رئيس الغرفة في حوار لـ"المال":



تعمل على 3 ملفات رئيسية أبرزها الحد من الاستيراد



نستهدف الوصول بالصادرات إلى 3.3 مليار دولار بنهاية العام



تنظيم بعثات تجارية خلال الربع الأول من 2018 لدول القارة الإفريقية



مناقشات مع «حماية المستهلك» لوضع آلية لخدمة ما بعد البيع



هامش ربح الصانع لم يتغير.. والأسعار مرهونة بصرف الدولار



تكامل صناعى مع «الإنتاج الحربى» لتوفير الخامات محليًا



المصروف من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة لا يتعدى 20 مليار جنيه

