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اقتصاد وأسواق
إنجاز 65% من استراتيجية تطوير قطاع الصناعات الهندسية
الأحد 03 ديسمبر 2017 01:54 م
حوار محمد المهندس
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حوار محمد المهندس
رئيس الغرفة في حوار لـ"المال":
تعمل على 3 ملفات رئيسية أبرزها الحد من الاستيراد
نستهدف الوصول بالصادرات إلى 3.3 مليار دولار بنهاية العام
تنظيم بعثات تجارية خلال الربع الأول من 2018 لدول القارة الإفريقية
مناقشات مع «حماية المستهلك» لوضع آلية لخدمة ما بعد البيع
هامش ربح الصانع لم يتغير.. والأسعار مرهونة بصرف الدولار
تكامل صناعى مع «الإنتاج الحربى» لتوفير الخامات محليًا
المصروف من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة لا يتعدى 20 مليار جنيه
حوارـ أحمد اللاهوني:
أنجزت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات نحو 65% من أهداف إستراتيجيتها لتطوير القطاع، منذ بدء الدورة الحالية لمجلس الغرفة، والتى من المقرر أن تنتهى مطلع 2019.
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الإستراتيجية تتضمن 3 محاور رئيسية للنهوض بالقطاع، أولها إعادة الثقة بين المنتج المحلى والمستهلك المصرى وخدمة ما بعد البيع.
وأضاف المهندس، فى حواره لـ"المال"، أن المحور الثانى من الإستراتيجية يتضمن مساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وإعادة تشغيل المتعثر منها، فيما ركز المحور الثالث على زيادة الصادرات والحد من الاستيراد، وإحلال المكون المصرى محل الأجنبى.
وأوضح أن الغرفة ربطت بين المحورين الأول والثالث عبر القيام بزيارات ميدانية للمصانع لمتابعة عمليات الإنتاج لإعادة الثقة فى المنتج المحلى والحد من الاستيراد، مؤكدًا نجاح الغرفة فى تصنيع منتجات بنسبة مكون محلى وصلت إلى %65، وتستهدف الوصول لأكثر من ذلك وفقًا لقدرة المصانع المصرية.
وأفاد بأن الغرفة طالبت الشركات بفتح أكبر عدد ممكن من مراكز خدمة ما بعد البيع بجميع محافظات الجمهورية للحفاظ على حقوق المستهلك ومنع عمليات النصب التى يقع فيها المواطن بسبب إعلانات التليفزيون.
وأعلن أن هناك مناقشات فى الوقت الحالى مع جهاز حماية المستهلك لوضع آلية واضحة لخدمة ما بعد البيع، حفاظًا على حق المستهلك من ناحية، ومنع التشهير بالشركات من ناحية أخرى، لافتًا إلى أن الآلية تستهدف التواصل المباشر بين الغرفة والجهاز، قبل اتخاذ أى إجراءات ضد الشركة صاحبة المنتج، والوقوف على أسباب العطل التى قد تكون نتيجة سوء الاستخدام.
وقال إن لغة التواصل فى قطاع الصناعة يجب أن تقوم على التنسيق بين جميع الجهات المسئولة قبل اتخاذ أى إجراء قانونى من شأنه الإضرار بسمعة المنتج المحلى.
وأشار إلى أن الغرفة تعمل بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية للوصول بصادرات القطاع لأكثر من 3.3 مليار دولار بنهاية العام الحالى، مقارنة بـ 2.6 خلال 2016، وذلك عبر التوسع بأسواق إفريقيا.
وكشف أحدث تقرير للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن ارتفاع صادرات قطاع الصناعات الهندسية، واحتل المركز الرابع للصادرات المصرية بنسبة 6.4%، خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2017، ليسجل نحو 2.08 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الماضية، مقارنة بـ1.955 مليار خلال الفترة نفسها من 2016.
وأعلن أن الغرفة والمجلس يجهزان لتنظيم بعثات تجارية خلال الربع الأول من 2018 لدول القارة الإفريقية، باعتبارها أسواقًا بكرًا لابد من استغلالها فى تنمية الصادرات المصرية، وذلك برعاية الملاحق التجارية الموجودة فى هذه الدول.
ولفت إلى أنه من المخطط المشاركة فى المعارض الدولية خلال العام المقبل للاستفادة من الخبرات وتعميق الصادرات.
وحول مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد المهندس أنه رغم جدوى وإيجابية المبادرة ، فلا يوجد تفعيل جاد لها من قبل البنوك بسبب كثرة الأوراق المطلوبة، التى تقف عائقًا أمام الشركات، فضلا عن الأيادى المرتعشة، قائلا "تخيل مبادرة بـ 200 مليار جنيه، المصروف منها لا يتعدى 20 مليارًا".
وأطلق البنك المركزى المصري، فى يناير من العام الماضى مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة لا تتعدى 5%، لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، وجاءت تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير 200 مليار جنيه مصرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعن اتفاقيات التكامل الصناعى بين الغرفة ووزارة الإنتاج الحربى، كشف المهندس عن عقد لقاءات بصفة مستمرة مع مسئولى الوزارة لتلبية احتياجات الصناع من الخامات كالنحاس والصلب، مشيرًا إلى وجود تعاون وثيق فى هذا الشأن.
وعن حالة الأسعار فى الأسواق، أوضح أنها مرهونة بسعر صرف الدولار، مؤكدًا ثبات هامش ربح الصانع رغم الارتفاع العنيف الذى طال جميع السلع على مدار العام الماضى، وهو ما يعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد التعويم، فضلا عن جشع التجار بسبب ضعف الرقابة.
وضرب المهندس المثل بالسرنجات، موضحًا أن المصانع تبيعها للشركات بعد إضافة تكاليف الإنتاج وضريبة القيمة المضافة بـ49 قرشًا للواحدة، لكنها تصل إلى المستهلك النهائى بسعر يتراوح بين 1.5 و5 جنيهات وفقًا لكل منطقة.
وأكد المهندس سعى غرفة الصناعات الهندسية، لضم القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى، وتوفيق أوضاع المخالفين لتشجيع الصناعة المحلية.
اقتصاد وأسواق
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