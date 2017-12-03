التضخم يحرم أصحاب الدخول الأقل من التسوق الإلكترونى

التسوق الإلكترونى

❏ هشام صفوت: زيادة الأسعار دفعت المستهلكين للبحث عن الأساسيات الرخيصة



محمود جمال



شهد العام الحالى اختفاء شريحة المستهلكين من أصحاب الدخول الدنيا على مواقع خدمات التسوق الإلكترونى والشراء الجماعى أونلاين بعد التعويم وزيادة معدلات التضخم لأكثر من %35.



وقال مصدر مسئول بشركة سوق دوت كوم لخدمات التسوق الإلكترونى المملوكة لمجموعة اأمازون الأمريكية، إنه رغم الارتفاعات المتتالية فى أسعار المنتجات، ما زال المستهلكون من أصحاب الدخول العليا والمتوسطة يبحثون عن شراء منتجات ذات مواصفات عالية على مستوى كل المنتجات، منها الحاسبات والتابلت والهواتف والتليفزيونات.



وأوضح المصدر لـ«المال» أن النصف الأول من 2017 شهد تراجعًا فى حجم سوق التجارة الإلكترونية بنسبة بلغت %45 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى، مبينا أن الشركات كانت تقوم بتسعير المنتجات بشكل اجتهادى مع عدم وضوح الرؤى الاقتصادية، فى ظل غياب حركة البيع والشراء تماما.



وتوقع نمو السوق المحلية فى خدمات التسوق أونلاين خلال النصف الثانى من العام الحالى مقابل نفس الفترة من 2016 بنسبة تدور بين 10 و%20، بالتزامن مع إطلاق خصومات وعروض كبيرة على أغلب المنتجات المطروحة.



وبيّن أن العام الجارى شهد إقبالاً متزايدًا من قبل المستهلكين على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والمنتجات الاستهلاكية (مأكولات ومشروبات)، تلاها مستحضرات التجميل، والملابس والأزياء.



وأكد هشام صفوت، رئيس شركة جوميا مصر لخدمات التسوق الالكترونى، أن المستهلك المصرى بدأ يتجه إلى الشراء أونلاين عبر مواقع التجارة الإلكترونية منذ التعويم، وذلك لأسباب تتعلق بإتاحة منتجات أرخص، كما تسمح للمواطن بإجراء مقارنة بين أسعار المنتجات بما يكسبها مزيدًا من الثقة والشفافية.



وأضاف صفوت لـ«المال» أن الزيادة الجنونية فى أسعار المنتجات دفعت المستهلكين للبحث عن شراء المنتجات الأساسية بأسعار رخيصة فى متناول اليد.



يشار إلى أن «سوق دوت كوم» و«جوميا» تستحوذان على أكبر نسبة من طلبات التسوق الإلكترونى بالسوق الصرية، وأطلقت الشركتان مؤخرا خصومات تحت مسمى تخفيضات الجمعة البيضاء والبلاك فرايدى على التوالى، بنسبة تصل إلى %80.



وبحسب مؤسسة ماكنزى للاستنشارات، فإن حجم سوق التجارة الإلكترونية فى مصر وصل إلى 2.5 مليار دولار فى عام 2016، ومن المتوقع زيادتها إلى 4 و5 مليارات دولار بنهاية العام مقابل 20 مليارًا فى عام 2021.