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اتصالات وتكنولوجيا
وجبات mumm تصل إلى الإسكندرية
الأحد 03 ديسمبر 2017 01:52 م
وليد عبد الرحمن 111
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وليد عبدالرحمن: MUMM تضع خطة لتجهيز ألف وجبة بيتى يومياً
وليد عبد الرحمن 111
تستعد منصة طلب الأكل البيتى أونلاين «mumm» إلى تقديم وجباتها خلال 2018 بمدينة الإسكندرية، بجانب زيادة عدد ربابات البيوت التى تعمل معهن.
وقال وليد عبد الرحمن، رئيس ومؤسس الشركة، إنها تعتزم أيضا إضافة أقسام جديدة على الموقع تتعلق ببيع أصناف المخللات والمربى لتلبية رغبات المستخدمين.
وأوضح لـ «المال» أن خدمات الشركة متاحة الآن فى القاهرة، وأطلقت مؤخرا نظام الاشتراكات الشهرية، مع موظفى الشركات داخل وخارج القرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر. وتشير أحدث الإحصائيات الرسمية، إلى أن معدلات البطالة بين النساء المصريات تصل حوالى 25 %، فى الوقت الذى يمكن للسيدات العمل مع المنصة وجنى 6000 جنيه شهريًا من خلال العمل بالمنزل.
وأضاف عبدالرحمن أن الشركة استغلت التمويل الذى حصلت عليه منذ شهور بقيمة 200 ألف دولار من صندوق الاستثمار «500 startups» فى تسويق خدماتها والعمل على تطوير التطبيق.
يذكر أن المنتدى الاقتصادى العالمى اختار «Mumm » كواحدة من بين 100 شركة رائدة فى مجال التكنولوجيا الحديثة بالمنطقة، كما فازت أيضا هذا العام بالمركز الأول فى المؤتمر العالمى لخريجى جامعة هارفارد العربية لمسابقة الشركات الناشئة، ويعد هذا الاستثمار فى المنصة الثانى من نوعه بعد تلقيها استثمارات من شركة «A15» لتكنولوجيا المعلومات خلال منتصف العام الماضى غير محدد القيمة.
«MUMM» عبارة عن موقع إلكترونى متاح على أجهزة الديسك توب والهواتف المحمولة لطلب الأطعمة المنزلية "أونلاين"، ويمتلك قوائم طعام متنوعة تشتمل على وجبات دايت، وصيامى، وأكلات شرقية غربية أبرزها الكشرى، والكوارع، وفتة الزبادى، والكفتة البانيه، والكشك، ونوفر وجبات فردية خلال فترة بين 60 إلى 90 دقيقة، وعائلية فى 24 ساعة، وأخرى مجمدة، بخلاف عروض مميزة للمصطافين.
بدأت الشركة عملها بالسوق المحلية منذ ديسمبر 2015 بمناطق الزمالك والمهندسين والمعادى ومصر الجديدة، ومدينة نصر والمقطم و6 أكتوبر، وتخطط للتوسع فى 4 مدن عربية، أبرزها جدة، والرياض، والكويت، وبيروت، لاسيما مع زيادة حجم الطلبات الواردة منها.
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