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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

سيكو مصر تخطط لبيع 1.5مليون موبايل العام القادم

سيكو مصر
سيكو مصر
سيكو مصر

أحمد صبرى

قال المهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة شركة سيكو مصر المصنعة لأول موبايل مصري اليوم الأحد، إنهم يخططون لانتاج 1.5مليون موبايل وتابلت خلال العام المقبل بالتعاون مع شركات عالمية .

وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج النهار اليوم بقناة النهار أن نسبة المكون المصري تقارب 45% ويعتبر من 21 مصنع عالمي تدعمهم جوجل فى النظام والبرامج .

وأكد أن المصنع يوفر 500 فرصة عمل 90% منهم من ابناء اسيوط مؤكدا انهم يخططون لزيادة الطاقة الانتاجية مستقبلا.
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