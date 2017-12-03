شكري يبحث مع مسؤول أممي الإعداد لانتخابات ليبيا

وزير الخارجية

سمر السيد



التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأحد "غسان سلامة"، مبعوث الأمم المتحدة لليبيا، لبحث تشجيع الأطراف الليبية على الانخراط الايجابي في مختلف مراحل العملية السياسية، بما في ذلك الإعداد للانتخابات، وفق بيان



وأشار بيان الخارجية إلى أن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة الليبية وجهود تسوية الأزمة



وأكد وزير الخارجية بحسب البيان على دعم مصر وتثمينها لجهود الأمم المتحدة في هذا الإطار، وشدد على أهمية دعم كافة الأطراف الإقليمية والدولية لهذه الجهود، موضحاً أن الحل النهائي يجب أن ينبع من إرادة وتوافق الشعب الليبي بكافة أطيافه.



وأوضح الوزير سامح شكري استمع الي عرض متكامل من المبعوث الأممي لنتائج اتصالاته الأخيرة مع كافة الأطراف الليبية، وتحركاته القادمة التي تستهدف تهدئة الوضع في ليبيا وتشجيع الأطراف على الانخراط الايجابي في مختلف مراحل العملية السياسية، بما في ذلك الإعداد للانتخابات.



كما أحاط المبعوث الأممي وزير الخارجية بالموقف بشأن الحوار الوطني الذي تستضيفه تونس حول تعديل اتفاق الصخيرات.



وأكد شكري على أهمية استكمال الجهود القائمة من اجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة من اجل التوصل لرؤية وطنية واحدة بشأن مستقبل ليبيا.



كما استعرض وزير الخارجية الجهود التي تقوم بها مصر من اجل المساعدة في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لتمكينها من أداء مهامها في استعادة الامن والاستقرار والقضاء علي الارهاب.



وفِي هذا الإطار، أعرب الوزير شكري عن قلق مصر البالغ من تنامي الخطر الإرهابي، خاصة مع عودة إرهابيي "داعش" من سوريا والعراق ومحاولاتهم الهروب إلى ليبيا ومنطقة الساحل، بما يهدد أمن واستقرار المنطقة ككل، بالإضافة إلى استمرار عمليات الهجرة غير الشرعية.



وأكد وزير الخارجية للمبعوث الأممي مجدداً على دعم مصر للمسار السياسي القائم تحت رعاية الأمم المتحدة. كما اتفق الجانبان علي اهمية ان تبذل كل الأطراف الدولية والإقليمية جهودا مكثفة من أجل احتواء الوضع في ليبيا ومنعه من الانجراف الي هوة أكثر عمقا من عدم الاستقرار والانفلات الأمني.



