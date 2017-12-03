صميم: نركز على دراسة قطاعي الاتصالات والصناعة

صورة مجمعة - مؤتمر الرؤساء التنفيذيين



أحمد علي ومنى عبدالباري



قال خالد راشد، المؤسس والعضو المنتدب لشركة صميم المالية، إن شركته تركز على دراسة قطاعي الاتصالات والصناعة، مع التركيز على الشركات صاحبة القيمة المرتفعة، وأيضا الصناعات الصغيرة والمتوسطة.



وأكد راشد، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين على مدار يومين بالقاهرة، إن السوق المصرية لديها أعلى عدد شركات بين أسواق المنطقة العربية، وهو ما يمنحه فرصا جيدة للنمو.



ولفت إلى أن شركته تركز على عدة اعتبارات عند الدخول في استثمار جديد أبرزها القيمة الحقيقية للشركة، وقابليتها لتنفيذ الإصلاحات الإدارية الهيكلية، وقابلية إدارة الشركة لتنفيذ إستراتيجية المستثمر النشط والتي تطبقها صميم.



وسياسة المستثمر النشط استراتيجية موجودة منذ نحو 15 عاما بالأسواق الأمريكية والأوروبية، وتقوم على الاستحواذ على حصة أقلية وليس أغلبية، وتتراوح بين 20 و30%، ما يمنحها فرصة للتدخل في اتخاذ القرارات.



ويرى راشد إن هناك عددا كبيرا من الشركات المدرجة بالسوق المصرية لديها فرص عالية للنمو، ولكن استئثار بعض الأفراد بمصالح خاصة بهم يدفعهم لتعطيل هذه العملية، رغم أن مجلس الإدارة يعمل لدى المساهمين، الذين لديهم الحق في محاسبته، ولفت راشد إلى أن سياسة شركته تعتمد أيضا على حشد صغار المساهمين .