EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
صميم: نركز على دراسة قطاعي الاتصالات والصناعة
الأحد 03 ديسمبر 2017 12:54 م
صورة مجمعة - مؤتمر الرؤساء التنفيذيين
أخر الأخبار
صورة مجمعة - مؤتمر الرؤساء التنفيذيين
أحمد علي ومنى عبدالباري
قال خالد راشد، المؤسس والعضو المنتدب لشركة صميم المالية، إن شركته تركز على دراسة قطاعي الاتصالات والصناعة، مع التركيز على الشركات صاحبة القيمة المرتفعة، وأيضا الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد راشد، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين على مدار يومين بالقاهرة، إن السوق المصرية لديها أعلى عدد شركات بين أسواق المنطقة العربية، وهو ما يمنحه فرصا جيدة للنمو.
ولفت إلى أن شركته تركز على عدة اعتبارات عند الدخول في استثمار جديد أبرزها القيمة الحقيقية للشركة، وقابليتها لتنفيذ الإصلاحات الإدارية الهيكلية، وقابلية إدارة الشركة لتنفيذ إستراتيجية المستثمر النشط والتي تطبقها صميم.
وسياسة المستثمر النشط استراتيجية موجودة منذ نحو 15 عاما بالأسواق الأمريكية والأوروبية، وتقوم على الاستحواذ على حصة أقلية وليس أغلبية، وتتراوح بين 20 و30%، ما يمنحها فرصة للتدخل في اتخاذ القرارات.
ويرى راشد إن هناك عددا كبيرا من الشركات المدرجة بالسوق المصرية لديها فرص عالية للنمو، ولكن استئثار بعض الأفراد بمصالح خاصة بهم يدفعهم لتعطيل هذه العملية، رغم أن مجلس الإدارة يعمل لدى المساهمين، الذين لديهم الحق في محاسبته، ولفت راشد إلى أن سياسة شركته تعتمد أيضا على حشد صغار المساهمين .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا