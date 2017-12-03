1.1 مليار جنيه أرباح شركات القابضة للتشييد

محمود حجازى 11

المال ــ خاص



اعتمدت الجمعية العمومية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، النتائج المالية والأرباح المحققة للشركات التابعة لها خلال العام المالى (2016-2017) والتى بلغت مليارا و100 مليون جنيه.



وأكد المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن تلك النتائج تعكس تحقيق الشركات ارتفاعاً فى حجم الأرباح الصافية بنسبة 46 % مقارنة بالعام المالى (2015-2016) والذى حققت فيه الشركات 744 مليون جنيه .



ولفت إلى أن الشركات حققت أرباحاً على الرغم من التحديات التى واجهت قطاع البناء والتشييد خلال العام الماضى، نتيجة تعويم الجنيه، وارتفاع قيمة الدولار، وما ترتب على ذلك من زيادة تكلفة جميع مدخلات التنفيذ، مشيراً إلى أن الشركات التابعة لم تصرف فروق أسعار أو تعويضات إلى الآن وتحملت تلك الأعباء منفردة .

وأضاف أن الشركات طبقت إستراتيجية وضعتها القابضة خلال السنوات الثلاث الأخيرة تهدف من خلالها إلى زيادة حجم أعمال جميع الشركات التابعة، وتحويل خسائرها إلى أرباح، وقد استطاعت الشركات تجاوز ذلك وكانت تأمل فى تحقيق نتائج مالية وربحية أعلى إلا أن الأوضاع الاقتصادية للعام الماضى حالت دون ذلك.



وأشار إلى أن الشركات ستسعى إلى تحقيق معدلات الربحية المستهدفة خلال العام المالى الجارى، خاصة مع بدء استقرار السوق والأوضاع الاقتصادية، موضحا أن تأخر صرف التعويضات أضر بجميع الشركات العاملة فى قطاع البناء والتشييد .



وأرجع الطفرة التى حققتها الشركات إلى عدة عوامل، منها زيادة حجم الأعمال المنفذة بتلك الشركات، والتنسيق بينها لإستغلال الأراضى، وحصر المخلفات والرواكد وعمل المزادات للتخلص منها، والسعى لدى جهات الإسناد لرفع غرامات التأخير وصرف التأمينات المحتجزة ، بالإضافة إلى اتباع نظام الإثابة للعاملين القائمين على تحصيل مستحقات الشركات من العملاء ، وتنشيط التحصيل ، وتفعيل المعايير المحاسبية المعدلة الجديدة، ونظام الحوكمة بالإضافة إلى الأخذ بنظم التمويل غير المصرفية .



وكشف «حجازى» عن وضع منظومة متكاملة منذ توليه رئاسة الشركة منتصف 2014 لرفع كفاءات العمالة، وإعادة توظيفها وزيادة الأجور، التى ارتفعت بنسبة %50 ومنح حوافز مستمرة مرتبطة بالإنتاج والأداء من دون سقف.



وأشار إلى أن خطة تأهيل ورفع كفاءات العاملين، اعتمدت على تحسين الأداء وإعادة التوظيف، بما يتفق مع أهداف الشركة دون تسريح عمالة، كاشفا أن حجم العمالة الحالية يتراوح بين 30 - 32 ألفا، وتستهدف الشركة توظيف آخرين فى ظل إنشاء العديد من الشركات التابعة لها فى الآونة الأخيرة، ومنها شركات لإدارة الأصول والمشروعات والتسويق والصيانة والأعمال التكاملية.



وأوضح أنه يتم تطبيق منظومة متكاملة لإدارة الأصول غير المستغلة للقابضة، وهو الملف الذى وضعه وزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوى، على رأس أولوياته، مشيراً إلى تأسيس شركة متخصصة فى إدارة الأصول العقارية غير المستغلة من الأراضى والعقارات للوصول إلى أفضل استغلال للأصل بأعلى قيمة مضافة.