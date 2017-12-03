إيمكو تبحث مع الوكلاء الأجانب زيادة الرحلات السياحية لمصر

المال ـ خاص:

قال إلهامى الزيات، رئيس مجموعة إيمكو للسياحة، إن المجموعة تستهدف خلال العام المقبل، عقد لقاءات مهنية مكثفة مع منظمى الرحلات الأجانب فى الأسواق التى تعمل عليها شركته، لحثهم على زيادة عدد الرحلات لمصر.

أضاف الزيات لـ«المال»، أن الشركة تنظم رحلات من دول أمريكا، وأوكرانيا، وإنجلترا، ونيوزيلندا، وكندا وأمريكا اللاتينية، لمدن الأقصر، وأسوان، والقاهرة، موضحاً أن السائحين المقبلين على السياحة الثقافية، من ذوى الإنفاق المرتفع.

أشار الزيات إلى أن الشركة تستهدف خلال العام المقبل المشاركة فى 3 معارض دولية متخصصة فى سياحة الحوافز، والمؤتمرات، بمدن برشلونة، وفرانكفورت، ولاس فيجاس، موضحاً أن شركته كانت تركز على هذه النوعية من السياحة خلال الفترة الماضية.

تابع أن انخفاض حجم الإقبال من الشركات الأجنبية على إقامة المؤتمرات بمصر يعود إلى الظروف السيئة التى مرت بها البلاد، لافتاً إلى أن شركته ستشارك أيضاً فى بورصة السياحة الدولية بلندن وألمانيا.

يذكر أن بورصة لندن السياحية تعد ثانى أكبر بورصة سياحية على مستوى العالم بعد بورصة برلين، كما أنها تعتبر مركزًا رئيسيًا لتجمع شركاء المهنة من ممثلى منظمى الرحلات وشركات الطيران، إلى جانب الإعلاميين من مختلف دول العالم، وتعقد من خلالها الشراكات.

أكد الزيات أنه يستهدف خلال العام المقبل زيادة حجم إيرادات المجموعة بنسبة %10 مقابل العام الجارى، والحفاظ على العمالة الموجودة حالياً، البالغ عددها 90 عاملاً.

أشار إلى أنه قام بتسريح عدد كبير من العمالة، التى كانت لديه البالغ عددها 400 عامل، بسبب الأوضاع الصعبة التى مر بها القطاع السياحى منذ ثورة 25 يناير، مضيفاً أنه أغلق فرعين تابعين للشركة فى مدن شرم الشيخ والغردقة.

يذكر أن مجموعة إيمكو للسياحة تأسست 1976، عن طريق إلهامى الزيات، الذى يشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة، ودورالسينما ومدينة العربية للإنتاج الإعلامى، وعضو الجمعية العامة لمصر للطيران وسلطات مطار مصر، وكان سابقا رئيسا لاتحاد السياحى المصرى، يوروميك، ورابطة وكلاء السفر المصريين.