تيناوى: معايير المحاسبة العالمية تجبر البنوك على زيادة رؤوس أموالها

أكرم تيناوى - بنك ABC

فريق المال



أكد أكرم تيناوى، الرئيس التنفيذي لبنك ABC مصر، أنه وفقًا لمعيار 9 من معايير المحاسبة الدولية، التى تلتزم البنوك المصرية تطبيقه، سيكون له تأثير واضح على ربحية البنوك وسياستها الإقراضية.



وأوضح تيناوى، خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين، الذي تنظمه "المال. جي. تي. إم"، اليوم الأحد، أن المعايير المحاسبية الجديدة تلزم البنوك بزيادة حجم المخصصات ما سيؤثر على ربحية البنوك، وبالتالى سينعكس على حقوق الملكية ورأس المال ومؤشر كفاية رأس المال، ما سيؤثر على قدرة البنوك أو سياستها الإقراضية.



وأضاف أن البنوك ستكون مجبرة على زيادة رأسمالها خلال المرحلة المقبلة، ما يعبر عنه قانون البنوك الجديد الذى ينص على زيادة الحد الأدنى لرأس المال من 500 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه.



وتوقع أن تكون البنوك العاملة فى مصر مستعدة لتطبيق معيار 9 مع بداية عام 2019، مشيرًا إلى أن البنوك الإقليمية العاملة فى مصر ستطبق المعايير بداية من يناير المقبل.



وتابع: "بالنسبة لبنك abc فهو مطبق بالفعل للمعايير المحاسبية الجديدة، ولكن لسنا فى حاجة لزيادة فى رأس المال خلال الوقت الحالى، لأن معدل كفاية رأس المال وصل إلى 20 %، إلا إذا كان هناك إلزام من المركزى".