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سيـــاســة
تخصيص 39 مليون جنيه لشراء أجهزة طبية لبعض الجامعات
الأحد 03 ديسمبر 2017 06:54 م
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66
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خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66
خاص
وافق د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى على تخصيص مبلغ 39.914 مليون جنيه لتمويل شراء أجهزة طبية ومعملية لجامعات (عين شمس وأسيوط والمنصورة والزقازيق والفيوم)، بالإضافة إلى المركز القومى للبحوث، وذلك عن العام المالى 2017/2018.
يذكر أن موافقة الوزير جاءت بعد إطلاعه على التقرير المقدم من د. بغدادي إمام مدير عام التعاون الدولي عن أعمال اللجنة الطبية ولجنة الزراعة والطب البيطري؛ لشراء أجهزة طبية ومعملية لبعض الجامعات والمراكز البحثية
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