البوابات الإلكترونية

محمد فتحى



أظهر التقرير الجديد الذي أطلقته شركة "emarketing egypt" ويرصد متوسط إنفاق أكثر من 500 شركة في 20 قطاع صناعي وتجاري للعام 2017، أن 89% من الشركات في السوق المصرية، وفقًا لعينة البحث تعتمد على أدوات التسويق الإلكتروني في حملاتها الترويجية والتسويقية لمنتجاتها وخدماتها.



وأشار التقرير إلى أن 66٪ من الشركات التي شملتها الدراسة تقوم بإدارة عمليات التسويق الإلكتروني داخلياً، في مقابل 14٪ يستعينون بوكالات متخصصة لإدارة عملياتهم إلكترونياً، في حين أن 20٪ يقومون بعمليات داخلية للتسويق الرقمي والاستعانة بمصادر خارجية للتحليل والتقييم والرصد وغيرها من الخدمات.



ومن المنتظر أن تزيح إيماركيتينج إيجيبت eMarketing Egypt- الشركة الرائدة في مجال التسويق والإعلان الإلكتروني -غداً الإثنين- الستار عن تفاصيل الإصدار الأول من تقريرها السنوي حول أداء الشركات في مجالات التسويق الإلكتروني، على هامش فعاليات مؤتمرها السنوي الذي يستهدف ترسيخ قواعد الرؤى المتكاملة حول مستقبل التسويق وفقاً للمفاهيم الحديثة ذات المردود الفعّال على الكيانات الاقتصادية والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.



إضافة إلى الإعلان عن نتائج تقريرها السنوي الثامن حول اتجاهات المستخدمين عبر الإنترنت للعام الجاري 2017، والذي يعد مؤشر منهجي لقطاع الأعمال في مصر، ويشتمل على آراء أكثر من 3000 مستخدم وفقاً للمعايير الإحصائية، وذلك بمشاركة أكثر من 25 متحدث من المتخصصين ورواد صناعة التسويق الإلكتروني ومتخذي القرار في العديد من الشركات العالمية والوكالات المحلية.



وستستعرض شركة إيماركيتينج إيجيبت eMarketing Egypt، خلال المؤتمر عدد من المبادرات التنموية للصناعة في مصر، ونماذج حقيقية حول أدوات إدارة الحملات وتخصيص الميزانيات، وفقاً لمختلف المنصات ونتائج إجمالي معدلات الإنفاق.