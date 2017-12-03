250 مليون دولار صادرات LG نهاية العام

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المال ـ خاص:



تستهدف شركة إل جى مصر للإلكترونيات، الوصول بحجم صادراتها خلال العام الحالى إلى 250 مليون دولار.



قال دون كواك، الرئيس التنفيذى للشركة، إن حجم الصادرات خلال النصف الأول من العام الحالى ارتفعت بنسبة بلغت 45 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى، ونجحت الشركة حتى الآن فى تنفيذ 95 % من خطتها التصديرية المستهدفة.



أوضح كواك فى حوار لـ«المال»، أن 70 % من إنتاج مصنع الشركة بمدينة العاشر من رمضان يوجه للتصدير بواقع مليون جهاز تليفزيون، و50 ألف غسالة أوتوماتيك سنويا، مقدرا حجم استثمارات إل جى بمصر بـ 170مليون دولار.



أكد أن الشركة الأم تؤمن بتحسن الأوضاع الاقتصادية فى مصر، لذلك قررت زيادة رأسمال وحدتها بمصر بـ 80 مليون دولار، جزء منها لإنشاء خط جديد لإنتاج الغسالات بمصنع الشركة، ما يؤكد ثقتها فى الاقتصاد المحلى.



كشف عن تكبد إل جى خسائر كبيرة بعد تحرير سعر الصرف، نوفمبر الماضى وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، دون الإفصاح عن قيمتها، إلا أن التعويم أدى إلى توافر السيولة الدولارية لدى البنوك، مقارنة بالمرحلة التى سبقت القرار مباشرة وتسببت فى صعوبة استيراد مكونات الإنتاج أو منتجات كاملة الصنع من الخارج.



يشار إلى أن سعر صرف العملة الأمريكية شهد تذبذب خلال أكتوبر 2016، ليصل فى أغلب البنوك إلى مستوى 18 جنيهًا صعودا من 8.88 جنيه قبل التعويم.



رأى أن أغلب المستهلكين المصريين بدأوا يتجهون نحو شراء العلامات التجارية المحلية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار منتجات الشركة، إلا أن المستقبل القريب يشهد تغير فى أنماط الإنفاق، لا سيما مع إيمان العملاء بقيمة العلامة التجارية الكورية مقارنة بالمنافسين.



عن رؤيته للإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة المصرية، علق قائلا: «لا أحد يستطيع توقع السعر العادل للدولار، لكن نعمل حاليا لوضع خطط إستراتيجية للتعامل مع أى متغيرات اقتصادية مفاجئة، تتعلق بقيمة العملة الأجنبية، لضمان استمرارية العمليات التشغيلية بشكل طبيعى».



استطرد: «مرت الشركة بتجارب عديدة خلال الأعوام الماضية، جعلتها دائما حريصة أو حذرة لاتخاذ إجراءات سريعة بعد قرارات اقتصادية مصيرية، منها التعويم، إلا أن هناك إجماع على تحسن أداء الجنيه أمام الدولار تدريجيا، ليس دراماتيكيا».



تابع: «ليس لدى رؤية بشأن وصول الاقتصاد المصرى للتعافى التام، وأرى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى من الحكومة المصرية جرئية ومؤلمة غير متوقعة، لها تأثيرات على الشعب لكنها كانت ضرورية، ساهمت فى تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية عموما، واستقرار الأوضاع وجذب الاستثمارات الأجنبية».



بشأن إثر زيادة أسعار الطاقة على تكاليف التشغيل، أوضح أن تحريك أسعار الوقود أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بالكامل، بداية من نقل المواد الخام، وجلب قطع الغيار، وبدء العملية الإنتاجية، ما دفع الشركة لزيادة مرتبات موظفيها لامتصاص جزءًا من الزيادة.



ذكر أن الشركة استطاعت مواجهة الزيادة فى تكاليف التشغيل من خلال العوائد الدولارية الناتجة من عمليات تصدير، إذ أصبحت المنتجات المصنعة محليا بعد التعويم أكثر تنافسية مقارنة بأغلب دول العالم الأخرى .

أكد أن معظم البنوك المصرية منها مصر، والأهلى الكويتى، وكريدى أجريكول، وhsbc ، ووفا المغربى «باركليز سابقا»، على استعداد للتعاون مع الشركة لا سيما بعد توافر السيولة الدولارية مقارنة بالعام السابق، وكانت تعرض على الشركة توفير كميات ضئيلة من النقد الأجنبى بشروط صعبة.



وتابع أن الشركة لديها تدفق دولارى، ولا تحتاج إلى إجراء مفاوضات مع بنوك للاقتراض منها، أو الحصول على تسهيلات ائتمانية بالوقت الراهن.



وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للشركة تقدر بـ 3 ملايين جهاز تليفزيون سنويا، و200 ألف غسالة، وتصدر المنتجات إلى دول الخليج، أبرزها السوقين الإماراتية والسعودية، بجانب العراق، مقدرا عدد العاملين بـ 1800 موظف، منهم 1400 شخص بالمصنع، بعد إضافة خط الغسالات الجديد.



وتابع أن إل جى لم تستقر بعد على المنتجات الجديدة التى تعتزم تصنيعها محليا خلال المرحلة المقبلة.



وألمح إلى أن استحواذ الشركة على 30 % من مبيعات سوق التليفزيونات الذكية فى مصر، وتخطط للوصول إلى 35 % وهى نفس نسبتها قبل التعويم.



وأضاف أن حصة إل جى من سوق الغسالات خلال العام الماضى كانت تتراوح بين 20 إلى 25 %، لكنها تراجعت بسبب الرسوم الجمركية التى فرضتها الحكومة على الغسالات ذات السعة الأمامية، وتستحوذ الشركة فى الوقت الحالى على 20 % ، وتخطط لزيادتها من 25 إلى 26 % قريبا.



وعن تحويل أرباح الشركة للخارج، أضاف أن مقر إل جى مصر ليس مكتب تمثيلى، لكنه كيان يخضع لأحكام القانون المصرى، ولا يقوم بتحويل أرباح للخارج.



قال أحمد جلال، مدير قطاع حلول الأعمال بالشركة، إن الشركة تشارك فى معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى 2017، من خلال جناح تصل مساحته إلى 200 متر مربع، مقارنة بـ 90 مترًا العام السابق، يضم من 5 إلى 6 أنواع من الشاشات العادية ، و5 أخرى من الشاشات الجديدة المعروفة بـ «oled».



وتابع أن سعر الشاشة الجديد يوازى 10 أضعاف سعر الشاشة العادية، ويمكن للعميل التحكم بأشكالها، كما تراهن الشركة على طرح موديلات من أجهزة تليفزيونات الفنادق، والبرجتكور، وشاشات الديسك توب، داخل جناحها بالمعرض.



وتابع أن الشركة تستحوذ حاليا على 50% من حلول قطاع الشركات بالسوق المصرية، بدعم من المشروعات القومية، التى أطلقتها الحكومة، وتشارك فى تنفيذها مثل المتحف المصرى الكبير، ومدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.



وبين إن إل جى تسعى لإحداث توازن خلال العام الجديد، بين أعمالها فى قطاع المستهلكين الأفراد والشركات لتصبح %50 لكل قطاع بدلا من 65 % للمستهلكين و35 % للأفراد.



ويقع مصنع «LG» على مساحة 210 آلاف متر، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، بمدينة العاشر من رمضان، بدأت الشركة تشغيله بشكل تجريبى فى أكتوبر 2014، ويستهدف إنتاج أجهزة التليفزيون، والشاشات، والغسالات، مرحلة أولى باستثمارات 270 مليون دولار، ترتفع إلى 400 مليون بعد تشغيل المرحلة الثانية، والتى تختص بالثلاجات والتكييفات.



يذكر أن الشركة واجهت عدة أزمات خلال العام الماضى، بالتزامن مع تفاقم أزمة سعر العملة الأمريكية، ومنها عدم توافر الاعتمادات الدولارية، مما اضطرها إلى وقف إنتاج المصنع لمدة تصل إلى 10 أيام، خلال أكتوبر 2015، ثم حصلت 20 مليون دولار كاعتمادات مستندية من بنوك «مصر» و«الأهلى» و«القاهرة» خلال نوفمبر الماضى، ما أدى إلى عودة المصنع للعمل من جديد.