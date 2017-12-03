التسويق الإلكترونى يمنح السياحة قبلة الحياة

التسويق الإلكترونى

❏ مصطفى سلطان: الوسائل التقليدية غير كافية.. والشبكة العنكبوتية ترفع نصيب مصر من العائدات

❏ مجدى سليم: يفتح أسواقا جديدة ويحسن الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى



دعاء محمود



تعد مصر من أهم الدول التى تتمتع بمقومات سياحية متنوعة تؤهلها لاحتلال مراكز متقدمة فى مجال صناعة السياحة، وتتطلب هذه المقومات العديد من الإستراتيجيات لتحقيقها ومن بينها التسويق الإلكترونى، فعلى الرغم من تحسن مؤشرات القطاع السياحى خلال العام الجارى فإنه لم يحقق معدلات ما قبل ثورة 2011.



وأكد ممثلو القطاع السياحى، أهمية التركيز على شبكة الإنترنت وعدم الاكتفاء بالوسائل التقليدية فى الترويج السياحى لمصر بالخارج، متابعين أن حملات الـ "أوت دور" والصحافة والإعلام أصبحت غير كافية.



وأشاروا إلى أن التسويق الإلكترونى له دور مهم فى فتح أسواق جديدة والمساعدة على ترويج المنتج السياحى المصرى بصورة أكبر، موضحين أن التركيز على الشبكة العنكبوتية سيرفع نصيب مصر من السياحة.



فى الوقت ذاته، ساهمت وزارة الاتصالات ضمن خطتها للتحول إلى الحكومة الذكية خلال السنوات الماضية، فى تطوير البنية التكنولوجية لوزارات الدولة والعمل على تكامل قواعد البيانات وتحديثها وتنقيحها، وكان من أهم المشروعات التى نفذتها منها تفعيل خدمات البث المباشر "أونلاين" من أشهر المواقع السياحية المصرية ( الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان والهرم والإسكندرية ) وذلك باستخدام كاميرات مثبتة فى المواقع.



وقامت أيضا بتحسين مواقع السياحة على محركات البحث والتكامل مع مواقع التواصل الاجتماعى، وميكنة مكتبة ديوان عام وزارة السياحة، ومن المقرر أن تشهد فعاليات الدورة الحالية من معرض ومؤتمر «كايرو آى سى تى» إطلاق التأشيرة الإلكترونية للأجانب.



وقال مصطفى سلطان، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية فى غرفة شركات السياحة سابقاً، إن هناك مميزات عديدة لاستخدام التسويق الرقمى فى تنشيط حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر، منها أنه أقل تكلفة وواسع الانتشار، موضحاً أن استخدامه بالشكل الصحيح يحقق المرجو منه.



وأضاف سلطان أنه لابد من تحديد الأهداف ووضع الإستراتيجية المناسبة والواضحة لتحقيق العائد المطلوب من الاستثمار عند استخدام التسويق الرقمى، مشيرا إلى أنه لتنظيم حملة إعلانية لابد أن يكون العائد من الاستثمار واضحاً، مؤكداً أن الحصول على اللايكات ليس عائداً.



وتابع أن العائد الفعلى يكمن فى استهداف سوق سياحية معينة وجلب أعداد سياحية منه، وبالتالى زيادة نصيب مصر من هذه السوق، مضيفاً أن التسويق من خلال الوسائل التقليدية "التليفزيون والصحافة وإعلانات الـ«أوت دور» لم يعد يكفى فهناك حاجة إلى التركيز على شبكة الإنترنت.



وطالب «السياحة» بالتنوع فى أساليب الترويج لمصر خارجياً وتوزيع الميزانية على نسب جزء منها للتسويق الرقمى وأخرى للوسائل التقليدية، حتى لا نفقد شريحة كبيرة من السائحين المهتمين بشبكة الإنترنت.



وبحسب إيهاب المهدى، عضو غرفة شركات السياحة - فى تصريحات سابقة - فإن 80 % من سائحى الاتحاد الأوروبى يستخدمون خدمات السياحة الإلكترونية، و 40 % من الحجوزات والأنشطة الترفيهية وقضاء الإجازات تتم إلكترونيا عبر منصات الخدمات الإلكترونية للشركات عالميا.



وشهدت الفترة الماضية إطلاق موقع بالسوق المحلية « Travkey.com» بغرض تنفيذ عمليات التسويق والحجز عن طريق الإنترنت ومعالجة المشكلات المتعلقة بالطيران، والربط بين الشركات المصرية والعالمية.



ويقدم الموقع أسعارا متميزة تغطى مجموعة متنوعة من الخدمات بما فى ذلك غرف الفنادق والانتقالات ومشاهدة المعالم السياحية، وتذاكر الطيران، وتأشيرة الدخول عبر الإنترنت، و يهدف إلى بناء علاقات طويلة الأمد والاستمرار فى تقديم مجموعة واسعة لهم من الخيارات والخدمات الحصرية، إضافة إلى موقع متخصص لشركات السياحة فقط لمواجهة تطور التسويق والبيع «أون لاين».



وتشير الإحصائيات العالمية إلى وجود نحو 148 مليون سائح يستخدمون الإنترنت من أجل الحجز لقضاء إجازاتهم فى مناطق متعددة بالعالم، و قد نمت إيرادات الحجوزات «أونلاين» بـ 73 % خلال السنوات الخمس الماضية، وما يقرب من %90 لمنظمى الرحلات السياحية.



وأكد مجدى سليم، رئيس قطاع السياحة الداخلية بهيئة التنشيط السياحى سابقاً، إن التكنولوجيا هى لغة العصر ولا توجد سياحة حقيقة فى هذه المرحلة من دون استخدام التكنولوجيا الحديثة، موضحاً أن حجوزات الطيران والفنادق أصبحت الآن تتم عبر الإنترنت.



وأضاف أن أى دولة تخرج عن هذا المنظور لن تستقطب سائحين بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن تقدم الدول سياحياً وتحسين وضعها التنافسى لن يأتى إلا عن طريق التسويق الإلكترونى.



ولفت إلى أن وزارة السياحة وهيئة التنشيط التابعة لها حتى الآن لم تستخدما التكنولوجيا بالشكل الأمثل، موضحاً أن الاعتماد على الوسائل التقليدية فى الترويج للسياحة المصرية خارجياً أصبح غير ملائم مع التطور التكنولوجى الحالى.



وأشار إلى أن التسويق الإلكترونى له دور مهم فى فتح أسواق جديدة والمساعدة على ترويج المنتج السياحى المصرى بصورة أكبر، وتحسين الصورة الذهنية عنه.

ونوه بتواجد 200 دولة حول العالم تتنافس على استقطاب السائحين إليها، مطالباً بالتركيز على الإنترنت بشكل أكبر فى الترويج للسياحة المصرية.



وفى سياق متصل، قالت باولا دى كايجزر، كبيرة مدراء إدارة سوق الشرق الأوسط والمحيط الهندى وأفريقيا وتركيا واليونان فى شركة إكسبيديا "Expedia" العالمية،، إنه خلال الشهور التسعة الأولى من 2017 شهدت الحجوزات السياحية لمصر من خلال



"إكسبيديا" ارتفاعا 41% مقارنة بعام 2016، وتصدرت أمريكا المركز الأول، تلتها بريطانيا، ثم ألمانيا.



وأوضحت أن سبب الزيادة فى الحجوزات لمصر يعود إلى انتشار "إكسبيديا" فى أنحاء العالم، والترويج من خلالها للسوق المصرية، فضلا عن تعافى السياحة فى مصر وعودة الاستقرار تدريجيا.



وقال ماجد مينا حبشى، مدير "إكسبيديا" فى مصر وفلسطين، إن الشراكة التى تمت مع هيئة تنشيط السياحة من خلال الحملة الترويجية لها على "إكسبيديا" منذ عدة أشهر، ساهمت فى زيادة الحجوزات %25.



و«إكسبيديا» هى وكالة متخصصة فى مجال السياحة الـ«أون لاين»، وتقدم خدماتها فى 75 دولة، وتتضمن حجز تذاكر على متن مختلف الخطوط الجوية، وحجوزات الفنادق، وتأجير السيارات، وتنظيم الرحلات البرية، والبحرية.



ويرى أحمد صبرى، رئيس شركة لحلول التسويق الإلكترونى «IT Vision» أن التسويق من خلال مواقع إلكترونية وأنظمة الحجز الإلكترونى يعتمد على التكامل وليس التنافس، لأن المواقع الترويجية تعتبر الجانب التسويقى لعروض أنظمة الحجز الإلكترونية التى تمثل الجانب التجارى التنفيذى، كما أن التسويق من خلال المواقع يميز الشركات فى ظل كثافة تواجدها فى أنظمة الربط والحجز الإلكترونى.



وأضاف أن أنظمة الحجز الإلكترونية تتميز بأنها تتيح الاختيار بين الشركات المختلفة والفنادق بأسعارها التنافسية، لأن هناك أكثر من خط ملاحى لجهة سفر واحدة، وهو ما يمثل أحد أسباب ربحية شركات السياحة، مؤكدا أن نجاح أى خدمة على الإنترنت مرتبط بالتخفيضات والمزايا التى تقدم من الشركات والفنادق، الخاصة بالحجز عن طريق الإنترنت، التى تجلب العملاء.



وأوضح أن أنظمة الحجز تساهم فى توفير تكاليف إقامة الفروع لشركات ومكاتب الطيران والوصول لكل العملاء، مما يزيد من التجارة الإلكترونية.