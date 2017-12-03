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اتصالات وتكنولوجيا
نوك مارت: حققنا نموا 1200% العام الحالى
الأحد 03 ديسمبر 2017 03:56 م
أحمد طاهر - رئيس شركة نوك مارت
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أحمد طاهر - رئيس شركة نوك مارت
دعاء محمود
قال أحمد طاهر، رئيس شركة نوك مارت، إن شركته تستهدف إدخال أصحاب المحال والمستثمرين الصغار تحت مظلتها ليكونوا نقاط توزيع لها، موضحا أن شركته من كبري الكيانات في الشرق الأوسط لبيع المنتجات سريعة الدوران.
وأضاف طاهر خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين، الذي تنظمه "المال. جي. تي. إم"، اليوم الاحد، أن شركته حققت خلال العام الحالى نموا بـ1200%، موضحا أن هذه النسبة لا يقاس عليها شكل القطاع في ظل انخفاض حجم البيع مع ارتفاع الأسعار.
وتابع إنه ما تزال هناك فرص للنمو في السوق، خاصة أن 80% من الموجودين بها من محال التجزئة، مشيرا إلى أن المحال الصغيرة تعطي ميزة تنافسية أعلي، علي الرغم من دخول بعض المستثمرين الخليجيين.
وأكد أن شركته تقدم الخدمات اللوجيستية للمحال الصغيرة التي تقع تحت مظلتها، والهدف من ذلك هو الاستحواذ علي مساحات أكبر من السوق بشكل أسرع.
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