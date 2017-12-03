مكاسب 4 بورصات عربية بقيادة السعودية

خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات 4 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بقيادة السعودية في تداول نشط لتحقق مكاسب للجلسة الثامنة على التوالي مع تزايد الآمال بإنهاء الصراع في اليمن وهبط مؤشر بورصة البحرين فقط بينما أغلقت بورصات دبى وأبوظبى ومسقط أبوابها فى عطلة عامة.





وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية قفز بأكثر من 1.2 % ليتجاوز 7089 نقطة بعد أن أعلن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح أمس السبت إنه مستعد لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع التحالف الذي يحارب في اليمن بقيادة السعودية إذا أوقف الهجمات على بلاده في خطوة قد تمهد الطريق لإنهاء الحرب المستمرة منذ حوالى ثلاث سنوات.





وتجاوزت الأسهم الرابحة تلك التي منيت بخسائر بواقع 173 مقابل 9 فقط كما لقيت السوق السعودية دعما أيضا في الأيام الماضية بفعل انحسار المخاوف من تأثير الحملة التي شنتها السلطات على الفساد مع توصل بعض المحتجزين إلى تسويات مع الحكومة وانخفاض عدد الحسابات المصرفية المجمدة بعد أن تجاوزت 2000 حساب فى بداية حملة التطهير.





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9 % ليزداد إلى 14714 نقطة مع صعود سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 2.8 % وزاد مؤشر بورصة قطر 0.6 % ليصل إلى حوالى 7757 نقطة مع صعود سهم الخليج الدولية للخدمات التي تورد منصات الحفر النفطية بنسبة 4.7 %.





وكسب مؤشر بورصة الكويت حوالى 0.3 % ليصعد إلى 6214 نقطة بينما خسر مؤشر بورصة البحرين نفس النسبة لينزل إلى 1280 نقطة.