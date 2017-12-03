مصر إيطاليا العقارية تخطط لطرح أسهمها بالبورصة

الرئيس التنفيذي لمصر إيطاليا محمد هاني العسال

خالد بدر الدين



أعلن محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي لـ"مصر إيطاليا" العقارية أن الشركة تخطط لطرح جزء من أسهمها في بورصة مصر خلال الربع الثالث من 2018 عبر زيادة رأسمالها.



وقال العسال اليوم إن شركته تستهدف “طرح ما بين 20 و30 % من أسهمها في سوق المال من خلال زيادة رأسمال الشركة خلال الربع الثالث من 2018.



وأجلت الشركة موعد طرح جزء من الأسهم لكون سعر الأسهم العقارية المقيدة في البورصة أقل من قيمتها العادلة، ولكن الشركة ترى الآن أن الوقت المناسب لطرحها في الربع الثالث من العام المقبل، ولم يذكر العسال تفاصيل عن رأسمال الشركة أو القيمة المستهدفة من طرح الأسهم في البورصة.



كانت مصر إيطاليا التى تبلغ محفظة أراضيها حوالى 9 ملايين متر مربع قد اشترت نحو 200 فدان في العاصمة الإدارية بنحو 2.1 مليار جنيه لإقامة مشروع سكني على خمس سنوات باستثمارات تبلغ 16 مليار جنيه (955.2 مليون دولار)، بينما قال العسال إن الشركة تقدمت بطلب لشراء أرض جديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل في العاصمة الجديدة وفى انتظار الرد في الفترة الحالية.



وذكرت وكالة رويترز أنه وفقا للبيانات يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 254 شركة ويبلغ عدد المستثمرين المسجلين في السوق 293 ألفا، ولكن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق لا يزيد على 80 ألفا.



ومصر إيطاليا العقارية شركة تابعة لمجموعة مصر إيطاليا القابضة المملوكة لعائلة العسال التي تحوذ مشروعات عقارية في مدن القاهرة الجديدة وأكتوبر والشروق وبدر والعين السخنة والساحل الشمالي والعاصمة الإدارية الجديدة.

