القابضة للمياه توقع برتوكول تعاون مع سوديك للتنمية

القابضة للمياه

المال - خاص



وقعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع شركة سوديك للتنمية والاستثمار، بالتعاون مع محافظة القاهرة، والوكالة الألمانية للتعاون الألماني "GIZ"، لتنفيذ مشروع تمويل أعمال وصلات المياه المنزلية في عزبة خير الله، وشبكة حنفيات حريق وأعمال توعية والتدريب المهني ورفع كفاءة التحصيل.



وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على أهمية تدعيم التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين وسرعة تنفيذ الأعمال.



وأوضح رسلان، أن البروتوكول يعد نواة مهمة لمشاركة المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص للدولة في تطوير المناطق الفقيرة والعشوائية، بحيث يخدم فئة مهمة وهى محدودي الدخل، مؤكدًا أنه مجرد بداية لتنفيذ مبادرات مماثلة مع القطاع الخاص.



من جانبه، أوضح ماجد شريف، رئيس مجلس إدارة شركة سوديك، أن المشروع يأتي انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للشركة تجاه المجتمع والمواطنين، مشيراً إلى أنه باكورة تعاون لمشروعات مستقبلية.



ودعا شريف، شركات القطاع الخاص لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية، لتقديم الخدمات وتخفيف العبء على المواطنين خصوصا بالمناطق العشوائية.



وأضاف أن المشروع يساهم في تأهيل وتدريب مهني لشباب منطقة عزبة خير الله لدعم الخبرات الفنية، لتقديم خدمة أفضل فيما يتعلق بتوصيلات المياه والصرف الصحي للمنازل.



وأوضح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة، أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة وصلات مياه الشرب والصرف الصحي الخاص بالمنازل التي سيتم اختيارها في نطاق عزبة خير الله، تركيب حنفيات حريق، تحسين آليات التحصيل من خلال تنفيذ التدابير التي تركز على زيادة فرص العمل للشباب.



وأكد أن أحد مكونات المشروع رفع الوعي من خلال تنفيذ برامج وأنشطة توعية تستهدف المدارس المحلية (الابتدائية المشتركة، والإعدادية للبنات)، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.



وقال الشيمي: إنه سيتم إنشاء نقطة مجتمعية بمنطقة عزبة خير الله لتقديم خدمات التواصل مع سكان المنطقة في الموقع مباشرة، لخدمة ومعرفة احتياجات أهالي المنطقة ولضمان مشاركة المجتمع المحلي بالتنسيق مع محافظة القاهرة.