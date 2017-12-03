قانون المرور الجديد أهم موضوعات التوك شو الليلة

الإشارات المرورية

رحاب صبحى



تناقش برامج التوك شو بالفضائيات عددا من القضايا أبرزها قانون المرور الجديد



"من ماسبيرو " يناقش الإعلام ومساندته لمصر على الأولى



يستضيف برنامج من ماسبيرو على القناة الأولى فى العاشرة والنصف مساءً، الأذاعية نادية صالح والدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسى وعضو المجلس وحلقة خاصة عن الإعلام ومساندته للدولة المصرية فى هذة المرحلة الصعبة بما نواجهه من إرهاب وغير ذلك.



كما يقدم البرنامج فقرة أخبارية ومصر بيحصل فيها ايه النهاردة ويتناول البرنامج أهم الاخبار على مدار اليوم البرنامج تقديم أمنية مكرم وعاطف كامل .



حياة وزوجات الدبلوماسيين فى"حياتنا" على النهار



تقدم الإعلامية دعاء فاروق فى حلقة جديدة من برنامج "حياتنا " على قناة النهار فى الحادية عشر مساءً من النادى الدبلوماسى وتتطرق الحلقة إلى الوجه الآخر لحياة زوجات وبنات الدبلوماسيين وكيفية تعاملاتهن فى الحياة الخاصة .



رحيل عمدة وسط البلد مكاوى سعيد فى "حدوتة مصرية" على الثقافية



يقدم برنامج " حدوتة مصرية" على قناة النيل الثقافية فى التاسعة مساءً فقرة بعنوان " رحيل عمدة وسط البلد" الأديب الكبير مكاوى سعيد ، ويكشف البرنامج عن علاقتة بوسط البلد وقربه من الشباب وأعماله الادبية .

والفقرة الثانية من البرنامج عن الدورة الأولى لمهرجان السينما والفن الدولى لذوى الاعاقة وتتحدث فيها الروائية التونسية بسمة حمدى ، مؤسس ورئيس المهرجان ومنير راضي ، المدير الفني للمهرجان (عراقي الجنسية)



قانون المرور الجديد فى "هنا العاصمة" على سى بى سى



يناقش برنامج " هنا العاصمة" على قناة سى بى سى فى التاسعة مساءً ، قانون المرور الجديد على فوضى الميكروباص والتوكتوك كما يناقش البرنامج جهود الرقابة على أسعار الادوية البرنامج تقديم لميس الحديدى .

