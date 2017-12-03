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المراغي يكرم أسر شهداء النقل البري غدا
الأحد 03 ديسمبر 2017 04:49 م
جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
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جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
إيمان عوف:
تنظم النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، غدا الإثنين، مؤتمرا لنبذ الإرهاب وتكريم أسر عمال النقل البري، شهداء منطقة العوجه بالعريش.
ومن جانبه أعرب جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، عن حزنه العميق لما حدث للعمال إثر الحادث الغاشم الذي أودى بحياتهم على الفور، وتقدم بخالص العزاء لأهالي الشهداء، داعيا لهم بالرحمة، وأن يتقبلهم المولى عز وجل بواسع رحمته ويسكنهم الجنة بجوار الأنبياء والصديقين.
أكد المراغي أن الأعمال الإرهابية الخسيسة الذي يقوم بها من ليس لهم دين أو ضمير لن تخيف المصريين، ولن تزيدهم إلا إصرارا وعزيمة لمواجهة الإرهابيين والقضاء عليهم، مؤكدا أن مصر لن تنهزم ولن تنكسر، وسوف تظل أبية عزيزة شامخة.
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