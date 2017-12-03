سيكو مصر تخطط لبيع 1.5مليون موبايل العام القادم

سيكو مصر

أحمد صبرى



قال المهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة شركة سيكو مصر المصنعة لأول موبايل مصري اليوم الأحد، إنهم يخططون لانتاج 1.5مليون موبايل وتابلت خلال العام المقبل بالتعاون مع شركات عالمية .



وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج النهار اليوم بقناة النهار أن نسبة المكون المصري تقارب 45% ويعتبر من 21 مصنع عالمي تدعمهم جوجل فى النظام والبرامج .



وأكد أن المصنع يوفر 500 فرصة عمل 90% منهم من ابناء اسيوط مؤكدا انهم يخططون لزيادة الطاقة الانتاجية مستقبلا.

