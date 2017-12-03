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عوده - مصر: السوق بحاجة لتحقيق معدلات نمو تتجاوز 5%
الأحد 03 ديسمبر 2017 01:40 م
محمد عباس فايد 1
أخر الأخبار
بنك عوده 1
عباس فايد: الإصلاحات زادت من التحديات على عاتق المواطنين
فريق المال
قال محمد عباس فايد، العضو المنتدب لبنك عوده -مصر، إن الإصلاحات التى حدثت فى السياسة النقدية مؤخرًا وضعت مزيداً من الأعباء والتحديات على عاتق المواطنين، مشيرا إلى أن الطريق للتغلب على هذه التحديات هو الإنتاج.
وأكد خلال كلمته بالجلسة الثانية لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين، أن مصر أمامها تحدٍ كبير يتمثل فى تحقيق معدلات نمو تتجاوز الـ ٥% لتوفير مزيد من فرص العمل.
وأبدى تفاؤله بما تحقق من إصلاحات، مشيرا إلى أن ذلك يدعو إلى التفاؤل الكبير، ولكن مازلنا فى بداية الطربق، مطالبا الجميع بالعمل والإنتاج.
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