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اقتصاد وأسواق
مطالبات عمالية بتطوير شركتى أسمدة طلخا والسويس
الأحد 03 ديسمبر 2017 05:53 م
طلخا للاسمدة
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الدلتا للاسمدة ـ طلخا.
ولاء البري
يستعد المهندس عماد حمدى نائب رئيس اتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، لإعداد تقرير للدكتور اشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام عن أوضاع شركتى الأسمدة بطلخا والسويس وشركة انتاج العبوات الزجاجية للادوية عقب الزيارات الميدانية التى نظمتها النقابة العامة للكيماويات للتعرف على المشكلات التى تواجه العملية الانتاجية.
وأشار حمدى إلى أن المؤتمر العمالى بشركة طلخا للاسمدة والذى حضره الدكتور أحمد شعراوى محافظ القليوبية والمهندس نبيل مكاوى رئيس الشركة أكد أن خطة تطوير 128 شركة قطاع أعمال عام تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي يؤكد دائما على أهمية تطوير هذه الكيانات الاقتصادية التى تتمتع باصول قوية مما يعود على العاملين بالنفع.
وأوضح التقرير الذى سيعرضه على مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة السفير ياسر النجار أن مصانع طلخا للأسمدة تحتاج إلى ضخ استثمارات عاجلة للتحديث منها 50 مليون دولار كمرحلة أولى لتحديث وحدات الحامض التى تحتاج إلى 140 مليون دولار و50 مليون دولار لوحدة تكرير سماد اليوريا للقضاء على انبعاثات الأمونيا اضافة إلى تخصيص 40 مليون دولار لاعادة تشغيل وحدة تكرير نترات النشادر.
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