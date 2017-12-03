المقترحات النهائية لآلية الشورت سيلنج

محمد عبد السلام

❏ اتفاق على إنشاء قائمة أسهم.. وقصر أوعية التسليف على «المقاصة» بالمرحلة الأولى

❏ اشتراط %50 تأميناً نقدياًّ من قيمة الأموال المقترضة



شريف عمر



انتهت إدارتا البورصة ومصر المقاصة، من إعداد التصور النهائى لآلية اقتراض الأسهم بغرض البيع «شورت سيلنج» وتضمنت مقترحًا بإنشاء قائمة خاصة للأسهم المسموح بالتداول عليها عبر هذه آلية.



قال محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة، إنه تم الاتفاق على إعداد قائمة محددة تضم الأسهم المسموح لها بالتعامل عبر الآلية الجديدة، مع اختيار الأسهم التى تتسم بارتفاع أحجام تداولاتها يوميًّا ومعدلات السيولة ونسب الأسهم حرة التداول.



وأكد عبدالسلام، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن مسئولى المقاصة عقدوا اجتماعًا موسعًا مع اللجنة الاستشارية لسوق المال لشرح الآلية الجديدة، ولفت إلى إنشاء وعاء تسليف واحد لدى شركة مصر المقاصة فى المرحلة الأولى، باعتبار الأخيرة الجهة الأكثر قدرة على تنفيذ الأوامر والتسوية، على أن يتم بعد ذلك السماح بوجود أوعية تسليف مختلفة لدى كل شركة سمسرة وذلك بمرحلة لاحقة.



وأوضح أن المقترحات النهائية حددت قيمة التأمين الذى يسدده المستثمر عند استخدام الشورت سيلينج بنسبة %50 من قيمة الأموال المقترضة، على أن يتم سداد قيمة التأمين نقدا، فلن يتم السماح بوضع أسهم أو سندات – أصول مالية – تحت حساب التأمين فى المرحلة الأولى على الأقل، مشيرا إلى أنه بعد تطبيق الآلية ونجاحها، سيتم السماح بأن تكون الضمانات أسهمًا أو سندات.



ولفت إلى أن البورصة والمقاصة أرسلتا التصور النهائى للرقابة المالية منذ 10 أيام، وما زالت الرقابة تجرى الدراسات والنقاشات النهائية لإطلاق الآلية، والتى من المرجح بدء تفعيلها قبل نهاية العام الحالى، خاصة مع إنهاء المقاصة جميع الأنظمة التكنولوجية اللازمة لتشغيلها فى السوق.



وأبدى تفهمه للمناقشات الحالية بشأن إطلاق الآلية، قائلاً إن الشورت سيلنج مهم لزيادة قيم وأحجام التداول فى البورصة بجانب تنشيط السوق، ولكن الأهم هو تأكد الجهات المشرفة على سوق المال من عدم تأثر السوق سلباً من طرح الألية وهو أمر محمود.



يشار إلى أن إدارة البورصة المصرية قررت فى أغسطس الماضى إدخال آلية «الاقتراض بغرض البيع» للسوق، وأرسلت تصورا للهيئة العامة للرقابة المالية، انتظارًا للموافقة عليه، وتلى ذلك إعلان شركة مصر المقاصة اعتزامها بدء تفعيل صندوق تسليف الأسهم، وهو الوعاء اللازم لبدء العمل بهذه الآلية، ويتم إيداع حصص من أسهم الشركات المقيدة به من خلال مالكى تلك الحصص، مقابل نسبة فائدة تحددها مصر المقاصة.



ويسمح «الشورت سيلينج» ببيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر، بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل، وبالتالى تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع المكشوف، وسعر الشراء ناقصا الفائدة التى يدفعها نظير اقتراض الورقة المالية فى الفترة ما بين البيع والشراء.