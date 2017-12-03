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النقض تؤيد سجن أحمد المستريح 15 عاما
الأحد 03 ديسمبر 2017 01:29 م
أحمد المستريح
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أحمد المستريح
كتبت نجوى عبد العزيز
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"المستريح"، علي الحكم الصادر ضده من المحكمة الاقتصادية، في اتهامه بالاستيلاء على أموال من المواطنين بزعم توظيفها.
وأيدت المحكمة حبسه 15 عاما كانت محكمة القاهرة الاقتصادية في مارس 2016 عاقبت أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"المستريح"، بالسجن 15 عاما وتغريمه 150 مليون جنيه، وإلزامه برد مبلغ 266 مليونا للمودعين.
وأحالت النيابة المتهم للجنايات بتهمة توظيف الأموال دون ترخيص من هيئة الرقابة المالية. تبين من التحقيقات أن "المستريح" تلقى فى الفترة من بداية 2011 وحتي ضبطه في عام 2015، أموالا من المواطنين بلغت جملتها 53 مليونًا و843 ألفا و500 جنيه، لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات.
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