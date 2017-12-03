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اقتصاد وأسواق
عبد العال: القطاع الغذائي شهد رواجًا كبيرًا
الأحد 03 ديسمبر 2017 04:29 م
المؤتمر
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المؤتمر 3
أسماء السيد:
قال شريف عبد العال، رئيس شركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، إن القطاع الغذائي كان من أكثر القطاعات رواجًا خلال الفترة الماضية.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر CEOs، أن جاذبية القطاع جاءت وفقًا لعدة عوامل من بينها نموه المستمر، والثاني له علاقة بتوفره للمستثمرين.
اقتصاد وأسواق
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