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اقتصاد وأسواق
معوقات بالجملة أمام جذب استثمارات جادة للتنقيب عن الذهب
الأحد 03 ديسمبر 2017 01:00 م
منجم السكري 556
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منجم السكري 556
نسمة بيومى:
كشف يوسف الراجحى، المدير العام للشركة الفرعونية لمناجم الذهب «سانتامين مصر»، عن أن جملة ما حصلت عليه الحكومة المصرية من مشروع السكرى منذ بدء تشغيله حتى الآن، تجاوز نحو 238.3 مليون دولار، مقسمة بين مبلغ مقدم تحت حساب الأرباح لهيئة الثروة المعدنية يقدر بــ137.4 مليون دولار، فضلا عن إتاوة تقدر بـ101 مليون دولار.
وبدأت شركة السكرى لمناجم الذهب، اقتسام أرباح الإنتاج مع الحكومة المصرية بدءا من شهر أكتوبر الماضى، فى وقت تسدد فيه ما يعرف باسم «الإتاوة» وهى رسوم مقررة على الإنتاج، بشكل منتظم كل 6 أشهر منذ بدء إنتاج المشروع فى يناير 2010.
ويقع منجم السكرى بالصحراء الشرقية، ووقعت هيئة الثروة المعدنية مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب "التابعة لشركة سانتامين الاسترالية" اتفاقية عام 1994، وتم الإعلان عن الكشف التجارى للذهب، وتأسيس شركة لتنفيذ العمليات تحت مسمى «شركة السكرى لمناجم الذهب»، وبدأت فى الإنتاج منذ عام 2010.
وأكد الراجحى لـ«المال» أن هناك معوقات وتحديات كبيرة تواجه الاستثمار فى مجال التنقيب عن الذهب، وتصعب من مهمة الحكومة فى جذب الشركات الجديدة الجادة والمتخصصة، الأمر الذى يحتم إعادة النظر فى كافة التشريعات والسياسات والقوانين الحاكمة والمنظمة لذلك القطاع، وإلا ستظل استثمارات القطاع «محلك سر».
550 ألف أوقية مستهدفة
قال الراجحى فى حواره مع «المال» إن إنتاج الشركة المستهدف لعام 2017 يبلغ نحو 550 ألف أوقية، لافتا إلى أن المصاريف التشغيلية والتكاليف الاستثمارية لإنتاج الذهب فى المشروع بلغت حتى نهاية أكتوبر 2017 حوالى 3.4 مليار دولار مقسمة إلى 2.3 مليار دولار مصاريف تشغيل، وأكثر من 1.1 مليار دولار تكاليف استثمارية (تم ضخ أكثر من %85 من تلك المبالغ داخل السوق المحلية).
وأضاف أن إجمالى تكلفة المشروع بالكامل تم تحويلها من خارج مصر، ولم تُضمن بأى قروض أو محملة بفوائد استثمارية من أى جهة كانت، موضحا أن معدل احتياطى المشروع من الذهب يبلغ حوالى 13 مليون أوقية حتى الآن، ومن المقدر إنتاجها خلال 30 عاما من بداية المشروع، الأمر الذى يُصنف معه منجم السكرى ضمن الكشوف العالمية الرئيسية للذهب.
وأوضح أن المشروع يقوم بتوريد الضرائب والتأمينات على العاملين لديها إلى الخزانة المصرية، والتى تقدر بحوالى 4.5 مليون جنيه شهريا، وبلغت حوالى 430 مليون جنيه حتى نهاية أكتوبر، وبلغ إجمالى مبيعات مشروع ذهب السكرى منذ بدء إنتاجه حتى الآن نحو 3.5 مليار دولار.
شركة واحدة منتجة للذهب فى مصر
وتعمل شركتان فقط فى مصر حاليا فى مجال إنتاج الذهب، واحدة منها تنتج فقط، وهى الشركة الفرعونية الاسترالية بمنجم السكرى «سانتامين»، والأخرى متوقفة عن الإنتاج وهى شركة "ماتزهولدنج" القبرصية التى تعمل فى منجم «حمش»، إضافة إلى شركتين لا تزالا تعملان حاليا فى مرحلة البحث والتنقيب، إحداهما كندية والأخرى إماراتية، وهما بصدد الإعلان عن كشف تجارى خلال الفترة القليلة المقبلة.
وحددت هيئة الثروة المعدنية، وفقا لتصريحات مؤخرا، العام الحالى كمهلة أخيرة للمستثمرين فى منجم حمش لتسوية أوضاعهم لإعادة الإنتاج مرة أخرى أو إلغاء الاتفاقية.
وتأسست شركة حمش مصر لمناجم الذهب بين الهيئة وشركة ماتزهولدنج القبرصية عام 2002 بناء على اتفاقية بين الشركة والحكومة عام 1999، ويعتبر «حمش» هو أول منجم لإنتاج الذهب فى مصر، أنتج نحو 120 كيلو فقط، لكن العمل كان يسير بطريقة بدائية، وتوقف المشروع عن العمل منذ عام 2007، نتيجة تعثرات مالية فنية أعاقت الشركة عن مواصلة عملها.
لم نتقدم للمزايدة الأخيرة ولن نتقدم للجديد
وبسؤال الراجحى عن السبب وراء عدم تقدم شركته لمزايدة الذهب الأخيرة التى طرحتها هيئة الثروة المعدنية، قال "لم نتقدم للمزايدات السابقة ولن تتقدم للمزايدات القادمة، وهذا موقف كل الشركات العالمية العاملة فى التعدين".
وأضاف أن أسلوب المزايدات والمشاركة فى الإنتاج لا يصلح فى التعدين، وهذا النظام غير معمول به عالميا، ومصر هى البلد الوحيدة على مستوى العالم التى تطبق هذا النظام، ولهذا لم يجذب هذا النظام الشركات العالمية الجادة للعمل بمصر.
كانت هيئة الثروة المعدنية قد أعلنت عن نتائج مزايداتها رقم 1 لسنة 2017 للتنقيب عن الذهب فى 5 قطاعات بالصحراء الشرقية، وشملت نتيجة المزايدة ترسية منطقتى بوكارى وأم سمرة على شركة «ريسوليوت مصر ليمتد»، ومنطقة أم الروس على شركة «فيرتاس مايننج ليمتد» الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق المصرية، ومنطقة دهب على شركة «غسان سبان» الإسبانية للاستثمارات.
معوقات بالجملة
قال الراجحى إنه يوجد أكثر من 5 شركات من مزايدات 2007 و2009 محتفظة بالأراضى ولا يوجد عمل أو ضخ استثمارات وبموجب القانون كل هذه الاتفاقيات قد انتهت.
وحدد أبرز المعوقات التى تقف فى طريق عدم وجود استثمار تعدينى فى مصر، ومنها عدم وجود قانون تعدين متطور ينافس القوانين المعمول بها فى الدول الأخرى، وغياب الوعى التعدينى، وعدم وجود رؤية مستقبلية لتطوىر هذا القطاع، ونظام المشاركة فى الأرباح أو الإنتاج.
وأشار إلى أن قانون التعدين 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية قانون معيب لا يليق بمكانة مصر أو ما تريد تحقيقه فى هذا المجال، قائلا "القانون ولائحته التنفيذية لا يمكن تعديله؛ لأنه قائم على فلسفة الجباية وليست فلسفة الإنتاج والتطور"، ولابد من إعاده صياغته.
وأضاف أن جميع دول العالم تعمل بقوانين شفافة، تعطى الحق للمستثمر للمكان أو الأماكن المطلوبة على أساس الأولوية للمتقدم، بمعنى إذا تقدم المستثمر بطلب للحصول على حق البحث عن المعادن فى منطقة ما وهذه المنطقة خالية، فللمستثمر الأحقية الفورية منذ لحظة تقديم الطلب لهذه المنطقة الحق فى رفض الطلب، الأمر الذى لا يتم تنفيذه فى مصر، لذلك يفضل المستثمر الجاد عدم التواجد فى مصر لأن الوضع والقانون يحول دون وجوده".
غياب الوعى التعدينى
وأوضح أن غياب الوعى التعدينى أدى لعزوف شركات التعدين ذات الكيانات الكبيرة عن الاستثمار فى مصر، وحتى الآن لم يتفهم معظم الناس ماهو المشروع التعدينى والمخاطر التى يتخذها المستثمر فى هذا المجال، وأهمية صناعة التعدين لمصر.
وأكد الراجحى أن غياب الوعى التعدينى مازال متمكنا فى صانعى القرار المصرى، الذين يجهلون تماما مراحل المشروع التعدينى من الاستكشاف إلى التنمية والإنتاج، بدليل الشروط المنصوص عليها فى القانون 198 لسنة 2014.
مصر تعود لخريطة «التعدين الخطر»
وقال إن هناك خرائط استثمارية للعالم موضح بها الدول الآمنة للاستثمار، ومستثمرى التعدين لهم خريطة خاصة من 3 ألوان، اللون الأحمر وهى البلاد التى لاتفكر فى الاستثمار بها تحت أى ظروف، اللون الأصفر وهى البلاد الممكن الاستثمار بها بعد دراسة عميقة وحذر، واللون الأخضر وهى البلاد التى يستثمر بها بدون حذر.
وأضاف أن مصر كانت فى المنطقة الحمراء قبل بدأ «الفرعونية»، واكتشاف "السكرى" نقلها لفترة إلى المنطقة الصفراء، ولكنها للأسف عادت مجددا إلى المنطقة الحمراء بعد أحداث يناير 2011، خصوصا بعد صدور قانون التعدين 198 لسنة 2014.
وشدد الراجحى على أنه لاتوجد خطط لاستكمال الدراسات الجيولوجية وإصدار خرائط حديثة لمصر، ولاتوجد خطط لدراسة صحارى مصر، ولا يوجد خطط للتصوير الجوى والفضائى وتحليل هذا العمل وإضافته لقاعدة البيانات المتاحة للمستثمر لتشجيعه على العمل فى مصر.
وأكد أن التعدين صناعة عالمية، والشركات الجادة دائما أمامها مشاريع تحت الدراسة فى دول متعددة، وسوف تتجه فقط إلى الدول الجادة التى لها نظام شفاف وثابت، ولابد أن نعمل كل ما فى استطاعتنا أن تكون مصر من هذه الدول.
لا جدوى من نظام المشاركة فى الإنتاج
أما عن نظام المشاركة فى الأرباح أو الإنتاج، فأوضح الراجحى أن جميع بلاد العالم تعمل بنظام الضرائب والإتاوة والإيجار، وليس اقتسام الإنتاج، وتتبع قوانين تعدين تحفظ حقوق كافة الأطراف، لافتا إلى أن معظم هذه البلاد تعطى مزايا وحوافز تشجيعيه للمستثمر التعدينى؛ لأنه يعمل فى مجال خطر، ونجاحه سوف يعمر هذه الأماكن، مؤكدا أن المستثمر التعدينى لابد أن يعامل معاملة خاصة، وبمميزات مختلفة تماما عن المستثمر فى المجالات الأخرى، كالصناعة أو الزراعة أو السياحة.
ولكن فى مصر، ووفقا للراجحى، يحصل العكس تماما، المستثمر فى المدن الصناعية كالسادس من أكتوبر أو برج العرب أو العاشر من رمضان، يحظى بمزايا أفضل بكثير من المستثمر التعدينى الذى يعمل فى الصحراء.
وقال إن الحكومة ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية تصر على العمل بنظام المشاركة فى الإنتاج أو الأرباح، وهو أن يقوم المستثمر بتمويل مصاريف البحث بالكامل، إذا لم يجد المعدن الذى يبحث عنه، أو وجده لكن بكميات أو تركيز غير اقتصادى فهو يتحمل الخسارة كاملة، أما إذا نجح فعليه تمويل تكلفة التنمية بالكامل، ويقوم بدفع إتاوه للدولة ومشاركة فى الأرباح أو الإنتاج، وأدخلت مصر هذا النظام عام 1983، ولم يجذب إلا عدد محدود من المستثمرين الجادين للاستثمار فى قطاع الذهب خلال 32 عاما.
وتساءل الراجحى "لماذا نتوقع أن يأتى مستثمر جاد إلى مصر يدفع إتاوة لاتقل عن %5 ونسبة من الإنتاج من 20 إلى %30 أو %50 من الأرباح، وبلاد أخرى يدفع 2 أو%3 إتاوة و20 إلى %30 ضرائب فقط؟
البيروقراطية تفاقم الخسائر
وشدد على أن المستثمر الجاد لا يرغب فى العمل بنظام المشاركة؛ لأن هذا النظام يؤدى إلى بيروقراطية عقيمة تعرقل العمل وتسبب خسائر جسيمة فى الوقت والمال للبلد والمستثمر، موضحا أن جميع المشاريع التعدينية قائمة على الكفاءة، بالأخص فى مرحلة الاستغلال، وأن كل جزء من العملية محسوب بالثانية وأى إخلال أو تباطؤ يؤدى لخسائر فادحة.
وأوضح أن تجربة السكرى أثبتت أن مصر من الممكن أن يكون بها مناجم عالمية للذهب والنحاس والرصاص والكروم والنيكل وغيره، لكن لن يتم اكتشاف هذه المناجم إلا إذا كان لدينا هيئة مساحة جيولوجية متطورة ومصلحة مناجم ومحاجر مؤهلة لذلك، وكخطوة أولى لإصلاح التعدين فى مصر.
وطالب الراجحى بإعاده صياغة قانون التعدين إلى قانون متطور، الأحقية فى مناطق الامتياز فيه للمستثمر العامل مقابل الإيجار والإتاوة والضرائب.
دور هيئة الثروة المعدنية
وعن دور هيئة الثروة المعدنية فى مواجهة التحديات، قال الراجحى إن دساتير العالم تنص على أن الثروات الطبيعية ملكا للدولة، ويشرف على إدارتها جهاز أو هيئة مكونة من المساحة الجيولوجية ومصلحة المناجم والمحاجر.
والمساحة الجيولوجية هى هيئة علمية بحثية مهامها الرئيسية، دراسة جيولوجيا البلد، وكل ما يتعلق بها وتكوين قاعدة معلومات كاملة سليمة تحتوى على كل الدراسات الجارية، والتى تمت وتحديثها طبقا لما وصل إليه العلم، لتكون متاحه لأى مستثمر أو دارس.
وأشار إلى أن مصلحة المناجم والمحاجر، وهى الجزء الثانى من الهيئة وعملها الأساس هو تحديث قوانين التعدين لتكون جاذبة للمستثمر وإصدار التراخيص والإشراف عليها، وهذا هو الحال فى جميع بلاد العالم، وفقا للراجحى، وكان هو الحال فى مصر أيضا فهيئة المساحة الجيولوجية المصرية من أقدم الهيئات فى العالم، ولكن فقدت طريقها منذ عام 2000 وأهملت تماما منذ ذلك التاريخ.
وقال إنه ليس مقبولا أن تتراجع الهيئة فى الوقت الذى تتطور فيه الهيئات الأخرى، مؤكدا أن الهيئة تخلت عن واجبها فى حماية ثروات مصر وسلمت واجباتها لهيئات مختلفة من السياحة للتنمية الصناعية للجيش للمحليات وأصبح دورها هامشى.
وأنه لا يوجد فى مصر الآن هيئة مساحة جيولوجية، ولا بعثات فى الصحراء تدرس جيولوجيا البلد التفصيلية، ولا تأهيل للجيولوجيين والمهندسين الجدد ليتابعوا عمل الجيولوجيين السابقين، ولا توجد قاعدة بيانات سليمة ولا إصدارات علمية.
وأوضح الراجحى أن الهيئة تناست دورها الرئيسى فى تطبيق وتطوير العلم، وإنتاج الدراسات العلمية؛ لإثبات أن مصر مكان مؤهل للبحث عن الثروات المعدنية المختلفة، وتحول دور الهيئة إلى مقاول صغير يبحث عن كمية من الكوارتز أو الفوسفات أو الفلسبار.
وأكد أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، لا يعنى قيامها بهذه الأعمال بل تقوم الهيئه بعملها الأساسى وهو بناء صرح علمى يساعد على جذب المستثمرين الجادين فى هذا المجال مما يحقق إضافة للدخل القومى.
وفى النهاية طالب الراجحى الحكومة بتغيير ذلك المناخ وتلك التشريعات والسياسات والأنظمة التى يدار بها الاستثمار التعدينى فى مصر، وإلا فلن يحدث جديد، ولن تنجذب أى شركة لضخ استثمارات وتحمل المخاطرة فى صناعة التنقيب عن الذهب فى مصر.
ويعمل بمشروع السكرى حوالى4500 فرد كعمالة مباشرة وغير مباشرة من المهندسين والجيولوجيين والعمالة المختلفة من مدن الصعيد والبحر الأحمر، ويتعامل المشروع مع أكثر من 1000 مورد، وأكثر من 50 شركة مقاولات مصرية لإمداد المشروع بالاحتياجات اللازمة للإنتاج.
وأشار الراجحى إلى أنه بفضل مشروع السكرى وصادراته من الذهب، أصبح ولأول مرة أن يكون ميزان التبادل التجارى بين مصر وكندا لصالح مصر، لافتا إلى أن المشروع يقدم أيضا خدمات اجتماعية مجتمعية عديدة للمناطق المحيطة بالمنجم مثل التبرع لمستشفى المدينة وتطوير المدارس ومركز الشباب، والمشاركة مع المجتمع المدنى كما تم مؤخرا التبرع بمحطة كهرباء بقيمة 20 مليون جنية لمدينة مرسى علم، وعمل حديقة على أحدث مستوى لأطفال مرسى علم.
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