كريم تدرس اختراق نشاط نقل البضائع والشحن

سمية كمال:



تدرس شركة كريم لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول؛ طرح خدمات جديدة بالسوق المحلية، خلال المرحلة المقبلة، فى مجال نقل البضائع والشحن.



قال رامى كاطو، الرئيس التنفيذى للشركة بمصر، ونائب الرئيس لقطاع خدمة العملاء « كريم كير»، إن حجم استثمارات الشركة منذ دخولها مصر 2014، حتى الآن، وصل إلى 25 مليون دولار تقريبًا، وتمتلك خطة طموحة لمضاعفة هذا الرقم إلى 3 أضعاف، خلال الأعوام الثلاث المقبلة فى السوق المصرية.



أوضح كاطو لـ«المال»، أن خدمات كريم متاحة حاليا فى 14 مدينة، الإسكندرية، والساحل الشمالى خلال إجازة الصيف، و8 مدن أخرى فى الدلتا، تضم المحلة، وبنها، ودمنهور، والمنصورة، وطنطا، وكفر الدوار، ودمياط، والزقازيق، و3 مدن بالقناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وتسعى إلى التوسع جغرافيا خلال العام المقبل، بغرض توفير وسيلة نقل آمنة ومريحة، واقتصادية، للجميع من خلال 80 ألف «كابتن» يعملون عبر منصتها الإلكترونية، تستهدف زيادتهم إلى 100 ألف خلال الربع الأول من 2018.



أكد أن كريم تشارك فى دورة معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى العام الحالى، أحد الرعاة الرسميين للمعرض، وتخصص أمكان للعرض فى صالة الابتكار «Innovation Area» ، وتقديم أكواد مجانية «بروموكود» خاص لجميع الزائرين طوال فترة المعرض.



عن الخدمات الجديدة، أضاف أن كريم لديها إدارة متخصصة فى تحديد طبيعة المنتجات الجديدة، التى تعتزم الشركة تقديمها فى أى سوق، ولا ترتبط هذه المنتجات بسوق معينة، أو بالسوق الرئيسية فى دبى، لكنها تكون موجودة ومتاحة أو تُطرح فى أسواق أخرى، ونعمل بشكل مستمر على دراسة كل السبل والحلول لجعل حياة الناس أسهل فى المناطق التى نعمل بها.



كشف عن قرار الشركة مؤخرا دمج خدمة الإسكوتر والدراجات النارية، تحت اسم «Bike» من خلال التطبيق كوسيلة مواصلات جديدة، ضمن شبكتها فى مدن القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، لمساعدة الركاب فى السوق المحلية، على مواجهة الازدحام بشوارع تلك المدن، مشيرا إلى أن عدد كباتن الإسكوتر والدراجات النارية فى كريم يتخطى حاليا الألف كابتن، ينفذون 2000 رحلة يوميًا.



تابع: «قامت كريم باستثمار 500 ألف دولار فى تطبيق سويفل لخدمات النقل الجماعى الذكى، للتوسع فى مدن أخرى بالسوق المحلية، وإطلاق منتجات وخدمات جديدة داخل التطبيق، بما فيها توفير وسائل دفع متنوعة».

يواصل: «تسعى Swvl لملئ الفجوة الموجودة فى شبكة المواصلات عن طريق تقديم خدمة نقل جماعى بحافلات عالية الجودة، من خدمات النقل عندالطلب، وبلغ عدد المسارات المتوفرة لدى الشركة 40 مسارًا، وعدد (الباصات) 100 حافلة، انضمت لمنصة سويفل فى أقل من 3 أشهر، وأطلقت خدماتها بمدينة الإسكندرية ضمن خططتها التوسعية الطموحة للوصول لعدد أكبر من المحافظات، وعدد من الأسواق الناشئة بالشرق الأوسط، وشمال أفريقيا خلال العام المقبل».



ورأى أنه رغم قرار الشركة منذ عدة أشهر بتحريك أسعار خدماتها بعد زيادة أسعار المشتقات البترولية، إلا أن الطلب على الخدمة ما زال مرتفعا، نظرا لارتباط المسألة بعوامل أخرى كثيرة، منها رغبة العميل فى إيجاد وسيلة نقل مريحة وآمنة، وموفرة للبنزين، وأسعار الصيانة، وقطع الغيار عند استخدام سياراته الخاصة.



عن مستجدات قانون تنظيم استخدام السيارات الملاكى لأغراض تجارية، قال: «تعمل الحكومة على الانتهاء من مسوّدة قانون يهدف لتنظيم قطاع النقل التشاركى فى السوق المصرية، كذلك المنصات والتطبيقات الإلكترونية، التى تقدم هذا النوع من الخدمات، من بينها شركة كريم، كما تقوم وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، بالتنسيق مع الأطراف المعنية بهذا القطاع، بما ينعكس بالإيجاب على الصالح العام».