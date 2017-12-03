5 تجارب رواد أعمال تجتذب رءوس أموال صناديق الاستثمار

حسام الجمل 12555

❏ رئيس مركز دعم القرار : ندرس طرح نسخة مشابهة من «إيجابى» على «واتس آب»



محمود جمال وسمية كمال



تمكنت عدد من الشركات الناشئة بالسوق المحلية خلال الفترة الماضية، من تحقيق ذاتها على صعيد الانتشار الواسع بين أكبر شريحة من المستخدمين، أو جذب تمويلات من صناديق استثمار محلية وأجنبية.



وتنوعت التطبيقات بين تقديم وجبات غذائية، وإرشادات صحية وطبيبية، ومتابعة الحالة المرورية عبر المحمول تجنبا لازدحام، كان آخرها منصة «إيفتنوس» لتنظيم المؤتمرات والمعارض، والتى حصدت مليونى دولار تمويلات من صندوق استثمار «Algebra Ventures» وشركة «500 Startups» ليصل إجمالى التمويلات التى حصلت عليها من الشركة إلى 2.65 مليون دولار فى أقل من سنتين.



ولم تكن الحكومة بمنأى عن الاستثمار فى مجال تطبيقات المحمول، حيث أطلق مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزارء منذ قرابة 9 شهور تقريبا أول تطبيق للتواصل بين الحكومة وشكاوى المواطنين تحت اسم «إيجابى».



وقال حسام الجمل، رئيس مركز دعم القرار، إن التطبيق سيشهد تحديثات على هواتف «الآندرويد» و«الآيفون» قريبا تجعل واجهة المستخدم أكثر سهولة، و سيتضمن أيضا تفعيل خدمات خرائط جوجل بحيث تتمكن الجهات الحكومية، من متابعة ومراقبة حالات الازدحام والشكاوى فى مختلف المناحى، سواء مترو الأنفاق، أو مشروع «جمعيتى» التابع لوزارة التمويل .



وأوضح لـ«المال» أن المركز يدرس إطلاق نسخة مشابهة على تطبيق المحادثة المجانى «واتس آب» قبل نهاية العام الجارى، أو بداية 2018 على أقصى تقدير، مقدرا عدد مستخدمى التطبيق على هواتف الآندرويد بنحو 50 ألفا، ومن 10 إلى 15 ألفا على «الآيفون».



وأضاف أن «إيجابى» يستهدف 3 محاور أساسية هى الرد على الشائعات والمعلومات المغلوطة لدى المواطنين، وتقديم بوابة إلكترونية لمتابعة الشكاوى اليومية من الخدمات الحكومية، ورصد ميدانى، لافتا إلى أن متوسط تقييم التطبيق على متجر جوجل بلاى حاليا يصل إلى 4.4 درجة.