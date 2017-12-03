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استثمار
مصر بتقربلك منتدى بأبو ظبي للترويج لمشروعات الإسكان
الأحد 03 ديسمبر 2017 07:21 م
مكرم
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مكرم
ولاء البري
استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة دكتور باسم أحمد كليلة أحد المستثمرين المصريين بالخارج، حيث وجه لسيادتها دعوة لرعاية وحضور معرض "مصر بتقربلك"، والذي يعقد بمدينة أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة، في الفترة من(14-16) ديسمبر 2017، حيث يكون البداية لسلسلة معارض مصرية خارج مصر.
أكد باسم أنه قام بتأسيس شركته بناء علي توجيهات الرئيس، عبدالفتاح السيسي، للمستثمرين والشباب في الفترة الماضية على أهمية التطرق لفتح أبواب من الاستثمارات و المحافل الدولية
وقال: "قمنا بتأسيس شركة اكسبو ريبابليك “EXPO REPUBLIC” المتخصصة في تنظيم المعارض للمصريين و الأجانب خارج مصر، ومقرها مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تنظم أول معارضها بالخارج بمشاركة كبري شركات التطوير العقاري المصرية، وذلك لعرض وتسويق المشاريع الخاصة بهم للجالية المصرية المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا المستثمرين الأجانب، لكى يتعرفوا على فرص الاستثمار العقاري المصري، حيث قامت الشركة بالتعاقد على حملة دعائية واعلامية ضخمة فى كافة المدن الإماراتية للتسويق للمعرض تحت شعار "مصر بتقربلك".
من جهتها رحبت مكرم ، برعاية حضور المؤتمر مؤكدة أنها تدعم المستثمرين المصريين العاملين بالخارج ، وتدعم الترويج للمشروعات الوطنية ومنها المشروعات الإسكانية، مشيرة إلى أن تلك المعارض فرصة للإلتقاء بالجالية المصرية من العاملين بالخارج وإطلاعهم علي المستجدات في الداخل .
وأشارت مكرم الي أنها ستعقد علي هامش المنتدى لقاءا موسعا مع الجالية المصرية بدولة الإمارات تقدم فيه عرض و شرح للحقائق والمستجدات على الساحة الداخلية وأبرز المشروعات القومية والخريطة الاستثمارية الصناعية في جمهورية مصر العربية للمستثمرين المصريين والأجانب في وكذلك قانون الاستثمار الجديد و أيضا تسليط الضوء على المناخ الأمني في مصر لجذب الاستثمارات، لافتة إلي أهمية الحدث الذي سيتمتع بتغطية اعلامية من عدة قنوات تلفزيونية دولية متخصصة و أيضا كبرى الصحف الاماراتية و المصرية.
واقترحت وزيرة الهجرة إقامة معرض لمنتجات "ديارنا" للحرف اليدوية السيناوية علي هامش المنتدي بأبو ظبي، في اطار المبادرة التي أطلقتها عقب الحادث الإرهابي في قرية الروضة ، لدعم الأسر السيناوية وخاصة السيدات ممن فقدن العائل عبر دعم مشروعات صندوق تحيا مصر المخصصة لتنمية شمال سيناء، وكذلك الترويج للمنتجات السيدات السيناويات، ورحب دكتور باسم بالمقترح وأعلن قيام الشركة باهداء وزارة الهجرة مساحة عرض مجانية بالمعرض لعرض ما تراه الوزارة مناسبا لأهداف ربط المصريين بالخارج بالدولة ، وأعلنت مكرم تخصيصه لعرض وبيع منتجات الأسر السيناوية وتخصيص عائده لتنمية قرية الروضة وبئر العبد من خلال صندوق تحيا مصر
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