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بورصة وشركات
تغريم رئيس مجلس إدارة دلتا للإنشاء ومنعه من مزاولة النشاط
الأحد 03 ديسمبر 2017 01:37 م
دلتا للإنشاء والتعمير
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دلتا للإنشاء والتعمير
رجب عز الدين:
قالت شركة دلتا للإنشاء والتعمير، إن محكمة اقتصادية بالقاهرة قضت بتغريم رئيس مجلس إدارتها نصف مليون جنيه ومنعه من ممارسة النشاط لمدة سنة.
وأضافت الشركة - فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد - أن المحكمة عقدت جلستها فى 29 نوفمبر الماضى، وقضت بالحكم المشار إليه كما تمت إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
وتتعلق الدعوى بعدم قيام رئيس مجلس الإدارة علي مصطفى علبة، بتنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالاستحواذ على كامل الأسهم.
وأضافت الشركة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستئناف الحكم المشار إليه.
وتراجعت أرباح الشركة إلى 4.5 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 مقابل أرباح 6.7 مليون جنيه للفترة المقارنة.
ويبلغ رأسمال الشركة 231 مليون جنيه، موزعا بين 23 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيه للسهم .
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