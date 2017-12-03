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استثمار
القاهرة للتنمية: مصر تحتاج 25 جامعة خلال 7 سنوات
الأحد 03 ديسمبر 2017 04:30 م
محمد القلا - مؤتمر المال جي تي إم
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محمد القلا - مؤتمر المال جي تي إم
أسماء السيد
قال محمد القلا، العضو المنتدب بشركة القاهرة للاستثمار والتنمية، إن الاستثمار في التعليم الجامعي مجزٍ جدًا، وفقًا لعدة عوامل.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر CEOs، أن تلك العوامل تتمثل في وجود حاجة لمزيد من الجامعات، وأوضحت الدراسة أن السوق المصرية في حاجة لـ25 جامعة حتى 2025، إضافة إلي أن ربحية القطاع مضمونة بدرجة كبيرة.
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