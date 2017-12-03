اتصال الدولية تقتحم نشاط السوشيال ميديا

الأون لاين ميديا

المال ـ خاص:



تعتزم مجموعة اتصال الدولية لخدمات التعهيد، إطلاق حزمة خدمات جديدة تتوافق مع احتياجات السوق محليا وعالميا خلال العام المقبل للاستفادة من الإمكانات الكبيرة لمواقع السوشيال ميديا، لتكون ضمن حزمة الحلول والأنظمة المتكاملة المقدمة للعملاء.



قال محمد عيسى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، إن شركته تفاضل بين تأسيس أخرى جديدة متخصصة فى هذا المجال، أو الاستحواذ على كيان قائم للدخول فى ذلك النشاط، على غرار ما حدث مع شركة الحلول الرقمية المتطورة IDS مطلع 2015، كما تستهدف أيضا الوصول بأعداد موظفيها لأكثر من 3 آلاف خلال 2018، مرشحة لإضافة 2000 آخرين، مع الحفاظ على معدلات النمو الموضوعة لمدة 3 أعوام.



كشف عيسى لـ«المال»، عن أن الشركة تعتزم التوسع فى أسواق الخليج، وأوروبا، وأمريكا، لا سيما مع انخفاض تكلفة العمالة المصرية بعد تعويم الجنيه، وتسعى اتصال إلى جذب تعاقدات من أسواق الكويت، والإمارات، والسعودية، اعتمادا على مكاتبها فى مدينتى الرياض وجدة، لخدمة دول منطقة الخليج.



كما تمتلك اتصال مكاتب تمثيلية فى أسواق إنجلترا، وأمريكا، وكندا، وتبحث حاليا المفاضلة بين تدشين مركزًا لتشغيل خدمات الكول سنتر فى أوروبا، بدولتين فى شرق أوروبا، وبين التوسع فى مصر، إلا أن المجموعة تفضل حاليا التوسع فى مصر، بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، للاستفادة من بنوده والحوافز المرتبطة بنوع النشاط أو أماكن تقديمه.



ألمح رئيس الشركة إلى أنها وقعت مؤخرا اتفاقيتين مع شركات عالمية، لتقديم خدمات التعهيد، شركة هواوى الصينية، لتقديم خدمة عملاء الهواتف المحمولة (صيانة ودعم فنى) فى مصر والشرق الأوسط، و"سوق دوت كوم" لخدمات التسوق الإلكترونى التابعة لمجموعة أمازون الأمريكية، منذ مطلع نوفمبر الماضى لإتاحة مراكز خدمة العملاء.



كما تعاقدت المجموعة الأم فى السعودية، على خدمة عملاء البنك العربى الوطنى "Arab national bank"، فالمجموعة لديها خبرات كبيرة فى القطاع المالى، والمصرفى بمنطقة الخليج، منوها أن الشركة تقدم خدمات التعهيد بعدة لغات متنوعة، إلى أكثر من 30 شركة محلية ودولية، من قطاعات مختلفة منها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



كشف عن موافقة مجلس إدارة اتصال على زيادة رأسمالها خلال العام الماضى بنسبة بلغت 35 %، ما يؤكد ثقة المجموعة فى تحسن الاقتصاد المصرى، واستقرار الأوضاع الاقتصادية، خطوة استباقية لطرح جزء من أسهمها بالبورصة المصرية لاحقا.



أكد أن مصر استعادت خلال العامين الماضيين مكانتها مجددا على خريطة خدمات التعهيد والكول سنتر العالمية، وفى مجال offshore بدليل حصد العديد من الجوائز لدولية التى وفرت للشركات فرصة أفضل لتسويق خدماتها دوليا.

ورأى أن تعويم الجنيه انعكس بالإيجاب على صناعة التعهيد، إذ أصبحت مصر تمتلك ميزة تنافسية، كمركز محورى لتقديم الخدمة على مستوى العالم، وأصبحت تكلفة التشغيل أقل مقارنة بأسواق الهند والفلبين، لافتا إلى أن 75 إلى 80 % من تكلفة التشغيل تعتمد على العنصر البشرى.



لفت إلى أن نمو عائدات السوق المحلية من خدمات التعهيد خلال الـ 24 شهرًا الماضية بنسبة بين 10 إلى %15، إلا أن الشركات تستهدف نسبة أكبر للنمو، وتسعى فى سبيل ذلك للوصول إلى تكلفة تنافسية لخطوط الربط الدولى بأسواق الخليج، بمساندة ودعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، ما يؤدى إلى التوسع فى فتح الأسواق الخليجية أمام تصدير خدمات التعهيد.



انفردت «المال» فى سبتمبر الماضى، بالكشف عن الأسعار الجديدة للمكالمات الدولية بناء على الإطار التنظيمى الذى أرسله جهاز تنظيم الاتصالات إلى شركات الاتصالات، وحدد سعر الدقيقة من مصر إلى الدول العربية، وأمريكا، خلال أوقات الذروة بـ 5.25 جنيه، و4.05 جنيه فى غير أوقات الذروة، و6.15 جنيه لدول الاتحاد الأوروبى، وكندا للذروة، و5.25 جنيه فى غير أوقات الذروة.



أما بالنسبة لباقى دول العالم، احتساب سعر الدقيقة خلال أوقات الذروة بـ 7.65 جنيه، و6 جنيهات فى غير أوقات الذروة، و12 جنيهًا للدول التى يصعب الوصول إليها فنياً، مثل الجزائر، ومالى، وموريتانيا.



على صعيد احتمال زيادة أسعار الإيجارات فى المنطقة التكنولوجية بالمعادى العام المقبل، أفاد أنه يأمل من الوزارة إعادة النظر فى تكلفة الإيجارات هناك، قبل انتهاء العام الحالى، لما لذلك من تأثير على ارتفاع تكلفة التشغيل كميزة تنافسية، لتصدير خدمات التعهيد، مشيرا إلى أن ثقته أن الوزارة لن تدخر وسعًا فى هذا الصدد.



يشار إلى أن منطقة تكنولوجيا المعادى قررت مطلع العام الجارى تثبيت سعر إيجار المتر للشركات العاملة فى مجال خدمات التعهيد عند مستوى 8.88 جنيه-سعر الدولار فى البنك المركزى قبل تحرير سعر الصرف- بعدما تقدمت بخطابات رسمية إلى إدارة المنطقة منذ نهاية نوفمبر 2016، للمطالبة بإعادة تسعير إيجار المتر بالمنطقة، الذى يتراوح سعره بين 13 إلى 15 دولارًا، أو تغيير طريقة المحاسبة بالجنيه، بدلا من العملة الأمريكية على غرار منطقتى "برج العرب" و"أسيوط" التكنولوجيتين.



اتصال إحدى شركات مجموعة ريادة السعودية للتشغيل والخدمات، تأسست 1998، تعمل فى مصر منذ مايو 2008، كما تعمل بأسواق الخليج والهند، وتمتلك حصصًا فى 6 شركات أخرى، أبرزها ريادة للخدمات اللوجيستية، وريادة للإنشاء والتعمير.



بحسب ياسر القاضى، وزير الاتصالات فى حوار سابق نشرته «المال» سبتمبر الماضى، فإن وزارته تسعى إلى زيادة حجم صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات ومنها التعهيد والبرمجيات للأسواق العربية والإفريقية خلال 2018، إلى 2.5 مليار دولار، ترتفع إلى 3 مليارات فى 2019 مقارنة بـ 1.8 مليار فى 2017.



حصلت مصر فى أكتوبر 2016، على جائزة أفضل وجهة استثمارية لخدمات التعهيد من رابطة خدمات التعهيد الأوروبية، بعد منافسة قوية مع 3 دول؛ جزر فيجى، الواقعة شرق نيوزيلندا، وبيلاروسيا، وسيرلانكا.