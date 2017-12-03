قائمة أسعار السيارة شنجان cs35 المجمعة محلياً

أعلنت شركة "عرب موتورز"، إحدى شركات مجموعة سعودى- وكيل شنجان، عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها فى شهر ديسمبر، وأظهرت القائمة تسجيل السيارة شنجان"CS35" المجمعة محليًا - مبلغ 230 ألف جنيه، بفارق 35 الفاً عن نظيرتها المستوردة، التى كانت تباع بسعر 265 ألف جنيه،

وكانت عرب موتورز قد اتخذت قرارات بإنتاج شنجان"CS35" بمصانعها بالسادس من أكتوبر لتخفيض تكلفة السيارات، وتنتمى شنجان cs35 إلى شريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدمات "suv"، ذات الدفع الأمامى، وأطلقتها "عرب موتورز" فى معرض اوتوماك فورميلا، العام الماضى،

وبلغت أسعار شنجان v7 نحو 195 ألف جنيه، كما قدرت أسعار البيني ميني ما بين 123 ألف جنيه لفئة M/T ، و 140 ألف جنيه لفئة A/T.



وأكدت الشركة أنها قررت فتح باب الحجز على شنجان cs35، بمقدم 5 ألاف جنيه، ليتم التسليم الفوري للسيارة خلال 15 يوما.



القائمة السعرية لطرازات شنجان خلال ديسمبر: