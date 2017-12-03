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سيـــاســة
توقعات بإجراء الانتخابات العمالية بعد الرئاسية
الأحد 03 ديسمبر 2017 06:18 م
إضراب عمال غزل المحلة 556
أخر الأخبار
إضراب عمال غزل المحلة 556
إيمان عوف
للمرة الرابعة على التوالي أجل البرلمان مناقشة قانون تنظيم العمل النقابي لبعد غد الثلاثاء، وسط تداول أحاديث عن عدم نية البرلمان والحكومة الانتهاء من القانون لعدم إجراء الانتخابات النقابية قبل الانتخابات الرئاسية.
يقول مجدي البدوي، المتحدث الاعلامي باسم اتحاد نقابات عمال مصر الرسمي، إن البرلمان أجل مناقشة قانون المنظمات النقابية لبعد غد، بسبب الانشغال بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة.
ونفي البدوي ما يتردد عن تأجيل مناقشة القانون ما لا نهاية.
ولفت إلى أن إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج 90 يوم اي ثلاثة اشهر، وهو ما يقترب من الانتخابات الرئاسية ثم سيقرر وقتها ما إذا كان من الأفضل إجراء الانتخابات قبل الرئاسية أم بعدها.
ومن جانبه قال محمد عويس القيادي النقابي، أن الاتجاه الاقرب لدي الحكومة هو إقرار القانون ثم التلكأ في إقرار اللائحة التنفيذية الخاصة به، والتي على أساسها يتم الدعوة للانتخابات بعد مرور 90 يوم مما يعني أن انتخابات الاتحاد والنقابات ستكون في نفس وقت الانتخابات الرئاسية وهو ما لا يمكن تحقيقه على وجه الإطلاق.
وتوقع عويس أن يصدر رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الورزاء قرارا بتأجيل الانتخابات لحين انتهاء من الانتخابات الرئاسية.
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