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بورصة وشركات
القلعة: برنامج الإصلاح الاقتصادي صادم لبعض القطاعات
الأحد 03 ديسمبر 2017 01:26 م
هشام الخازندار - علاء الزهيري - مؤتمر الروساء التنفيذيين
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القلعة تتصدر الشركات الأنشط تداولا بالبورصة
هشام الخازندار - علاء الزهيري - مؤتمر الروساء التنفيذيين
أحمد علي ومنى عبدالباري
قال هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو لمنتدب لشركة القلعة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي إتخذته الحكومة المصرية، خلال العام الماضي، كان بمثابة إجراء صادم لعدة قطاعات، وكان له آثارًا سلبية خلال مراحله الأولى.
جاء ذلك خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، الذي تنظمه جريدة "المال"، على مدار يومين بالقاهرة، لمناقشة وضع الاقتصاد المصري عقب مرور عام على تحرير سعر الصرف.
ورأى الخازندار أن التداعيات السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ستكون قصيرة المدى، وسينتج عنها آثار إيجابية على المدى الطويل.
وأشار الخازندار إلى أن التفاؤل الذي يشوبه التحفظ الذي ظهر بنتيجة مؤشر المديرين التنفيذيين، والذي أجرته جريدة المال، يعبر عن الواقع الفعلي للاقتصاد والقطاعات الاستثمارية.
وخسر مؤشر المدراء التنفيذين 3.5 نقطة العام الحالي، وسط تصدر البيروقراطية وتكلفة التمويل المخاطر التي تهدد المناخ الاستثماري بالسوق المصرية، فيما تراجعت المخاوف المتعلقة بالأوضاع السياسية وأوضاع الصرف.
مجموعة القلعة
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