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طاقة
النصر لصناعة المحولات تسعى لأعمال بمليار جنيه
الأحد 03 ديسمبر 2017 01:45 م
النصر لصناعة المحولات - الماكو
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النصر لصناعة المحولات - الماكو
عمر سالم:
تستهدف شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية «الماكو» زيادة حجم أعمالها إلى مليار جنيه خلال 2018، بزيادة تقدر بنحو %66 على 2017، والمستهدف الوصول بحجم أعمال الشركة خلالها إلى 600 مليون جنيه.
قال المهندس بسيم يوسف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة فى تصريحات لـ«المال»، إنه من المستهدف زيادة حجم الأعمال ضمن الخطة التوسعية للشركة، لمواجهة التحديات وزيادة حجم السيولة، والتى تتضمن عددًا من المحاور، أبرزها التوسع فى التصدير والمشاركة فى المشروعات القومية مثل مشروعات توزيع ونقل الكهرباء التى تستهدف الوزارة تنفيذها.
وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ مشروعات توزيع كهرباء بتكلفة 19 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات لنقل الطاقة بقيمة 18 ملياراً، بإجمالى 37 مليار جنيه خلال 3 سنوات، وحصلت الوزارة على قروض من بنوك محلية لتنفيذ تلك الخطة، ويشارك عدد من الشركات المحلية فى تنفذ الخطة، أبرزها «إيجيماك» و«أيلجيكت» و«ألماكو» و«تيبكو».
وكشف بسيم أن الشركة تستهدف اقتحام عدد من الأسواق الأفريقية والعربية خلال 2018، وبالفعل تم بدء التفاوض معها، ومن أبرزها دول إثيوبيا ونيجيريا وبوروندى ورواندا وأوغندا والسعودية والأردن وغيرها.
واوضح أن تلك الدول تمتلك فرصا واعدة للتوسع فيها، وتوريد العديد من منتجات الشركة من المحولات والكابلات، متوقعا إتمام التفاوض مع عدد منها.
وأشار إلى ان الشركة تخطط لتصدير نسبة تتراوح بين 5 و%8 من منتجاتها من المحولات والأكشاك إلى الدول الجارى التفاوض معها خلال العام الأول، على أن تزداد النسبة تدريجيا بعد ذلك، بهدف زيادة الحصيلة الدولارية للشركة، من أجل استيراد المكونات اللازمة للصناعة.
ولفت إلى أن شركته ستشارك فى عدد من المعارض بالدول الأفريقية، لعرض منتجاتها وللتعرف على المنتجين الآخرين وتوسيع قاعدة المشروعات هناك.
وقال يوسف إن شركته تستهدف أيضاً زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعها خلال 2018 بأكثر من %20، لمواجهة الطلب المتزايد من المشروعات على المستوى المحلى والعالمى.
وتابع: سنسعى لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة تصل لنحو %20 عبر زيادة خطوط الإنتاج وعدد العاملين لمجابهة خطط الشركة فى زيادة الصادرات خلال العام المقبل.
وأوضح أن «النصر» تشارك فى كل مشروعات شركات توزيع الكهرباء التسع التابعة للقابضة لكهرباء مصر، بالإضافة إلى مشروع العاصمة الإدارية ومشروع الـ 1.5 مليون فدان، وتسعى للمنافسة على اقتناص مشروعات فى منطقة قناة السويس والمشروع النووى بالضبعة، فضلاً عن مشروعات تعريفة شراء الطاقة.
وشركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية، هى شركة مساهمة مصرية مطروحة فى البورصة المصرية تحت اسم NASR وتصل القيمة الإسمية للسهم لنحو جنيه، وتصل القيمة السوقية للشركة إلى 540711780 مليون جنيه والقيمة الدفترية 7.07 جنيه، ويبلغ رأسمال الشركة نحو 39,875,500 مليون جنيه.
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