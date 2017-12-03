We بين حلم العالمية ومخاطر تراجع الربحية

خالد شريف - مساعد وزير الاتصالات

❏ خالد شريف: تقليل النفقات التشغيلية وبيع الأصول العقارية حلول لمواجهة الدين

❏ أحمد رمضان: اختراق صناعة أبراج المحمول وبيع حصة فودافون بدائل مربحة

❏ محمد المسيرى: دولرة القروض سيخفف ضغط الفوائد التمويلية

❏ أيمن أبوهند: هيكلة الشركة وتحويلها إلى «قابضة» وتأسيس «توابع» متخصصة



أحمد على



«مشغل عالمى أم تعزيز التواجد المحلى».. فرغم تحقيق «المصرية للاتصالات» نسبة نمو جيدة فى إيراداتها، وصافى أرباحها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى، فإن مستقبل الشركة، بات فى حاجة إلى رسم صورة أكثر وضوحًا، مع توفير اقتراحات قد تجعلها أكثر قوة أمام عواصف الديون.



تلك الديون.. ظهرت فى قوائم الشركة المالية عقب دخولها لسوق المحمول والحصول على الرخصة الرابعة للمحمول، وأبرمت الشركة اتفاقًا مع بنوك أتاحت لها الحصول على قرض بـقيمة 5 مليارات جنيه، لتمويل وسداد قيمة الرخصة وتجهيز شبكة بنيتها التحتية، لتقديم خدمات المحمول عبر شبكتها الرابعة « we ».

وتشير توقعات أقسام وإدارات البحوث بشركات الاستثمارات المالية – بنوك الاستثمار – وتوقعات خبراء قطاع المحمول إلى وجود تحد كبير للغاية أمام «المصرية للاتصالات» بشأن مستقبل ربحيتها فى ظل الفوائد التمويلية الكبيرة المحملة على كاهلها.



«المال» طرحت تساؤلًا من شقين، يتضمن قياس قدرة «المصرية للاتصالات» على التحول لمشغل عالمى، من عدمه ، ورد الخبراء بإجابة تؤكد قدرة الشركة، وموقفها الحالى والبدائل التى قد تلجأ إليها للهروب من مستنقع الفوائد وخندق انخفاض الربحية، فى ظل سوق وصفت بأنها «متشبعة» عقب وصول نسبة المشتركين به لـ %110 من المواطنين القادرين على استخدام المحمول.



وجاءت أولى سطور الإجابة بأن «المصرية للاتصالات» ستعانى من انخفاض الربحية خلال الفترة المقبلة، نظرًا لبدء ظهور آثار قرض الـ 5 مليارات جنيه، على قوائم الدخل مع بداية الربع الرابع من العام الجارى.



وأكد الخبراء عدم مناسبة الوضع الراهن لأى خطط توسعية خارجية للشركة، مشددين على ضرورة إعداد خطة متنوعة للحفاظ على ربحية «المصرية» بقطاع الاتصالات.



وتضمنت الخطة التى رسمها لـ «المال» خبراء قطاع الاستثمار والاتصالات عدة محاور، منها ضرورة تقديم خدمات متكاملة وعدم الاعتماد على سوق المحمول، واختراق مجال «صناعة أبراج الشبكات» وإعادة هيكلة الشركة وتحويلها إلى قابضة، وتأسيس شركات تابعة متخصصة فى أنشطة محددة على أن تكون مستقلة الإدارة.



وتطرقوا أيضا إلى حصة «المصرية للاتصالات» والبالغة %45 فى «فودافون مصر » ولكن ظهر اختلاف فى رؤى الخبراء، فمنهم الذى نصح بالبيع وسداد الديون وتمويل المشروعات من حصيلته، ومنهم من طالب بضرورة تحديد طريقة استغلال الحصيلة قبل البيع ودراسة إيجابيتها، وسلبياتها، ومنهم الذى طالب بالاحتفاظ بالحصة لفترة زمنية لضمان استمرار تدفق إيرادات سنوية، تقدر بمليار جنيه.



من جانبه، قال الدكتور خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات السابق، إن الإيرادات المرتفعة التى حققتها «المصرية للاتصالات» خلال الـشهور التسعة المنتهية من العام الجارى لن تُلغى المخاطر التى تحيق بالشركة، جراء دخولها سوق المحمول.



وأضاف أنه قبل دخول «المصرية للاتصالات» سوق المحمول أطلقت التحذيرات بشأن انكماش هوامش ربحية هذه السوق خلال السنوات القليلة المقبلة، فى ظل المنافسة الشديدة بين شركات المحمول الـ 3 والتى أثرت على فرص الربحية.



وأكد أن ارتفاع رصيد الدين لدى «المصرية» يمثل عائقا كبيرا أمام الشركة بشأن قدرتها على الاستمرار فى معدلات الربحية المحققة خلال الشهور التسعة الماضية.



وتابع: « سوق المحمول غير مربحة» خلال الفترة الراهنة ، مشددًا على أن السبيل الوحيد أمام «المصرية» للنجاة من خندق الديون، وانخفاض الربحية هو تقديم خدمات متكاملة وعدم الاعتماد على خدمات المحمول فقط.



ورسم روشتة لمستقبل أفضل لـ « المصرية» تضمنت تحسين مستوى خدمة العملاء بجميع خدمات الشركة، بجانب رفع مستوى جودة الشبكات، وزيادة معدلات الكفاءة التشغيلية.



وأكد أن «المصرية» مطالبة بالتركيز على استغلال أنشطة البيانات اللاسلكية والسلكية، والأرضى وخدمات القيمة المضافة.



وقال إنه كان يُنادى بعدم دخول «المصرية» سوق المحمول إلا فى حالة كاملة الجاهزية ، حتى لا تتعرض لخسائر كبيرة فى بداية النشاط الجديد.



وألمح إلى أن الاقتراض البنكى، هو السبيل الوحيد للشركات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل التوسعات المختلفة، ومن ثم فإن اقتراض «المصرية» 5 مليارات جنيه، أمر بديهى ولكنه يجب العمل معه بطريقة مختلفة، تتضمن خطة تقليل للمصروفات، عبر خفض التكاليف التشغيلية وبيع الأصول العقارية غير المستغلة وإعادة هيكلة العمالة بالشكل الذى يحقق أعلى معدلات الأداء بأقل عدد ممكن.



وأكد أن فكرة تخفيض ديون «المصرية» عبر تخارجها وبيع حصتها فى «فودافون مصر» غير عملية، وذلك يعود إلى أن حصيلة البيع ستئول لصالح مساهمى «المصرية» وهم «الدولة وحاملى أسهم التداول الحر».



من جهته، قال أحمد رمضان، محلل قطاع الاتصالات بإدارة البحوث بشركة «بايونيرز» القابضة، إن فرص «المصرية» باتت صعبة للغاية فى سوق المحمول نتيجة دخولها المتأخر.



وأضاف أن نسبة التشبع فى سوق المحمول المصرية، بلغت %110، وهو ما يؤكد وجهة النظر التى تنادى بعدم الحاجة إلى مشغل رابع للمحمول.



وتابع:« إن جميع أسواق دول الشرق الأوسط لا يتعدى عدد المشغلين بها 3 شركات فقط، ورغم مستويات الدخول المرتفعة لدول الخليج فإن وجود 4 مشغلين للمحمول فى سوق واحدة لم تحدث إلا فى مصر، والتى تعانى من انخفاض مستوى دخل الفرد.



وأشار إلى أن نسبة النمو المرتفعة والمحققة فى الإيرادات والأرباح خلال الأشهر التسعة المنتهية من العام، لن تتكرر نظرًا لظهور الفوائد التمويلية لقرض الـ 5 مليارات جنيه بقائمة الدخل بداية الربع الأخير من 2017.



وأوضح أن المعتاد فى سوق المحمول خسارة المشغلين فى بداية نشاطهم لنحو 5 – 7 سنوات قبل الوصول إلى نقطة التعادل بين المصروفات والإيرادات.



وألمح إلى أن النمو فى سوق المحمول اقتصر على قطاع «الداتا» فقط، فى حين سيعانى قطاع الخدمات الصوتية «الفويس» من تباطؤ وركود خلال الفترة المقبلة.



وشدد على ضرورة استغلال «المصرية» المزايا المتوفرة لديها للهروب من توقعات تراجع الربحية خلال السنوات المقبلة، وأهمها «تى إى داتا» – شركة الإنترنت الأكبر محليًا-.



واقترح قيام «المصرية» باختراق صناعة «أبراج المحمول» والقيام بتأجيرها للشركات الأخرى، وذلك فى إطار تنويع مصادر الدخل.



ونصحها ببيع حصتها فى « فودافون مصر» لإيجاد سيولة لتمويل المشروعات وتقليل الديون المتراكمة، بسبب الدخول لسوق المحمول، مؤكدًا أن تقليل الدين بات أهم من الاحتفاظ بـ «المليار جنيه» التى تتحصل عليها «المصرية» سنويًا من «فودافون».



وشدد على أن «المصرية» ستواجه ضغوطات كبيرة وتحد حقيقى خلال الفترة المقبلة، مرجحًا قيام الدولة بمساعدتها من أجل زيادة حصتها فى «كعكة المحمول»، مشيرًا إلى أن تثبيت أقدام الشركة محليًا خطوة مطلوبة قبل التفكير فى تحولها لمشغل عالمى أو إقليمى مستقبلًا.



من جانبه، قال محمد المسيرى، محلل قطاع الاتصالات بإدارة البحوث بشركة فاروس القابضة، إن تحول «المصرية» إلى مشغل إقليمى أو عالمى فى سوق المحمول يحتاج إلى تنفيذ عمليات استحواذ كبيرة خارج الدولة، فى الوقت الذى تُعانى فيه الشركة من انخفاض السيولة نتيجة الديون.



وأضاف أن مرحلة ما قبل دخول «المصرية» لسوق المحمول كانت تتميز بوجود صافى نقدى بها إلا أن الأمر قد تغير عقب الحصول على قرض الـ 5 مليارات جنيه، فقد أعيدت صياغة ميزانية الشركة وتحولها لـ «صافى دين».



وأكد أن ارتفاع الإيرادات خلال الشهور التسعة الأولى 2017 ناتج عن ارتفاع سعر الدولار وليس نتيجة أداء ونشاط ما.



يٌذكر أن «المصرية للاتصالات» تقوم بتحصيل إيرادات الخدمات الدولية، وبعض الخدمات الأخرى بالدولار، والذى ارتفع بأكثر من%100 فى العام الجارى، مقارنة بعام 2016 وذلك نتيجة قرار «تعويم الجنيه».



وتابع «المسيرى» قائلًا إن سعر الدولار لن يرتفع بنفس النسبة مرة أخرى، ومن ثم فإن فرص «المصرية» فى تحقيق نفس معدلات الربحية المحققة فى الأشهر التسعة الماضية، تكاد تكون منعدمة بجانب بدء ظهور تأثير فوائد القرض على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الأخير من العام الجارى.



وأشار إلى أن «المصرية» دخلت سوق المحمول متأخرة وبعدما وصلت إلى مرحلة التشبع.



وأكد أن السبيل الأسرع لتخفيف ضغط الدين على كاهل ميزانية الشركة، هو تحويل القرض إلى الدولار، ومن ثم تقليل الفوائد المحملة على قوائم الشركة المالية.



وشدد على ضرورة احتفاظ «المصرية» بحصتها فى «فودافون مصر» والتى توفر لها نحو %40 من الإيرادات سنويًا، مشيرًا إلى أن «المصرية» فى حاجة إلى تدفق إيرادات مستمر يساعدها على تجاوز المرحلة الأصعب فى نشاطها.



وأوضح أن «المصرية» تستهدف الحصول على 30 مليون عميل فى 5 سنوات، وهو أمر صعب، مقارنة بما حدث مع شركة «اتصالات مصر» والتى حققت ذلك الرقم عقب دخولها للسوق بـ 10 سنوات تقريبًا، وحققت ربحًا لأول مرة بنهاية عام 2014 منذ دخولها السوق المحلية فى عام 2007.



وفى سياق مواز، قال أيمن أبوهند، رئيس قطاع الاستثمار بشركة «كارتل كابيتال» للاستثمار المباشر، إن تحول «المصرية» لمشغل عالمى أمر يمكن حدوثه سواء عبر تحولها لـ «GATEWAY» – بوابة دولية للمكالمات- أو الدخول فى حصة بإحدى شركات المحمول خارج مصر.



وأضاف أن السؤال الذى يجب أن يوجه لمسئولى الاتصالات والشركة المصرية ذاتها هو: هل هذا التوجه هو المناسب فى الفترة الراهنة أم أن تعزيز التواجد المحلى هو الأفضل ؟ مشيرًا إلى أن المشكلة التى تواجه «المصرية» هى إدارية وليس «فنية».



وأشار إلى أن «المصرية» لديها عدة أدوات تستطيع استغلالها لتحقيق ربحية أعلى ومستمرة إلا أن المعضلة تكمن فى إعادة هيكلة الشركة بحيث تكون أكثر مرونة واحترافية.



واقترح تأسيس شركة قابضة تضم تحت مظلتها شركات تابعة متخصصة، على أن تكون كل شركة تابعة متخصصة فى نشاط واحد فقط من أنشطة «المصرية» سواء كانت الخطوط الأرضية والإنترنت والمحمول وخلافه، على أن تكون كل شركة مستقلة الإدارة.



وأضاف أن هيكلة «المصرية» بتلك الطريقة سيتيح الفرصة لتحديد الأنشطة الرابحة، والأنشطة التى تزيد الحمل والضغط على كاهل الشركة، ومن ثم يتم إعداد خطة لمعالجتها أو التخارج منها.



وشدد على أن دخول «المصرية» لسوق المحمول كان أمرا خاطئا من البداية، وحمَلها مصاريف وفوائد تمويلية كبيرة.



وأشار إلى أن فكرة التخارج وبيع حصة «المصرية» من «فودافون مصر» تتطلب وضوح الرؤية فيما يخص استغلال حصيلة البيع سواء كان سيتم توجيها لسداد الديون أو ستوزع للمساهمين أو تمويل المشروع.



ونصح بالاحتفاظ بحصتها فى «فودافون مصر»، وتوجيه كامل تركيزها على هيكلة الشركة القابضة، والشركات التابعة المتخصصة فى الأنشطة المختلفة.