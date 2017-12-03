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الصدّيقة بنت الصدّيق (1)
الأحد 03 ديسمبر 2017 02:36 م
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يرجع صدور هذا الكتاب عن أم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر إلى ثلاثة أرباع قرن، أصدره الأستاذ العقاد سنة 1943 فى أعقاب «عبقرية الإمام علىّ» وأعيد طبعه منذ صدوره مرات عديدة، فطبعته دار الهلال فى سلسلة كتاب الهلال العدد 69 ديسمبر 1956، وطبعته دار المعارف عدة طبعات ضمن سلسلة «اقرأ» وصدرت طبعته الرابعة بالسلسلة سنة 2005، وأعادت دار المعارف نشره ضمن «إسلاميات» العقاد التى تكررت طبعاتها بدورها، وصدرت طبعتها الثالثة سنة 2008 كما نشر بالمجلد / 2 موسوعة العقاد الإسلامية، ونشرته نهضة مصر سنة 2000، وللكتاب عدة طبعات بالأسواق.
المرأة العربية
استهل الأستاذ العقاد كتابه عن الصدّيقة بنت الصدّيق، ببحث ضافٍ عن المرأة العربية، ومجمل القول ابتداءً أن نظرة العرب إلى المرأة نظرة طبيعية مرتجلة، ويعنى الأستاذ العقاد بذلك أنها نظرة لا يشوبها إحساس دخيل من وهم العقائد أو حكم التشريع، وإنما هى نظرة تمضى على الفطرة التى توحيها ضرورة الساعة أو ضرورة البيئة، وتختلف بداهة على حسب اختلاف هذه الضرورات.
فالعرب فيما يقول لم يضربوا اللعنة قط على المرأة فى جاهليتهم الأولى، لأن اللعنة التى ضربت على المرأة فى القرون الأولى وامتدت إلى القرون الوسطى إنما جاءت من الاعتقاد بخطيئة آدم وحواء التى أخرجتهما من نعيم الفردوس، وصارت المرأة ملعونة موصومة بالنجاسة عند البعض الذين ألقوا عليها تبعة غواية آدم، وتبعة الشهوات التى تثيرها فيهم، فجعلوها المناط كلما أحسوا بغواية الشهوة الحيوانية فيهم.
إلاَّ أن العرب لم ينظروا قط إلى المرأة هذه النظرة، ولم يحكموا عليها قط بالنجاسة أو أنها أصل الشر والخيانة، حيث لم يعرفوا الخطيئة بهذا المعنى فى الجاهلية.
كذلك لم يعرفوا فى الجاهلية التشريع الموضوع الذى يحكم عليها بالاستعباد والحطة، وإنما عُرِفَ هذا وأشباهُهُ عند الرومان قبل الإيمان بالخطيئة وقبل الإيمان بالدين.
وكان العرب أصحاب ملك عريض لا غنى لهم فيه على ترتيب الحقوق والمعاملات، فلما رتبوها نظروا إلى المرأة فى زمانهم نظرتهم إلى كل ضعيف، تابع لغيره، وهى نظرة لم تقتصر على المرأة وإنما شملت الأبناء الصغار والقاصرين، فعاملوهم جميعًا معاملة الضعفاء، ولم يعطوهم من الحقوق إلاَّ ما يُعطى للضعفاء.
على أن هذه النظرة لم يعرفها العرب فى جاهليتهم الأولى، لأنهم تركوا أنفسهم على سجيتها، وارتجلوا معاملة المرأة ارتجالاً، وربما عاملوها معاملة الرقيق المستضعف فى بعض الأحيان، وربما نسبوا إليها الأبناء دون الآباء من الرجال فى أحيان أخرى.
وخلاصة أحوال المعيشة فى ذلك الزمان، أنها كانت نزاعًا على المرعى وموارد الماء. وهذا النزاع يجعل «حماية الذمار» مقدمة على كل قدرة لتعلقها بالحياة والفناء.
وكل ذلك أدى إلى النظر للمرأة على أنها «عبء» على ذويها، لأنها تستنفد القوت دون أن تشترك فى جنيه، ولا فى حمايته والذود عنه.
وهذا الوضع هو الذى يفسر لنا فيما يورى الأستاذ العقاد كثيرًا من النقائض العجيبة فى الآداب العربية.
من ذلك مثلاً أن الحرب التى نشبت بين بنى بكر وبنى تغلب وامتدت أربعين سنة، كانت بسبب أن «البسوس» ابنة «منقذ» استضافت رجلاً ضرب «كليب» ناقته وهو فى ضيافة البسوس، فأقسم ابن أختها «جساس» أن يقتل كليبًا فى ثأر تلك الناقة، ومن أجل كرامة امرأة فى ناقة لرجل فى جوارها.
وعلى النقيض من هذا، كانت العرب تئد بناتها فرارًا من عارها أو إشفاقًا من نفقتها.
ويلوح من ذلك أن قصة البسوس، ووأد البنات، نقيضان لا يلتقيان.
ولكن الأستاذ العقاد يبدى أنهما فى الواقع غير نقيضين، ذلك أن البيئة التى تدعو إلى إحدى الخصلتين حقيقة بأن تدعو إلى الأخرى.
تفسير ذلك فيما يقول أن آداب الحماية تجعل المرأة أحق بهذه الحماية وأن يغار عليها الحماة، ذلك لأنها أمس له من ماء البئر ومن الجمل والناقة.
ومن هنا نشأت الغيرة المفرطة على العرض، ومن ثم إيثار الموت للبنت على احتمال العار.
وربما ظن البعض أن الوأد كله من مخافة العار كما قال البحترى فى عزائه لبنى حميد عن فقد فتاة.
وأشار البحترى بذلك إلى «قيس بن عاصم» سيد بنى تميم الذى أقسم ليئدن كل بنت ولدت له، لأن ابنته اختارت صاحبها الذى سباها على العودة إلى أهلها.
وكلام البحترى إنْ صَدَق فيما يرى الأستاذ العقاد إنما يصدق على قيس وأمثاله، ولكنه لا يمنع من أن الوأد كان يقع عيلة أيضًا إشفاقًا من النفقة، إلى جوار الوأد الذى كان يرجع إلى خشية العار.
والقرآن الكريم يقول : «وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ» (الإسراء 31).
ويبين من هذا جميعه، أن النقائض الظاهرة مصدرها واحد، وهو النزاع على الرزق وما أوجبه من تقديس فضائل الحماية والدفاع عن الحرمات.
هذا المصدر يفسر وأد البنات خشية الإملاق.
ويفسر لنا وأدهن خشية العار!
ويفسر احتقار بكاء المرأة، كما يفسر إعزاز الجار نشوب حرب أربعين عامًا غضبًا من إصابة ناقة فى جوار خالة جساس.
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