6 شركات سيارات تضخ 1.5 مليار جنيه خلال 2018

شريف عيسى وأحمد عوض:



قررت 6 شركات سيارات ضخ استثمار ما يقرب من مليار و498 مليون جنيه، لصالح توسعات فى مجال خدمة ما بعد البيع والصيانة ومراكز العرض، بخلاف مشروعات الإنتاج لطرازات جديدة خلال 2018.



ففى الوقت الذى شهدت فيه سوق السيارات أدنى مستوياتها البيعية خلال العام الحالى، توقع عدد من الوكلاء وكبار الموزعين انفراجة بالسوق خلال أشهر العام المقبل، وهو ما انعكس على حجم مستهدفاتهم البيعية وإستراتيجيتهم فى الاستثمار سواءً لتدشين مراكز أو استيراد كميات أكبر من السيارات أو الاتجاه لمشاريع الإنتاج المحلى.



فى البداية، كشف خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، عن بدء تصنيع طراز "v5" خلال النصف الثانى من 2018، موضحًا أن شركته رصدت 50 مليون دولار لتجهيز خطوط الإنتاج لاستقبال طرازات العلامة الصينية بخلاف رفع كفاءة شبكة مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، واستيراد مستلزمات الإنتاج.



وأكد لـ«المال»، أنه من المرتقب استيراد خطوط الإنتاج الخاصة بالمشروع خلال اﻷشهر المقبلة، مشيرا إلى أن مشروع التجميع المحلى - تم تأجيله عدة مرات، بسبب اﻷداء الذى تمر به سوق السيارات - ليسجل أدنى مستوى له منذ فترات طويلة.



ورجح سعد، أن تشهد مبيعات السيارات تحركا خلال النصف الثانى من 2018؛ خاصة مع إلغاء "البنك المركزي" قرار تحديد تداول الدولار للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية؛ اﻷمر الذى سيسهم فى تلبية حجم متطلبات شركات السيارات، لا سيما مكونات الإنتاج بالنسبة للشركات المصنعة محليًا.



وكان البنك المركزى قد قرر، اﻷسبوع الماضى، إلغاء حدود تداول الدولار لشركات استيراد السلع غير الأساسية، التى كانت مقررة بـ10 آلاف دولار يوميا، و50 ألفا شهريا للسحب، و30 ألف دولار شهريا للإيداع.



وتابع: إن سياسة "بريليانس البافارية" تتجه لزيادة الاستثمار فى استيراد وإنتاج السيارات خلال العام المقبل، موضحاً أن إستراتيجية المجموعة تسير فى اتجاه رفع الحصة السوقية للعلامة الصينية لتصل إلى %3 من إجمالى مبيعات السيارات ببيع 3500 سيارة بنهاية 2018.



وأكد أن هناك مفاوضات مع الشركة الأم لدراسة إنتاج عدد من الطرازات لتغذية السوق المحلية والتصدير لأسواق المنطقة بخلاف تجهيز المصنع للإنتاج لعلامات أخرى.



وكشف شريف محمود، مدير عام هوندا إيجيبت، إحدى شركات مجموعة الفطيم - وكيل العلامة اليابانية فى مصر، عن ضخ استثمارات تقدر بـ250 مليون جنيه خلال العام المقبل، تتضمن التوسعات فى إنشاء مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة وزيادة الطاقة الاستيرادية للسيارات.



وأكد أن هوندا إيجيبت، تستهدف زيادة استثماراتها بنسبة %50، مقارنة بالعام الماضى، موضحا أن شركته قررت رفع حجم الاستثمارات؛ بالتزامن مع ارتفاع حجم الطلب على طرازات هوندا، بالإضافة إلى زيادة معدلات الإقبال على مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة.



وأكد لـ«المال» أن «هوندا إيجيبت» قررت بناء على دراساتها للسوق رفع حصتها الاستيرادية من السيارات، بنسبة %50 خلال العام المقبل؛ خاصة أن الفترة من شهر يوليو وحتى الآن شهدت قوائم انتظار لطرازات العلامة اليابانية.



وتوقع أن تشهد مبيعات السيارات ارتفاعا بنسبة %20 خلال العام المقبل؛ موضحا أن كافة المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن أسعار الصرف ومعدلات التضخم من المرجح أن تنخفض خلال الربع اﻷول من 2018؛ وهو اﻷمر الذى سينعكس على انخفاض الأسعار وزيادة حجم الطلب على مختلف السلع ومن بينها السيارات.



وأضاف أن قدرة الشركات على استيراد السيارات تشهد تحسنا ملحوظاً مقارنة بالنصف الأول من العام الحالى، والتى شهدت العديد من التحديات واﻷزمات ومنها القيود الاستيرادية وصعوبة تمويل العمليات الاستيرادية فضلا عن ارتفاع اﻷسعار؛ اﻷمر الذى انعكس على سوق السيارات بالتراجع بنسبة %40.



وأكد حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة الأمل لتصنيع السيارات، وكلاء BYD ولادا وكينج لونج للأتوبيسات، إلى أن استراتيجية الشركة ترتكز حول الاستثمار فى زيادة المكون المحلى للطرازات المجمعة محلياً لترتفع من %45، إلى %50 خلال العام المقبل لتتوافق مع استراتيجية الدولة فى انتاج السيارات ومكوناتها.



وكشف سليمان عن طرح طراز BYD S5، المجمعة محلياً بحلول يناير المقبل على اقصى تقدير، وذلك بعد نجاح المفاوضات مع الشركة الصينية الأم لإنتاج s5 داخل مصانع الأمل بالعاشر من رمضان خلال نوفمبر الحالى، موضحاً ان "الأمل" استثمرت 40 مليون جنيه لتجهيز خطوط الانتاج لاستقبال الطراز الجديد.



وأوضح أن الهدف من زيارة الوفد الصينى وضع اللمسات النهائية لخطوط الإنتاج تمهيداً لبدء عمليات تجميع S5، والتى كُشف النقاب عنها رسمياً خلال فاعليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك – فورميلا" والذى اقيم خلال سبتمبر الماضى.



وكشف عن سعى الأمل خلال الربع الأول من العام المقبل لتجميع طراز جديد ينتمى لفئة الفان سعة 8 راكب لإحدى العلامات الصينية، بالإضافة إلى استئناف المفاوضات حول استيراد لادا فيستا والتى توقفت منذ عام، بعد اصرار الشركة العالمية لادا على طرحها بأسعار غير منافسة.



وتوقع أن يسفر طرح S5 المجمعة، وفان 8 راكب، بالإضافة إلى فيستا للوصول بمبيعات إجمالية تصل إلى 12 ألف سيارة من العلامة التجارية التابعة للأمل.



وفى السياق نفسه، أكد شادى ريان، رئيس مجلس إدارة المصرية للسيارات، موزعو العديد من العلامات التجارية، ضخ استثمارات بقيمة 120 مليون جنيه بهدف تدشين صالات عرض ومراكز خدمة وصيانة جديدة خلال العام المقبل.

وكشف عن افتتاح صالتى عرض فى كل من بنها والهرم، خلال الفترة القليلة المقبلة بالإضافة إلى افتتاح مركز خدمة متخصص للعلامة اليابانية سوبارو بمنطقة أبو رواش بالجيزة وذلك خلال الربع الأول من 2018.



وأشار إلى ان المصرية للسيارات تخطط لافتتاح 3 مراكز خدمة بحلول العام المقبل أحدهما لسوبارو، والثانى يجرى حالياً التفاوض بشأنه مع أحدى العلامات التجارية، بالإضافة إلى مركز خدمة يضم كافة العلامات التجارية التى تتولى الشركة بيعها وتوزيعها للوكلاء، على أن تقام المراكز الثلاثة على مساحة 15 ألف متر مربع.



وتوقع أن تشهد سوق السيارات خلال العام المقبل نمواً فى أداء مبيعاته الإجمالية مع قرار المركز برقع القيود على الاستيراد بشكل نهائى بنسبة تصل إلى %15 على أقل تقدير.



وأكد كريم نجار، رئيس مجلس إدارة "كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار"، وكلاء سيارات سيات والمستورد الوحيد لسكودا، ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه خلال العام المقبل لمشروعات التوسعات فى مجال خدمة ما بعد البيع والصيانة.



وأوضح أن الشركة بصدد الانتهاء من المرحلة الثانية لمركز الخدمة الرئيسى لسيارات سيات بتكلفة 40 مليون جنيه، بهدف إجراء توسعات بمركز الصيانة، تزامناً مع طرح طراز سيات أتيكا، بخلاف كشف الستار عن سيات أورنا الجديدة، خلال النصف الأول من 2018.



وتابع: الفترة الحالية تشهد بدء تدشين مركز سكودا المتكامل بأبو رواش والذى تقدر تكلفته بنحو 60 مليون جنيه، بالتزامن مع إعادة طرح العلامة التجارية سكودا تحت مظلة كيان، مؤكداً أن الشركة بدأت تسليم سكودا كودياك، وتستهدف طرح طراز كاروك خلال النصف الأول من العام المقبل.



وأضاف أن "كيان إيجيبت" تسعى إلى الانتهاء من تدشين منطقة الخدمات اللوجيستية الحرة بمنطقة العامرية بالإسكندرية، والتى تستهدف تخزين السيارات المستوردة، وتصدير مكونات لمصنعى السيارات، بخلاف تصدير سيارات كاملة من علامتى سيات وسكودا لدول الجوار موضحاً انة من المتوقع أن تنتهى إجراءات تأسيسها، وإنهاء أعمال البناء بها وتأهيلها، بحلول الربع الأول من 2018.



تجدر الإشارة إلى أن "كيان إيجيبت" تمكنت على مدار الشهور العشر الأولى من العام الحالى من استيراد 1398 سيارة، منها 566 تابعة للعلامة الإسبانية سيات، و832 وحدة من طرازات العلامة التشيكية سكودا.



وتخطط "إم إم جروب للصناعة التجارة الخارجية" و"MTI أوتوموتيف"، لبيع 250 سيارة من العلامات التجارية التابعة لها بنهاية العام.



وقال إسلام توفيق، مدير تسويق MTI أوتوموتيف، وكلاء سيارات جاكوار ولاند روفر وبنتلى ومازاراتى وفيرارى، لـ«المال»، إن الشركة تستهدف زيادة مبيعاتها بحلول العام المقبل بنسبة تصل إلى %50، مع مساعيها لضخ استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه بمراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة للعلامتين جاجوار ولاند روفر فى كل من القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والمقرر افتتاحهما رسمياً بنهاية 2018.



وتابع: إن MTI أوتوموتيف تستعد خلال الشهر الحالى لافتتاح مركز بنتلى المتكامل بمنطقة النزهة بمصر الجديدة، والتى يضم صالة عرض للعلامة البريطانية، بالإضافة إلى مركز خدمة وصيانة معتمدة، إلى جانب منفذ لبيع قطع غيار وإكسسوارات بنتلى.



وأشار توفيق إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح 6 طرازات جديدة من كل من جاجوار ولاند روفر وبنتلى ممثلة فى جاجوار F-Pace، وجاجوار F-Type، وجاجوار E-Pace، إلى جانب رينج روفر، ورينج روفر سبورت، وبنتلى CONTINENTAL GT الجديدة كلياً.



وتستهدف MTI أوتوموتيف افتتاح صالة العرض الرئيسية لجاجوار لاند روفر المستعملة Trade In رسمياً خلال الربع الأول من العام الحالى على أقصى تقدير.



واستبعد توفيق إمكانية تدشين مركز متكامل لفيرارى خلال الفترة المقبلة فى ظل الظروف والتحديات الراهنة التى يمر بها سوق السيارات والتى جعلت الإقبال على السيارات الرياضية الفارهة ضعيف للغاية.

