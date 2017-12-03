مواصلات مصر تطلق مشروع النقل الذكي

هيئة النقل العام

مدحت إسماعيل:



قال الرئيس التنفيذى لشركة مواصلات مصر، هشام طه، المسئولة عن تنفيذ مشروع النقل الجماعى فائق الجودة فى مصر، بالتعاون مع محافظة القاهرة، وهيئة النقل العام، إن شركته تطلق خلال الربع الأول من 2018، تشغيل خط جديد لنقل الركاب بين محافظة الجيزة ومدنية 6 اكتوبر، ومستهدف تشغيل المشروع فعلياً خلال الربع الثانى من العام ذاته، مشيراً إلى أنه تعاقد على توريد 40 أتوبيساً للشركة باستثمارات تصل إلى 40 مليون.



وأضاف طه فى تصريح لـ«المال»، أن الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة فى جهاز مدينة 6 أكتوبر لتوفير جراجين، جار تطويرهم، وفقاً لنظم وطبيعة الخدمة المستهدف تقديمها، والاتفاق مع أحدث الشركات الكبرى على توريد أجهزة تشغيل الأتوبيس خلال الـ3 أشهر الأولى من 2018.



يقوم مشروع النقل فائق الجودة على تشغيل خطوط أتوبيس نقل عام، بخدمات مميزة، لربط المدن الجديدة ومنها مدن 6 أكتوبر، والشيخ زايد، بدعم فنى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقطاع الخاص، متمثلا فى شركة مواصلات مصر، ويعد المشروع بمثابة نقلة نوعية فى نقل الركاب فى مصر بدعم فنى ومالى، من وزارة البيئة، من خلال مشروعها «استدامة النقل فى مصر»، الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومرفق البيئة بهدف خفض استهلاك الطاقة، وانبعاث غازات الاحتباس الحرارى، والحد من تدهور جودة الهواء، وخفض الكثافات المرورية.



أوضح أن المشروع تشغيله على 7 خطوط، 5 خطوط رئيسية مباشرة، وخطين داخل مدن وأحياء الشيخ زايد، و6 أكتوبر، لتغذية الخطوط الرئيسية، لافتاً إلى أن الخطوط المباشرة تبدأ من نقاط مختلفة فى المدنية، وتنتهى جميعها عند محطة مترو جامعة القاهرة.



تابع: «الخط الأول يبدأ، من أمام جهاز 6 أكتوبر، حتى محطة مترو جامعة القاهرة، والثانى من أمام كلية هندسة الشيخ زايد، والثالث بالقرب من هايبر وان، والرابع من مول مصر، والأخير بالقرب من دريم لاند طريق الواحات».



وصف طة إيرادات الشركة المحققة حالياً، بعد تطبيق المنظومة داخل نطاق محافظة القاهرة بـ«المقبولة»، مبرراً أن الخدمة جديدة، وعدد كبير من فئات المجتمع لا يعلمونها، مؤكداً أنه يطلق حملة دعائية كبرى خلال ديسمبر الجارى، للترويج عن الخدمة والمزايا المقدمة للركاب.



أعلنت «مواصلات مصر»، عن بدء التشغيل التجريبى لمركباتها فى شوارع القاهرة الكبرى، مطلع يوليو الماضى، التى تتمثل فى 180 سيارة «100 مينى باص، 80 أتوبيسًا ذكيًا مكيفًا»، على خطوط داخل نطاق محافظة القاهرة.



ولفت إلى أن الشركة تلقت عروضاً من شركات كبرى، منها «سامسونج»، والمصرية للاتصالات»، لاستغلال الأتوبيسات إعلانياً، لافتاً إلى أن يجرى حالياً الاتفاق على شكل ووضع الإعلان، وهناك تفاهم بين «مواصلات مصر»، والشركات الإعلانية فى آلية التطبيق الأمثل، والأفضل للإعلانات.



وتستهدف مواصلات مصر خدمة 8 ملايين راكب خلال عامين ونصف، بعد انطلاق الخدمة رسميا، عبر تطبيق شبكة نقل متطورة، ومن المتوقع أن يستوعب المشروع 3600 عامل، ومهندس، وسائق، بمتوسط دخل شهرى 4 آلاف جنيه، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الشركة.

