توقعات بزيادة الحصة السوقية للميكروباصات الصينية

الميكروباص 7 راكب

مصطفى: 15% نموًا مرتقبًا بمبيعات الصينية خلال 2018

توفيق: مطالب بحماية الصناعة المحلية لزيادة الانتاج



أحمد عوض



توقع عددًا من خبراء سوق السيارات، زيادة الحصة السوقية للميكروباصات - ذات المنشأ الصيني خلال العام المقبل، بنسب تتراوح ما بين 10 و15%؛ تزامنًا مع زيادة الطلب على تلك الفئة من سيارات النقل، خاصة فى ظل انخفاض أسعارها مقارنة بالعلامات التجارية اﻷخرى، فضلا عن التي تجاوزت حاجز القدرة الشرائية للغالبية العظمى للمستهلكين.



ووفقًا للبيانات الصادرة عن "أميك"؛ استحوذت العلامات الصينية على الحصة السوقية اﻷكبر من مبيعات ميكروباصات النقل، بنسبة تصل إلى 57% مسجلة بيع 1697 وحدة خلال الشهور التسعة اﻷولي من العام الحالي، من إجمالي مبيعات تلك الفئة - التي بلغت 2967 وحدة.



واقتنصت "كينج لونج" حصة سوقية 47% مسجلة 1401 ميكروباص، وتبعتها تويوتا بحصة 40% بواقع 1186 وحدة، وتليها "بريليانس" بحصة 8% بعد تمكنها من بيع 228 وحدة، كما سجلت مبيعات ميكروباصات شيفروليه نحو 144 وحدة بحصة 5%.



وتوقع حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، زيادة الحصة السوقية للميكروباصات الصينية المنشأ خلال العام المقبل، بنسب تتراوح ما بين 10 و15%، تزامنًا مع زيادة الطلب على تلك الفئة من السيارات ، موضحا أن الحصة السوقية للميكروباصات الصينية تشهد نموًا داخل السوق المحلية، بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بنظيرتها من العلامات التجارية اﻷخري.



ووصف مصطفى، شرائح ميكروباصات النقل عموما - بالمحور الاستراتيجي فى منظومة النقل، تزامنا مع زيادة معدلات إقبال المواطنين على اقتداء الميكروباصات فى أغلب تنقلاتهم اليومية - دون الفئات اﻷخري، لانخفاض تعريفة الركوب الخاصة بها، مضيفا أن تلك الفئة من سيارات النقل تتمتع بالتنقل بمختلف المناطق - دون الاقتصار على منطقة محددة.



وأرجع على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية، زيادة الحصة السوقية لميكروباصات النقل ذات المنشأ الصيني، إلى توقف تجميع تلك الفئة من السيارات محليًا خلال الآونة الماضية، نتيجة صعوبة تمويل عملياتها الاستيرادية - اللازمة بمكونات اﻷنتاج، باﻷضافة إلى أسعار الميكروباصات المنافسة لها من العلامات التجارية اﻷخري تشهد ارتفعًا غير مسبوقاً ؛ اﻷمر الذي يعزز من حصتها السوقية.



وطالب توفيق، بضرورة حماية الصناعة المحلية بمختلف القطاعات وعلى رأسها تصنيع الميكروباصات؛ بهدف النهوض بقطاع صناعة السيارات، اﻷمر الذي سيساهم فى خلق فرص عمل وتقليل الفاتورة الاستيرادية، متوقعًا أن ترتفع الحصة السوقية للميكروباصات النقل الصينية بنسبة 10% خلال الفترة المقبلة.



وتابع أن معدلات اﻷنتاج بمصانع الصناعات الصناعات المغذية للسيارات، تشهد تراجعًا بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بمعدلات اﻷنتاج فى عام 2014، نتيجة زيادة حجم الأعباء والأزمات داخل قطاع صناعة السيارات - ممثلة فى ارتفاع تكلفة اﻷنتاج وانخفاض حجم الطلب على السيارات؛ كاشفا عن وقف عددًا من مصانع الصناعة المغذية عن الأنتاج، لعدم الطلب على منتجاتها.



كما أكد تامر عبد السلام، مدير مبيعات شركة الليثى الاستيراد التصدير السيارات، أن العامل السعري بالنسبة لميكروباصات النقل الصينية المنشأ- هى المساهم الرئيسى فى زيادة الحصة السوقية لها داخل السوق المحلية، موضحا أن القدرة الشرائية للمستهلكين عزفت عن شراء العلامات اﻷوروربية واليابانية من تلك الفئة من ميكروباصات النقل - لتجاوز أسعارها حاجز الـ 300 و400 ألف جنيه، كاشفا عن عدم توافر تلك العلامات داخل السوق خلال الوقت الحالى.



ولفت إلى أن نقص المعروض من السيارات المجمعة داخل السوق المحلية، تسبب فى زيادة الحصة السوقية للعلامات المستوردة من أبرزها الصيني.



