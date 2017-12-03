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سيـــاســة
47 طلب إحاطة لمدبولى أهم أحداث الأجندة السياسية
الأحد 03 ديسمبر 2017 05:18 م
الأجندة السياسية
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الأجندة السياسية
سلوى عثمان:
البرلمان
ــ يناقش مجلس النواب في الجلسة العامة صباح الإثنين، العديد من المشاكل الصحية من خلال 47 طلب إحاطة وسؤال موجهه إلى المهندس مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة المشاكل التي تواجه بعض المستشفيات الجامعية.
ــ تناقش لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا ، برئاسة النائب محمد على يوسف، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام محمد محمود أحمد، بشأن وضع آليات واضحة وإيجاد بدائل لأصحاب محال بيع الطيور الحية من خلال قروض المشروعات الصغيرة ، ويحضر الاجتماع المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، ومحافظي القاهرة، والجيزة، والقليوبية .
ــ تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، غدا الإثنين، 4 طلبات إحاطة، ممثلة فى طب النائب أحمد نشأت، بشأن عدم التزام وزير البترول والثروة المعدنية بالمواعيد المحددة لمقابلة النواب، وطلب النائب أشرف رحيم، بشأن سياسات وزارة البترول فى التعامل مع العاملين بالهيئة العامة، وقواعد الترقى الوظيفى وسياسات العقاب والثواب بها، وواقعة اختلاس مليار دولار بإحدى الشركات الأجنبية العاملة فى مجال البترول، وبيان سياسات الوزارة فى التعامل مع الشركات الأجنبية، وطلب النائب محمد سعد تمراز، بشأن ما تردد عن وجود تعينات بوزارة البترول، سواء بالتثبيت أو بالعقود المؤقت .
جامعات
ــ تفتح الجامعات الحكومية، غدا، باب الطعون للطلاب المرشحين بانتخابات اتحاد الطلاب، فيما يتم اليوم إعلان قائمة الأسماء المبدئية المرشحة للانتخابات، والتي وصلت إلى 23 ألف طالب وطالبة، وتعلن الجامعات الحكومية القائمة النهائية للمرشحين يوم 6 ديسمبر الجارى، وتبدأ حملات الدعاية الخميس المقبل، وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن اللجنة المشرفة على الانتخابات في انعقاد مستمر، مشددًا على ضرورة اختيار المرشحين وفق معايير عقلانية وعدم الانخداع بالشعارات.
وزراء وحكومة
ــ تقيم وزارة الأوقاف وصحيفة عقيدتي، ندوة كبرى تحت عنوان "التصوف وأثره في تزكية النفس"، وذلك بمسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة العشاء مباشرة، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ويدير الندوة محمد الأبنودي، رئيس تحرير الصحيفة، ويتحدث فيها كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين الأسبق، والشيخ عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية .
أحزاب وحركات ونقابات
ــ تعقد منظمة المرأة العربية، بالقاهرة، غدا الإثنين ، الاجتماع الـ15 المشترك للجنتين الاستشاريتين الدائمتين التابعتين لمجلسها التنفيذي، وهما اللجنة الاستشارية الدائمة للسياسات والشئون الفنية، واللجنة الاستشارية الدائمة للشئون الإدارية والمالية والقانونية، و صرحت السفيرة مرفت تلاوي، المديرة العامة للمنظمة في بيان لها، بأن جدول أعمال الاجتماعين يتم فيهما عرض تقرير عن أعمال الإدارة العامة للمنظمة منذ ديسمبر 2016 وحتى ديسمبر 2017 وبرنامج عمل المنظمة لعام 2018، والموازنة العامة للمنظمة للعام2018 .
ــ ينظم المركز المصرى للدراسات الاقتصادية برئاسة عمر مهنا ، ندوة حول سوق العمل فى مصر، يتحدث فيها الدكتور راجى أسعد، أستاذ السياسات العامة بجامعة مينيسوتا الأمريكية، وأستاذ زائر متميز بقسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويشارك لوكا فادى، خبير التشغيل لفريق العمل اللائق لشمال إفريقيا بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتور إبراهيم عوض، أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمدير الأسبق لمكتب منظمة العمل الدولية لشمال إفريقيا، وتدير الندوة الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى للمركز .
ــ ينظم معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب، الصالون الثالث للمعهد ، تحت عنوان "مصر والإرهاب: "نحو مقاربة جديدة للإرهاب"، وذلك فى الساعة الخامسة مساء غدا الاثنين ، عقب الجلسة العامة للبرلمان .
ــ ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس برئاسة عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع، ورشة عمل بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة، وذلك خلال الفترة من 4-5 ديسمبر الجاري بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة، وأوضح سنجاب أن ورشة العمل تأتي في إطار التعاون المشترك والمثمر بين جامعة عين شمس، وبنك المعرفة المصرى، لتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة علي استخدام وتفعيل أنشطة بوابة البنك، بهدف رفع معدلات إفادة الباحثين بالجامعة من قواعد ومصادر المعرفة المتوفرة بهذه البوابة الإلكترونية .
ــ تعقد مشيخة الأزهر الشريف، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، غدًا، ندوة كبرى بعنوان "التطرف وأثره السلبي فى مستقبل التراث الثقافي العربي"، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية ، ويأتى ذلك للحث على خطورة التطرف وما يمثله من صورة سلبية على مستقبل التراث الثقافى العربى، ومن المقرر حضور قيادات المشيخة ووفد ممثل عن جامعة الدول، مقر انعقاد الندوة بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر .
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