال المهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة شركة سيكو مصر المصنعة لأول موبايل مصري اليوم الأحد، إنهم يخططون لانتاج 1.5مليون موبايل وتابلت خلال العام المقبل بالتعاون مع شركات عالمية .
وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج النهار اليوم بقناة النهار أن نسبة المكون المصري تقارب 45% ويعتبر من 21 مصنع عالمي تدعمهم جوجل فى النظام والبرامج .
وأكد أن المصنع يوفر 500 فرصة عمل 90% منهم من ابناء اسيوط مؤكدا انهم يخططون لزيادة الطاقة الانتاجية مستقبلا.
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