إيبيكو

أسماء السيد:



تتبنى شركة «المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو»، خطة موسعة خلال العام المقبل 2018، تستهدف من خلالها زيادة صادراتها لـ %30، وطرح مستحضرات دوائية فى السوق المحلية، على صعيد الإنتاج البشرى أو البيطرى.



كما تسعى إيبيكو ﻹجراء عملية إحلال وتجديد، لبعض خطوط الإنتاج بمصنعها بمدينة العاشر من رمضان، وتقدمها للجهات المختصة، لتسجيل عدة مستحضرات، واعتزامها طرح منتجات فيروس سى، فى السوق بداية 2018.



وتعتزم طرح 6 منتجات أدوية بشرية، من بينها منتجين لعلاج «فيروس سى»، إضافة إلى طرح منتجين من مركزات اﻷعلاف خلال شهر ديسمبر الجارى، كما تعتزم التقدم لتسجيل 40 صنفًا من مركزات الأعلاف من المتوقع أن يطرح 20 منهم فى السوق المحلية خلال 2018، وإدراج 30 دواء بيطرى للتسجيل، طرحها تباعًا خلال الأعوام المقبلة، على أن تبدأ بالعام المقبل.



جاء ذلك خلال حوار «المال» مع اﻹدارة التنفيذية للشركة، المتمثلة فى أسامة رستم، رئيس القطاع التجارى، ونائب رئيس غرفة صناعة الدواء، ويسرى الشيخ مسئول التصدير بالشركة، ومحمد نادر، مدير علاقات المستثمرين، وشهير شوقى المسئول عن الإنتاج البيطرى، وعلى راغب رئيس القطاع المالى.



أكد الحضور أن الشركة لديها العديد من التطلعات على الصعيد الداخلى والخارجى، يتمثل فى اختراق أسواق جديدة خارجيًا، وتطوير ودعم المنتجات الموجودة على الصعيد المحلى.



بدأ أسامة رستم، رئيس القطاع التجارى ونائب رئيس غرفة صناعة الدواء، ومحمد نادر، مدير علاقات المستثمرين، وعلى راغب مسئول القطاع المالى، حديثهم عن خطة الشركة على الصعيد المحلى، إذ كشفوا عن اعتزام الشركة طرح 4 منتجات أدوية بشرية فى السوق المحلية خلال العام المقبل.



أشاروا إلى أن إجمالى منتجات الشركة تصل إلى 250 صنف دوائى، للتوزيع المحلى والخارجى.



كشفوا فى سياق متصل عن اعتزام الشركة طرح منتجات علاج «فيروس سى» فى السوق المحلية بداية 2018، مشيرين إلى أن الشركة حصلت مؤخرًا على موافقة، تسجيل منتجين لعلاج فيروس سى، هما «سوفالدى والدلكة السوفير»، لتبدى عملية التوريد لوزارة الصحة والجهات الحكومية.



لفتوا إلى أن شركة «إيبيكو» تعد من الشركات الرائدة فى القضاء، على بعض اﻷمراض المتوطنة، إذ كان لها دور فعال فى إنتاج مستحضرات متعلقة بمرض البلهارسيا.



أوضحوا أن الشركة تعتزم العمل على إحلال وتجديد بعض خطوط الإنتاج بمصانعها، مؤكدين أن الشركة لم تنته من التكلفة الاستثمارية، إذ أنها لا تزال فى طور الدراسة.



انتقل الحديث عن صادرات الشركات، من خلال يسرى الشيخ، مسئول التصدير بالشركة، الذى كشف عن اعتزام شركته، الارتقاء بصادراتها خلال العام المقبل لتصل إلى %30، من اجمالى مبيعات الشركة مقارنة بـ%22، خلال الفترة الحالية، عن طريق اختراق عددًا من اﻷسواق الجديدة بدول إفريقيا، ودول أمريكا اللاتينية، والشرق اﻷوسط.



أضاف، أن شركته تتواجد حاليًا خلال 79 دولة، بدول أوروبا الشرقية والغربية، وبعض اﻷسواق اﻷفريقية، وأسواق أمريكا اللاتينية.



وأوضح ان شركته تعمل علي تدعيم تواجدها بتلك اﻷسواق إما من خلال تطوير المنتجات المطروحة بتلك الأسواق أو من خلال تسجيل منتجات جديدة.



لفت شوقى إلى أن إيبيكو تستحوذ على %25 من إجمالى صادرات شركات الأدوية فى السوق المحلية، كما أنها تُعد فى صدارة الشركات المصدرة خلال الـ9 شهور المنقضية.



أشار مسئول التصدير بالشركة، إلى أن العوائق التى تواجه شركته فى التصدير، تتعلق بتكلفة الشحن، ما يجبر الشركة على تمرير تلك الزيادة للمستهلك النهائى، وبيروقراطية تسجيل الأدوية فى اﻷسواق التى تقوم الشركة بتصدير منتجاتها إليها.



ثم انتقل طرف الحديث إلى شهير شوقى، مسئول الإنتاج البيطرى بالشركة، الذى كشف عن أن شركته انتهت من إدراج 30 منتجً بيطريًا للتسجيل، لطرحها تباعًا بداية من العام المقبل، وتستمر حتى الانتهاء من طرحها إجمالا خلال الأعوام المقبلة.



على صعيد مركزات اﻷعلاف، قال إن شركته طرحت خلال يوليو المقبل 3 مستحضرات فى السوق المحلية، وتعتزم الشركة طرح منتجين آخرين نهاية العام الجارى.



كشف عن تقدم شركته لتسجيل 40 منتجًا من مركزات اﻷعلاف، من المتوقع أن تطرح حوالى 20 صنفًا من بينهم فى السوق المحلية، خلال العام المقبل.



أرجع الحضور ارتفاع أرباح الشركة خلال الـ 9 شهور الماضية، بدعم من ارتفاع الصاردات، إضافة إلى التركيز على اﻷصناف ذات معدلات الربحية المرتفعة، ما دعم صافى الربح النهائى.



حققت الشركة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر صافى أرباح بقيمة 569 مليون جنيه، مقارنة بـ 386 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المصرم، بنسبة ارتفاع بلغت %47، كما ارتفعت مبيعات الشركة لتصل إلى 1.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة.



أظهرت القوائم المالية للشركة ارتفاع تكلفة المبيعات لتصل إلى مليار جنيه، مقارنة بـ 926 مليونًا خلال الفترة المماثلة، حين تراجعت المصروفات العمومية واﻹدارية لتصل إلى 50 مليون جنيه، مقارنة بـ 54 مليونًا خلال الفترة المناظرة.



كما أظهرت القوائم تضاعف ربحية الشركات الشقيقة، لتصل إلى 30 مليون جنيه، مقارنة بـ 15.5 مليون جنيه، خلال الفترة المناظرة، تمتلك «إيبيكو» استثمارات بشركتين فى السوق المحلية، هما «المصرية الدولية للأمبولات» بنسبة %98.62 وشركة «إيبيكو تك» بنسبة %98.60، ونسبة %30 فى أحد مصانع الأدوية بدولة السعودية.



تعمل «إيبيكو» فى مجال صناعة اﻷدوية والمستحضرات الطبية وتوزيعها داخل السوق المحلية، والتصدير لعدد من اﻷسواق الخارجية، ويبلع رأس مال الشركة 793 مليون جنيه، موزعه على 79 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.