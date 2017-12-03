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اقتصاد وأسواق
أثاث دمياط تطرح 1200 ورشة على المصنعين
الأحد 03 ديسمبر 2017 01:47 م
مصنعى الأثاث بالإسكندرية
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مصنعى الأثاث بالإسكندرية
مدحت إسماعيل:
تخطط شركة مدينة الأثاث فى دمياط، خلال الفترة المقبلة لطرح 1200 ورشة صغيرة ومتوسطة، على مساحة بين 50 و100 متر للورشة الواحدة، مطلع 2018، بحسب تصريحات معتز الدين بهاء، الرئيس التنفيذى للشركة.
أضاف معتز لـ«المال»، أن الطرح سيكون بنفس أسعار المرحلة الأولى بواقع 5800 جنيه، بالتقسيط على 10 أعوام، لافتاً إلى أن جار تجهيز كل الورش وإنشائها، إلى جانب تجهيز مستندات الطرح اللازمة.
طرحت الشركة 17 سبتمبر الماضى، كراسات شروط الخاصة بالورش الصغيرة والمتوسطة للمرحلة الأولى لمدينة دمياط للأثاث، بمساحة 100 متر و50 مترًا لكل ورشة، بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، وتقدير سعر المتر فى الطرح 5800 جنيه، واتفقت الشركة على تمويل شراء الورش من خلال بنكى «مصر»، و«الاستثمار العربي»، بتمويل يصل إلى %90 من قيمة الورشة على 10 أعوام بفائدة %5.
فى سياق متصل كشف الرئيس التنفيذى عن أنه يجرى عمل التجهيزات اللازمة لطرح مساحة أرضى من المدينة على المستثمرين تصل إلى 150 ألف متر، منتصف ديسمبر الجارى، بسعر 2000 جنيه للمتر، موضحاً أن تسليم الأراضى للمستثمرين من المتوقع أن يكون خلال فبراير أو مارس المقبل على أقصى تقدير.
وتأسست شركة مدينة دمياط للأثاث برأس مال مرخص به 5 مليارات جنيه، ورأس مال مصدر قيمته 521 مليونًا بنسبة مساهمة مصرية %100، من بنك الاستثمار القومى، ومحافظة دمياط، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى، «إحدى شركات أيادى للإستثمار والتنمية»، وتقام المدينة على تقام مساحة 331 فدانا.
تستهدف الشركة تحويل محافظة دمياط إلى مدينة متكاملة، ومتخصصة فى صناعة الأثاث، من خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها، وفقا لأحدث التطورات العالمية، لا سيما ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، إضافة إلى خلق فرص تصديرية لها، بما يؤهلها للمنافسة إقليميا، ودوليا، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
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