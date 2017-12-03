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بورصة وشركات
هيرمس تهدى صدارة السمسرة لشقيقتها المجموعة المالية
الأحد 03 ديسمبر 2017 03:22 م
شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية
أخر الأخبار
شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية
صفقة «الوطنية لمنتجات للذرة» تقفز بـ «العربى الأفريقى» 9 مراكز
المراغى: «إتش سى» تزيد عدد الفروع وتركز على سوق الداخل والأفراد
عبدالقادر: بايونيرز تستهدف برونزية الربع الأول من 2018
أباظة: النعيم تخطط لرفع تعاملات الأفراد وتستعد للطروحات الحكومية
أكيومن تقفز 12 مركزًا وتحتل الثامن عشر فى نوفمبر
«المجموعة» و«هيرمس» و«CIBC» المثلث الذهبى لتداولات 11 شهرًا فى العام الجارى
شعاع تحتل المرتبة 62 فى شهرها الأول بالسوق المحلية
قسم البورصة:
عادت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، لاستعادة صدارة تعاملات شركات السمسرة، نهاية تعاملات شهر نوفمبر الماضى، الذى اتسم بارتفاع قيم التداول، لتخطف المركز الأول من شقيقتها هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية، التى تراجعت لمركز الوصافة، حين حافظت شركة سى آى كابيتال لتداول الأوراق المالية CIBC على مركزها الثالث.
استفادت المجموعة المالية من تنفيذ طرح %62 من أسهم شركة دايس للملابس الجاهزة، التى وصلت قيمته إلى 746.8 مليون جنيه، بجانب احتلال صدارة سوق تداول الصفقات، حين اعتمدت هيرمس والتجارى الدولى للسمسرة على سوق داخل المقصورة للبقاء بمثلث الكبار، جاءت فاروس فى المرتبة الرابعة مستفيدة من احتلال برونزية سوق الصفقات، تلتها بلتون، ثم بايونيرز والعربى الإفريقى.
1 - المجموعة المالية
جاءت المجموعة المالية للسمسرة فى المركز الأول خلال نوفمبر بحصة سوقية %15، بقيم تداولات 8.4 مليار جنيه، من خلال 36.240 ألف عملية، متقدمة مركز واحد عن الشهر الماضى، الذى سجلت فيه حصة سوقية %7.6 ، وتداولات بواقع 4.7 مليار جنيه.
2 - هيرمس
جاءت هيرميس فى المركز الثانى فى نوفمبر بحصة سوقية %14.9، وقيم تداولات 8.4 مليار جنيه، حصدتها خلال 36.240 ألف عملية، مقارنة بالمركز الأول فى شهر أكتوبر، الذى شهد حصة سوقية نسبتها %10.1، وقيم تداولات 6.3 مليار جنيه، من خلال 124.46 ألف عملية منفذة.
قال أحمد والى، رئيس قطاع الوساطة بالمجموعة المالية هيرميس، إن السوق المصرية تشهد حاليا اهتماماً من المستثمرين الأجانب، نظراً للأداء الصعودى للسوق فى الفترة المقبلة، ما تأكد لـ«هيرميس» خلال مؤتمرها فى لندن الذى نظمته بداية نوفمبر الماضى.
ذكر تقرير قطاع البحوث بهيرمس، أن البورصة المصرية حققت أعلى عائد بين بورصات الشرق الأوسط، ومن المتوقع استمرار هذا التفوق خلال 2018، لتربح ما نسبته %20 إضافية، تدفع المؤشر الثلاثينى لمستويات 17000 نقطة، مدعومًا بالمكاسب المحققة منذ بداية العام الجارى، التى بلغت نسبتها %22 بالدولار الأمريكى.
3 - التجارى الدولى للسمسرة
جاء التجارى الدولى للسمسرة فى المرتبة الثالثة نهاية نوفمبر، وهو نفس الترتيب فى الشهر السابق، مع ثبات حصته السوقية فى الشهرين، عند 6.3%، وسط تراجع طفيف فى أحجام التداولات فى نوفمبر إلى 3.5 مليار جنيه، مقابل 4 مليارات فى أكتوبر.
لفت كريم خضر، العضو المنتدب، رئيس قطاع السمسرة فى «سى آى كابيتال»، إلى أن الشركة حققت زيادة فى فى حصتها السوقية، بعد استبعاد الصفقات، لتسجل %7.34 فى نوفمبر، بقيم تداولات 3.5 مليار جنيه، مقارنة بحصة سوقية %6.48 فى نوفمبر، ما يشير إلى تحسن وضع الشركة لأن الصفقات أمر متفاوت حدوثه.
أوضح خضر أن «التجارى الدولى» للسمسرة تستهدف حصة سوقية نسبتها 12% العام المقبل، بدعم من استمرار تحسن وضع السوق، مع الرواج الذى شهده الفترة الأخيرة، بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، ما يرفع حصة المؤسسات والعرب والأجانب فى السوق، وسط تراجع حصة المصريين بالسوق.
على صعيد الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر، جاء التجارى الدولى فى المرتبة الثالثة، بحصة سوقية %8، وقيم تداولات 46 مليار جنيه، من خلال 689.27 ألف ورقة مالية.
4 - فاروس
بتقدم مركزين عن شهر أكتوبر جاءت فاروس فى المرتبة الرابعة، بقيم تداولات 3 مليارات جنيه، وحصة سوقية %5.3، عبر 36.240 ألف عملية، مقارنة بالمركز السادس الشهر الماضى، بقيم تداولات 2.5 مليار جنيه، وحصة سوقية 4.1%.
احتلت فاروس المركز الثالث فى تداول الصفقات خلال نوفمبر الماضى، بعد أن بلغت قيم تنفيذاتها مليار جنيه.
على صعيد الفترة من يناير وحتى نوفمبر، جاءت فاروس فى المركز السادس بقيم تداولات 25.66 مليار جنيه، بحصة سوقية %4.5.
5 - بلتون
بتراجع مركز واحد عن ترتيبها فى أكتوبر جاءت بلتون فى المركز الخامس بقيم تداولات 2.6 مليار جنيه، حصدتها عبر 33 ألف عملية، بحصة سوقية %4.6، مقارنة بحصة سوقية %6.1 فى أكتوبر، الذى جاءت فيه بالمرتبة الرابعة، عبر تنفيذ 48.6 ألف عملية.
على صعيد مركزها فى الفترة من يناير وحتى نوفمبر، جاءت بلتون فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %4.5، عبر قيم تداولات بواقع 25.6 مليار جنيه.
6 - بايونيرز
تراجعت بايونيرز لتداول الأوراق المالية مركزاَ واحداً لتحتل المرتبة السادسة مقابل المركز الخامس، خلال أكتوبر الماضى.
قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع الوساطة للتطوير ببايونيرز لتداول الأوراق المالية، إنه راض عن ترتيب الشركة فى نوفمبر، رغم أنها لا تلبى الطموحات، موضحاً أنه بعد استبعاد الصفقات، تحافظ الشركة على نفس ترتيبها للشهر السابق.
أشار إلى أن بدء إجراءات تفعيل ديسك المستثمرين العرب، فى إطار خطة الشركة للوصول للمركز الثالث خلال الربع الأول من العام المقبل، فى ظل توقعات تحسن قيم التداول لتقارب مليارى جنيه فى النصف الأول من 2018.
وأشار إلى أن الشركة تستعد لطرح شركة «رؤية» للاستثمار العقارى -شركة تابعة لمجموعة بايونيرز القابضة بالبورصة- الذى من المتوقع بحلول الربع الأول من 2018، بما يدعم ترتيب الشركة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
أكد أن بايونيرز اتبعت سياسة التوسع الجغرافى من خلال زيادة عدد الأفرع، والوصول بها حالياً إلى 14 فرعًا على مستوى الجمهورية، إذ تمكنت من افتتاح 4 فروع جديدة خلال العام، مصر الجديدة، والشيخ زايد، وإسكندرية، والمهندسين.
على صعيد ترتيب الـ 11 شهراً الأولى من العام الحالى، جاءت بايونيرز فى المرتبة السابعة، بتداولات بلغت 24.2 مليار جنيه، وحصة سوقية %4.2، من خلال بيع وشراء 8.5 مليار ورقة مالية، منفذة من خلال 952.4 ألف عملية.
7 - العربى الإفريقي
قفزت شركة العربى الإفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية 9 مراكز دفعة واحدة، فى ترتيب شركات السمسرة عن شهر نوفمبر المنقضى، بعد تنفيذ عملية شراء نسبة بلغت 97.6% من أسهم شركة الوطنية لمنتجات الذرة، لصالح شركة «كايرو ثرى إيه» الدولية للصناعات.
سجلت الشركة المركز السابع فى ترتيب السمسرة مقابل المركز الـ16 خلال شهر أكتوبر، بعد قيامها بتنفيذ عملية شراء عدد 28.8 مليون سهم من أسهم الوطنية لمنتجات الذرة بسعر 51 جنيهًا، فى صفقة بلغت قيمتها 1.5 مليار جنيه، فى حين احتلت وصافة سوق تداول الصفقات.
وسجلت العربى الإفريقى المركز الـ 15 على صعيدة الترتيب من بداية العام، بتنفيذ تداولات قيمتها 9 مليارات جنيه، مستحوذة على حصة سوقية قدرها %1.6، من خلال بيع وشراء 2.3 مليار ورقة مالية، و136.8 ألف عملية.
8 - إتش سي
قفزت شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، 3 مراكز لتحتل المركز الثامن، مقابل المركز الحادى عشر، خلال شهر أكتوبر، مستفيدة من تسجيل تداولات بقيمة 1.8 مليار جنيه، خلال شهر نوفمبر المنقضى، وحصة سوقية %3.3، من خلال بيع وشراء 228.8 مليون ورقة مالية، منفذة على 25.8 الف عملية.
على صعيد تداولات الـ 11 شهراً، حققت إتش سى المرتبة الثامنة أيضا، بقيمة تداولات 19.7 مليار جنيه، وحصة سوقية %3.4، من خلال بيع وشراء 2.2 مليار ورقة مالية، منفذة على 201.3 ألف عملية.
أرجع شوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة إتش سى، تحسن الترتيب إلى تنفيذ عدد من العمليات بسوق خارج المقصورة بحوالى 182 مليون جنيه.
ولفت «المراغى» إلى أن الشركة تركز على تحسين الأعمال بسوق الداخل وجذب المزيد من المستثمرين الأفراد، مشيرا إلى أن هناك خطة لإضافة فرعين جديدين إلى أفرع الشركة الحالية البالغ 4 بحلول الربع الأول من 2018.
9 - النعيم
تراجعت شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية مركزين، لتسجل المركز التاسع مقابل المركز السابع خلال تداولات شهر اكتوبر الماضى.
بلغت تداولات النعيم 1.8 مليار جنيه، بحصة سوقية %3.2، من خلال بيع وشراء 505.7 مليون ورقة مالية، منفذة عبر 54.2 ألف عملية.
قال طارق أباظة، العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن الشركة تخطط للوصول بحجم المستثمرين الأفراد إلى %70 مقابل %50 من إجمالى تداولات الشركة، فى الوقت الحالى، مستفيداً من ارتفاع حجم تعاملات الأفراد بالسوق.
لفت إلى أن الشركة تركز على جذب المزيد من الكوادر بقطاع البحوث، استعداداً للطروحات الحكومية المرتقبة، موضحا أنه من المنتظر أن تجنى الشركة ثمار الفروع التى قامت بافتتاحها على مدار الشهور الماضية، لتحسين الترتيب.
يشار إلى أن نعيم سجلت تداولات بقيمة 14.9 مليار جنيه، منذ بداية العام، وحصة سوقية %2.6، من خلال بيع وشراء 4.4 مليار ورقة مالية، منفذة على 368.5 ألف عملية، محتلاً المركز 11.
10 - مباشر
فى المركز العاشر جاءت شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، متراجعة مركزين، عن تعاملات شهر أكتوبر، بعد أن استحوذت على حصة سوقية قدرها %2.9 وتداولات قيمتها 1.6 مليار جنيه.
على صعيد ترتيب بداية العام، سجلت «مباشر» المركز التاسع، بحصة سوقية %2.7، من خلال قيم تداولات بلغت 15.7 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 5.2 مليار ورقة مالية، منفذة على 541.9 ألف عملية.
استمرت الشركة فى صدارة تعاملات بورصة النيل مستحوذة على حصة سوقية قدرها %10.5، وتداولات قيمتها 9.7 مليون جنيه، عبر بيع وشراء 8 ملايين ورقة مالية.
11 - أرقام
تراجعت شركة «أرقام لتداول اﻷوراق المالية» لتحتل المركز الحادى عشر مقارنة بالمركز التاسع خلال تعاملات أكتوبر، بقيمة تداول 1.6 مليار جنيه، مستحوذة على حصة سوقية %2.8 من خلال تنفيذ 26 ألف عملية على 158.4 مليون جنيه.
يذكر أن أرقام احتلت الترتيب الـ 12خلال تعاملات الـ11 شهرًا المنقضية من العام الجارى، محققة قيم تداول 12 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت %2.
12 - سيجما
كما تراجعت شركة «سيجما لتداول اﻷرواق المالية»، لتحصد الترتيب الـ12 خلال شهر نوفمبر، مقارنة بالمركز بالعاشر خلال شهر أكتوبر، بحصة سوقية %2.4 وقيمة تداول 1.3 مليار جنيه، بحجم تداول بلغ 478 مليون ورقة مالية، بعدد عمليات 42 ألف عملية .
قال محمد همام، العضو المنتدب لشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، إن الشركة تُجرى منذ فترة إعادة هيكلة موسعة، ما قد يكون له أثر بعض الشئ على ترتيبها مؤخرًا، متوقعًا أن تنتهى تلك الهيكلة سريعًا، ما يعود بالنفع على الشركة .
على صعيد الفترة من يناير وحتى نوفمبر، حققت الشركة قيمة تداول بلغت 15 مليار جنيه، بالاستحواذ على حصة سوقية قدرها 2.6%، لتحتل من خلالها الترتيب الـ10 .
13 - عربية أون لاين
تمكنت شركة عربية أون لاين لوساطة فى اﻷوراق المالية، من الحفاظ على ترتيبها خلال نوفمبر مقارنة بالشهر السابق له، إذ حققت الشركة قيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، بالاستحواذ على حصة سوقية بلغت %2، من خلال تنفيذ 48.9 ألف عملية على 515.6 مليون ورقة مالية .
قال عمر الجزيرى، رئيس شركة «عربية أون لاين»، إن الشركة حافظت على ترتيبها بعد إجراء عمليات إعادة هيكلة إدارية خلال شهرى أغسطس، وسبتمبر، مشيراً إلى أن تحقيق المركز العاشر فى تعاملات الأفراد بعد افتتاح أفرع، واجتذاب شرائح جديدة من العملاء.
أشار إلى أن الشركة تسعى للتواجد بعدد من محافظات الوجه القبلى، بجانب افتتاح فرع بالمهندسين قبل نهاية العام الجارى، كما تخطط للوصول بعدد أفرعها خلال العام المقبل لتصل إلى 15 أو 18 فرعًا، مقارنة بـ 13 خلال الوقت الراهن.
احتلت عربية اون لاين المركز الـ13، فى ختام تعاملات الـ11 شهرًا الماضية، بقيمة تداول بلغت 11 مليار جنيه بحصة سوقية %1.9.
14 - الجزيرة
تمكنت شركة «الجزيرة » لتداول اﻷرواق المالية، من الحفاظ على ترتيبها بالمركز الـ14 للشهر الثانى على التوالى، بقيمة تداول بلغت 1.12 مليار جنيه بحصة سوقية %2 بتنفيذ 15 ألف عملية على 364.5 مليون ورقة مالية .
فيما احتلت «الجزيرة» الترتيب الـ 16 خلال أول 11 شهرًا من العام الحالى، لتحقيق قيمة تداول بلغت 8.6 مليار جنيه من خلال حصة سوقية %1.5.
15 - إتش إس بى سى
تمكنت شركة إتش إس بى سى سيكيوريتيز إيجيبت، من الصعود بمعدل 4 مراكز لتحتل الترتيب الـ15 مقارنة بالـ19 خلال تعاملات أكتوبر، بالاستحواذ على حصة سوقية قدرها %1.9 بقيمة تداول بلغت مليار جنيه، من خلال تنفيذ 11 ألف عملية على 99 مليون ورقة مالية .
جاءت إتش إس بى سى فى الترتيب الـ 17 خلال الـ11 شهرًا الماضية بتحقيق قيمة تداول بلغت 8.3 مليار جنيه بحصة سوقية %1.5.
16 - ثمار
احتلت الشركة المصرية العربية «ثمار»، المركز السادس عشر خلال شهر نوفمبر الماضى، بإجمالى تعاملات 873.62 مليون جنيه، وحصة سوقية % 1.5 ، متراجعة مركزًا واحدًا، مقارنة بشهر أكتوبر الماضى، الذى سجلت خلاله المركز الخامس عشر، بإجمالى تعاملات 1.18 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.9.
يذكر أن ثمار حققت خلال الـ 11 شهرًا الأولى من العام الجارى، المركز الرابع عشر بإجمالى تعاملات 9.08 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.6.
17 - برايم
حافظت شركة برايم لتداول الأوراق المالية على المركز السابع عشر، خلال نوفمبر وأكتوبر، وسجلت إجمالى تعاملات 674.28 مليون جنيه خلال نوفمبر بحصة سوقية %1.2.
خلال الـ 11 شهرًا المنقضية من العام الجارى، جاءت برايم فى المركز التاسع عشر بإجمالى تعاملات 6.72 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.2.
18 - أكيومن
قفزت شركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، 12 مركزًا خلال شهر نوفمبر، لتصل إلى المركز 18، بين شركات السمسرة بإجمالى تعاملات 530.98 مليون جنيه، وحصة سوقية %0.9، فيما كانت الشركة فى المركز 40 خلال أكتوبر السابق، بإجمالى تعاملات 304.99 مليون جنيه، بحصة سوقية %0.5.
على صعيد تعاملات الـ 11 شهرًا المنقضية من العام الجارى، جاءت أكيومن فى المركز الـ 36 بإجمالى تعاملات 2.88 مليار جنيه، بحصة سوقية %0.5.
19 - أصول
تراجعت شركة أصول للوساطة المالية 7 مراكز خلال شهر نوفمبر الماضى، لتسجل المركز التاسع عشر بإجمالى تعاملات 521.12 مليون جنيه، بحصة سوقية %0.9، مقابل المركز الثانى عشر خلال شهر أكتوبر بإجمالى تعاملات 1.59 مليار جنيه، بحصة سوقية %2.6.
على مدار الـ 11 شهرًا المنقضية من العام الجارى، جاءت أصول فى المركز 18، بإجمالى تعاملات 7.25 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.3.
20 - حلوان
استقرت شركة حلوان لتداول الأوراق المالية، فى المركز 20 خلال شهر نوفمبر المنقضى، مقارنة بأكتوبر السابق، سجلت الشركة إجمالى تعاملات بقيمة 456.44 مليون جنيه خلال نوفمبر، بحصة سوقية %0.8، مقابل إجمالى تعاملات بقيمة 669.8 مليون جنيه خلال أكتوبر، بحصة سوقية %1.1.
جاءت حلوان فى المركز 21 خلال 11 شهرًا المنقضية من العام الجارى، بإجمالى تعاملات 5.38 مليار جنيه، بحصة سوقية %0.9.
واحتلت التوفيق للسمسرة فى الأوراق المالية المرتبة 55 بنهاية نوفمبر الماضى.
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