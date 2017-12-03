أورنج تعين مستشارا لدراسة القيمة العادلة للسهم

اورنج

رجب عز الدين:



أعلنت شركة أورنج مصر للاتصالات اليوم الأحد، عن تعيين شركة جرانت ثورنتون مستشارا ماليا مستقلا لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة، بعد طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.



وأضافت - فى بيان للبورصة المصرية - أن هذه الدراسة من المقرر أن تنتهى فى أو قبل 21 ديسمبر الحالى.



وطالبت هيئة الرقابة المالية الشركة فى 22 نوفمبر الماضى، بتعيين مستشار مالى لإعداد تقرير قيمة عادلة للسهم فى مدة لا تتجاوز شهر، بعد ملاحظتها تحرك سعر السهم بصورة إيجابية خلال مدة قصيرة، بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق وقطاع الاتصالات ونتائج أعمال الشركة .



ومن المقرر أن تنظر الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلسة 4 ديسمبر في زيادة رأس المال، من مليار جنيه إلى 16.4 مليار جنيه، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب.



وصعد سهم أورنج مصر في مطلع نوفمبر لأعلى مستوياته في 32 شهرا منذ مارس 2015، بالتزامن مع قرار زيادة رأسمال الشركة.



ويبلغ رأسمال الشركة حاليا مليار جنيه، موزعا على 100 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.



