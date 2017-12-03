سوق المحمول تنتظر جنى ثمار خدمات 4G

4g

❏ مسئول بالمحمول: إطلاق تطبيقات محتوى «أونلاين» بسرعات 20 ميجابايت

❐ حمدى الليثى: حجم الداتا عبر المحمول يزيد 5 أضعاف فى 2020

❐ عبد العزيز بسيونى: نجاح «we» مرهون باستغلال الحيز الترددى 700 لتغطية المناطق النائية

❐ خالد نجم: متابعة حالة الأرصاد الجوية آليا.. ونشر تكنولوجيا «M2M» نتيجة متوقعة

❐ عمرو بدوى: قلة الترددات الممنوحة للمشغلين تجعل العميل لا يشعر بفارق



محمود جمال



65 يوما مرت على إطلاق خدمات الجيل الرابع للاتصالات «4G» رسميا فى 28 سبتمبر الماضى، وتنتظر السوق المصرية تحولا جذريا على مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء، أو طرح تطبيقات قيمة مضافة جديدة تتعلق بخدمات المحتوى عبر شبكة الإنترنت.



وأجمع عدد من خبراء ومسئولى شركات الاتصالات، أن حجم البيانات عبر المحمول سيتزايد 5 أضعاف بحلول عام 2020، وسينعكس ذلك بالإيجاب على تحسن خدمات الاتصالات، وإطلاق تطبيقات تتعلق بمجالات التعليم والصحة والمرور عن بعد، شريطة استكمال المصرية للاتصالات تحديث شبكة بنيتها التحتية.



وكان ستيفانو جاستاوت، رئيس شركة فودافون مصر، قد توقع - فى تصريحات صحفية - جنى الشركة عوائد الاستثمار فى خدمات «4G» والتى تتجاوز نحو المليار جنيه تقريبا، خلال 2 - 3 أعوام، لافتا إلى أن السوق المصرية تحتمل دخول مشغل رابع جديد لخدمات المحمول، يتمثل فى المصرية للاتصالات على غرار تجربة إيرلندا التى يعيش بها 4 ملايين مواطن، ويعمل فيها 5 شبكات للمحمول.



وقال مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول، إن إطلاق خدمات الجيل الرابع بالسوق المحلية سيرفع نسبة مساهمة خدمات الداتا إلى 25 % من عائدات القطاع سنويا، مقارنة بـ 20 % بالوقت الراهن.



وأوضح أن خدمة الموبايل داتا هى عامل محفز لنمو القطاع خلال المرحلة المقبلة، وتوليها شركات المحمول أهمية خاصة فهى تعتزم تقديم حزمة من خدمات المحتوى اعتمادا على سرعات للإنترنت تصل عمليا إلى 20 ميجابايت، ومنها خدمة البث الحى للتليفزيون "أونلاين".



ويرى الدكتور حمدى الليثى، رئيس شركة "ليناتل" لحلول خدمات الاتصالات، أن السوق ستشهد تغييرات جذرية على مستوى جودة خدمات الاتصالات ونوعية الخدمات الجديدة، إلا أنه يجب استكمال تطوير شبكة البنية التحتية للقطاع لاستيعاب حجم البيانات المتوقع من خلال التحول الكامل إلى كابلات الألياف الضوئية " fiber optic " وربطها مع منازل العملاء.



وأضاف أنه بحلول عام 2020 سيزيد حجم البيانات المتدفقة عبر شبكات المحمول الثلاث بمعدل 5 أضعاف الحالية، مما سيساعد شركات التكنولوجيا على تطوير حلول وتطبيقات تتيح الاتصال بين الأجهزة، ومن ثم الانتقال تدريجيا إلى تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات "5G" وإنترنت الأشياء IOT"" بسرعات تبلغ ألف ميجابايت.



وتوقع أن تتحول الهواتف الأرضية إلى أجهزة "راوتر" توفر سرعات 400 ميجابايت، على أن تستغلها المصرية للاتصالات فى طرح خدمات قيمة مضافة منها تطبيقات التتبع الآلى للمركبات، وتحويل الأموال والدفع عبر الموبايل، وتطبيقات الألعاب الإلكترونية فى ضوء إستراتيجية طموح لزيادة عائداتها.



وتوقع مصدر حكومى سابق، أن ينعكس تفعيل خدمات "4G " على تحسن جودة خدمات الاتصالات، منوها بأن الجيل الرابع هو تكنولوجيا جديدة على السوق المحلية وسبقتنا العديد من الدول الأوروبية إلا أنها ستؤدى إلى ظهور تطبيقات قيمة مضافة جديدة فى مجالات التعليم والصحة والترفيه.



وألمح الدكتور عبد العزيز بسيونى، رئيس قطاع تطوير الإعمال بشركة "تلى تك" للاتصالات، إلى أن السوق المصرية لاتزال ناشئة فى خدمات "4G"، ولم يشعر العملاء حتى الآن بالنقلة النوعية على مستوى جودة الخدمة، والتى سيتطلب تحسنها توافر مزيدا من الترددات وأجهزة ومعدات فنية بعينها.



واعتبر أن نجاح «we» كمشغل رابع للمحمول مرتبط باستغلالها الحيز الترددى 700 الذى حصلت عليه ضمن تراخيص الجيل الرابع للاتصالات فى تغطية القرى والمناطق الصحراوية، والنائية بخدمات الاتصالات، وطرح خدمات قيمة مضافة ومنها التعليم والصحة عن بعد ومراقبة الطرق تكنولوجيا ورصد المخالفات المرورية.



يشار إلى أن شركات الاتصالات الأربعة العاملة بالسوق المحلية حصلت على تراخيص الجيل الرابع قبل نهاية العام الماضى، وسددت كامل قيمتها البالغة 1.1 مليار دولار و 10 مليارات جنيه، إلى جهاز تنظيم الاتصالات، وحصلت على خطابات تخصيص الترددات من المرفق فى يونيو 2017 بواقع 15 ميجابايت للمصرية للاتصالات، و 10 لأورنج، ومثلها لاتصالات، و 5 لفودافون مصر.



وقال عثمان أو النصر، رئيس شركة "نوكيا سيمنز" لحلول الاتصالات بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، إن السوق سيشهد تطبيقات فيديو جديدة تعتمد على سرعات الإنترنت المرتفعة " video streaming، مبينا أن المصرية للاتصالات ستكون لها ميزة تنافسية متمثلة فى تقديم خدمات المحمول والأرضى والإنترنت الثابت "ADSL " كحزمة اتصالات متكاملة.



وكانت المصرية للاتصالات، قد أعلنت منذ أسابيع عن وصول عدد عملاء شبكتها الرابعة للمحمول " we " إلى 1.6 مليون عميل منذ إطلاقها خدمة المحمول رسميا فى 18 سبتمبر الماضى.



وتقدم الشركة خدمات المحمول عبر شبكة اتصالات مصر كمرحلة أولى لحين بناء شبكتها التى ستعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع، وبدأت الشركة فعلية فى إطلاق حملات إعلامية بالشوارع والميادين ووسائل الإعلام، تمهيدا لإطلاق خدمات "المحمول".



كما تعاقدت أيضا مع نحو 16 موزعا معتمدا للعمل معها فى تقديم خدمات المحمول بنظام "الفرانشايز" من أبرزهم «سبرنت إيجيبت»، و«داتا نت»، و«حبيبة نت»، و«إن إى سى»، و«فرست كوم»، و«كمبيوتر برانت»، و«مصر دى إس إل»، و«فيوتشر»، و«إيه تى داتا»، و«فرى تل»، و«دوت إيجبيت»، و«فيوتشر ICT »، والعربية، و«AUN»، و«وايب سايت».، وحصلوا فعليا على أكواد من جهاز تنظيم الاتصالات وفى انتظار إشارة البدء.



وتساءل خالد نجم، وزير الاتصالات السابق، عن خدمات الجيل الرابع التى طرحها المشغلون للعملاء، مضيفا أن ما حدث هو مجرد إطلاق إشارات للخدمة الجديدة على شاشات الهواتف فقط.



وشدد على ضرورة استمرار الشركات فى تحديث بياناتها التحتية لتقديم خدمات قيمة مضافة خلال المرحلة المقبلة ومنها متابعة حالة الأرصاد الجوية، ونشر العدادات والمدن الذكية، والاتجاه تدريجيا نحو تكنولوجيا الاتصال بين الآلات «M2M» و الجيل الخامس «5G» التى استعدت معظم دول العالم لإطلاقها فنيا.



وبحسب شركة «بى إس بى» للأبحاث التسويقية، فإن خدمات الجيل الخامس للاتصالات، ستضيف للناتج المحلى الإجمالى العالمى 3 تريليونات دولار خلال الفترة من 2020 وحتى 2035، كما أن نحو 20 شركة اتصالات كبرى، بما فى ذلك «دويتشه تيليكوم» و«نوكيا» و«فودافون» و«بريتيش تيليكوم»، تعتزم إطلاق الخدمة الجديدة فى كل دول الاتحاد الأوروبى بحلول عام 2020.



وأكد الدكتور عمرو بدوى، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات الأسبق، أن المواطن لن يشعر بتطور ملحوظ فى خدمات الاتصالات فى ظل عدم توافر ترددات كافية لتقديم خدمات الجيل الثالث بكفاءة عالية، تصل إلى 20 ميجاهرتز على الأقل.



واتفق مع الرأى السابق الدكتور محمد الغمرى، رئيس شركة «إيجبيت سات» لحلول الأقمار الصناعية، بأن الشركات لاتزال أمامها الكثير للاستثمار فى تطوير شبكة بياناتها التحتية أولا قبل التفكير فى إطلاق عروض وباقات مخفضة على دقائق المكالمات الصوتية، ووحدات الميجابايت من البيانات حتى يشعر العميل بفارق كبير فى مستوى خدمات «4G» عن الجيل الثالث.



يشار إلى أنه بموجب تراخيص «4G»، حصلت «المصرية للاتصالات» و«فودافون» و«أورنج» و«اتصالات» على ترددات إجمالية بلغت 40 ميجاهرتز.